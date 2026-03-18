Perché IBM Ventures ha investito in Atolio

In IBM Ventures, investiamo in aziende che stanno costruendo l'infrastruttura per la prossima era della tecnologia aziendale. Atolio sta facendo proprio questo: ridefinire il modo in cui le organizzazioni accedono e interagiscono con le proprie conoscenze, in modo sicuro e intelligente.

Siamo orgogliosi di supportare Atolio mentre espande le sue strategie di go-to-market e continua a innovare nella enterprise search basata sull'AI. Crediamo che la loro piattaforma diventerà fondamentale per come le aziende sfruttano il potere dell'AI in modo sicuro, flessibile e su larga scala.

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