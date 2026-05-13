La DLP tradizionale è in difficoltà da anni. Un design rigoroso delle politiche, lunghi cicli di implementazione, elevate percentuali di falsi positivi e limitata adattabilità hanno minato l'adozione e i risultati. Molti programmi si bloccano prima di offrire una protezione significativa, lasciando i team affaticati ed esposti.

L'AI ha ampliato questo divario. L'AI generativa, i workflow agentici e l'uso dello shadow AI hanno introdotto nuovi percorsi di esfiltrazione dei dati che i sistemi basati su regole non possono vedere né analizzare. Al contempo, la vastità e il dinamismo dei flussi di dati aziendali hanno reso sempre più impraticabile la regolazione manuale delle politiche. Il risultato è un rischio reale: la ricerca sulle violazioni di IBM mostra che il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto 4,44 milioni di dollari e più di 10 milioni di dollari negli Stati Uniti, sottolineando quanto la discrepanza sia diventata costosa.