IBM® Ventures è orgogliosa di supportare Orion Security mentre modernizza la prevenzione della perdita di dati per l'era dell'AI, spostando la categoria da controlli reattivi a una protezione proattiva e intelligente, progettata per il funzionamento attuale delle aziende.
L'AI sta rimodellando la modalità di spostamento dei dati all'interno dell'azienda ed espone a rischi che le piattaforme legacy di prevenzione della perdita di dati (DLP) non sono mai state progettate per gestire. Orion Security è stata creata per questo.
In IBM Ventures, investiamo in tecnologie che ridefiniscono le funzionalità aziendali fondamentali per il cambiamento di piattaforma successivo. Nella sicurezza, questo cambiamento è chiaro: una protezione efficace non può più essere adattata ai workflow basati su AI. Deve essere nativa per loro. Questa convinzione è alla base del nostro investimento in Orion Security, una piattaforma DLP nativa per l'AI creata appositamente per proteggere i dati sensibili tra endpoint, ambienti SaaS e cloud con molta meno complessità (e molta maggiore precisione) rispetto agli approcci legacy.
La DLP tradizionale è in difficoltà da anni. Un design rigoroso delle politiche, lunghi cicli di implementazione, elevate percentuali di falsi positivi e limitata adattabilità hanno minato l'adozione e i risultati. Molti programmi si bloccano prima di offrire una protezione significativa, lasciando i team affaticati ed esposti.
L'AI ha ampliato questo divario. L'AI generativa, i workflow agentici e l'uso dello shadow AI hanno introdotto nuovi percorsi di esfiltrazione dei dati che i sistemi basati su regole non possono vedere né analizzare. Al contempo, la vastità e il dinamismo dei flussi di dati aziendali hanno reso sempre più impraticabile la regolazione manuale delle politiche. Il risultato è un rischio reale: la ricerca sulle violazioni di IBM mostra che il costo medio globale di una violazione dei dati ha raggiunto 4,44 milioni di dollari e più di 10 milioni di dollari negli Stati Uniti, sottolineando quanto la discrepanza sia diventata costosa.
La DLP sta entrando nella sua prima vera transizione architettonica da decenni. Oggi i progressi dei modelli linguistici di grandi dimensioni consentono una classificazione consapevole del contesto e un rilevamento basato sul comportamento impossibili con i sistemi legacy. Le imprese stanno rivedendo iniziative DLP a lungo rimandate con nuove aspettative: valore immediato, costi operativi minimi e protezione che si evolve insieme al lavoro abilitato dall'AI.
Il punto di svolta DLP di nuova generazione è arrivato e IBM Ventures sta investendo in questo segmento perché crediamo che la leadership di categoria sarà definita non da miglioramenti incrementali, ma da un'architettura nativa per l'AI, progettata da zero per l'uso attuale dei dati.
Orion Security affronta la DLP nel modo in cui i team di sicurezza moderni pensano agli endpoint: in base al comportamento, all'intelligence e alla resilienza al cambiamento. Consideriamo la loro piattaforma come "Rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) per i dati", un passaggio dall'applicazione statica delle politiche al rilevamento dei rischi e alla prevenzione delle perdite dinamici. Orion si contraddistingue per tre funzionalità integrate:
La distribuzione flessibile tra endpoint, estensioni browser e ambienti SaaS rende la piattaforma pratica per aziende complesse ed eterogenee.
L'approccio di Orion Security si allinea strettamente con la strategia di sicurezza dei dati di IBM. La sua visibilità basata sulla lineage e la classificazione basata sull'AI completano i punti di forza di IBM in conformità e monitoraggio, estendendo la Piattaforma di sicurezza dei dati di IBM a casi d'uso di agenti e cloud-native. In IBM® Security Services, il modello di rilevamento spiegabile e leggero di Orion si allinea bene con le offerte di consulenza e gestione a cui i clienti si affidano per orientarsi in un panorama di minacce sempre più complesso.
IBM® Ventures è orgogliosa di supportare Orion Security mentre modernizza la prevenzione della perdita di dati per l'era dell'AI, spostando la categoria da controlli reattivi a una protezione proattiva e intelligente, progettata per il funzionamento attuale delle aziende.