Perché IBM Ventures ha investito in Atolio

Potenziare la ricerca aziendale sicura e basata sull'AI per l'era dell'hybrid cloud.
In IBM Ventures, crediamo che il futuro della produttività aziendale risieda in esperienze di ricerca intelligenti, sicure e flessibili che rispettino la sovranità dei dati, si integrino perfettamente tra le piattaforme e siano alimentate dai progressi più recenti dell'AI. Ecco perché siamo entusiasti di annunciare il nostro investimento in Atolio, l'unica piattaforma di enterprise search completamente in self-hosting e basata sull'AI, progettata per le organizzazioni attente alla sicurezza.
I dati aziendali sono sparsi su innumerevoli strumenti e le soluzioni di ricerca tradizionali faticano a unificare queste informazioni, specialmente in settori dove la privacy, la conformità e il controllo dei dati non sono negoziabili. In realtà, il 38% dei leader IT cita le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla governance come ostacoli principali alla scalabilità dell'AI, secondo uno studio di Forrester Consulting commissionato da Tines.
Atolio risolve questo problema direttamente con una piattaforma che consente alle organizzazioni di distribuire la ricerca basata su AI interamente all'interno della propria infrastruttura, sia on-premise che nel loro cloud privato (VPC), garantendo il pieno controllo sui dati sensibili. Grazie all'indicizzazione consapevole dei permessi, ai connettori nativi e al supporto sia per LLM open source sia proprietari, Atolio offre un'esperienza di ricerca sicura e unificata, personalizzata in base ai diritti di accesso di ciascun utente.
L'architettura di Atolio si allinea direttamente con la strategia ibrida cloud e AI di IBM. Così come Red Hat OpenShift consente una distribuzione coerente tra gli ambienti, Atolio consente alle aziende di portare AI ai propri dati ovunque si trovi. Il loro approccio indipendente dal modello supporta l'integrazione con watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini e modelli open source come Llama di Meta, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere il modello giusto per le proprie esigenze.
Il team fondatore di Atolio vanta una solida esperienza nel settore dei software aziendali e delle infrastrutture AI. Il CEO David Lanstein e il CRO Mark Matta hanno contribuito a scalare PagerDuty da 1 milione di dollari a oltre 100 milioni di dollari in ARR. Il CTO Gareth Watts è stato determinante nella creazione dei primi prodotti cloud di Splunk e dei livelli di ingestione sicuri.
Insieme, hanno formato un team che comprende le sfide tecniche e di commercializzazione legate al servizio di grandi imprese operanti in settori regolamentati. I primi risultati parlano chiaro: clienti come Cengage, Cribl e la U.S. Air Force stanno già riscontrando aumenti di produttività misurabili (fino al 62% in alcuni team) utilizzando Atolio per unificare e proteggere le conoscenze aziendali.
In IBM Ventures, investiamo in aziende che stanno costruendo l'infrastruttura per la prossima era della tecnologia aziendale. Atolio sta facendo proprio questo: ridefinire il modo in cui le organizzazioni accedono e interagiscono con le proprie conoscenze, in modo sicuro e intelligente.
Siamo orgogliosi di supportare Atolio mentre espande le sue strategie di go-to-market e continua a innovare nella enterprise search basata sull'AI. Crediamo che la loro piattaforma diventerà fondamentale per come le aziende sfruttano il potere dell'AI in modo sicuro, flessibile e su larga scala.