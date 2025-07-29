Novità di Db2 Intelligence Center: punti salienti della versione di luglio 2025

1. Nuova pagina di monitoraggio personalizzata (anteprima)

Abbiamo aggiunto una nuova pagina di monitoraggio personalizzato che consente agli utenti di selezionare tra oltre 50 metriche Db2 per monitorare più database e visualizzare le tendenze in vari intervalli di tempo. Questo è il primo passo verso un framework che supporta una copertura metrica più approfondita, visualizzazioni personalizzate, modelli e risoluzione dei problemi basati su AI. Quindi, gli utenti possono ora:

Scegliere tra un'ampia gamma di metriche, tra cui indicatori di prestazioni, storage e sicurezza

Creare viste personalizzate per più database, consentendo un confronto e un'analisi senza sforzo

Visualizzare tendenze e modelli utilizzando grafici e diagrammi intuitivi

Questo traguardo segue mesi di sviluppo e test plasmati dall'input diretto degli utenti di tutti i settori, contribuendo a garantire che la piattaforma soddisfi le esigenze operative del mondo reale sin dal primo giorno. E il continuo sviluppo e la cadenza di rilascio ci assicurano di soddisfare tali esigenze man mano che si evolvono.

2. Correzioni di sicurezza critiche e di elevata gravità

Questa versione include numerose patch per le vulnerabilità di sicurezza identificate durante audit interni e utilizzo esterno. Si consiglia vivamente a tutti i clienti dell'Intelligence Center di eseguire l'aggiornamento a questa versione per garantire la sicurezza e l'integrità continue delle operazioni del database.

Questo aggiornamento è disponibile per tutti i clienti di Intelligence Center a partire dal 28 luglio 2025.