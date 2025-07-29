Novità di Db2 Intelligence Center: punti salienti della versione di luglio 2025

29 luglio 2025
Il 12 giugno 2025, abbiamo annunciato la disponibilità generale di Db2 Intelligence Center, la nostra console all'avanguardia progettata per semplificare le operazioni, l'osservabilità e l'automazione del database.
Con la sua interfaccia intuitiva e il solido set di caratteristiche, Intelligence Center consente agli amministratori di database e ai team IT di ottimizzare le prestazioni, semplificare la manutenzione e migliorare l'efficienza complessiva. È la piattaforma di gestione di database basata su AI di nuova generazione.
1. Nuova pagina di monitoraggio personalizzata (anteprima)
Abbiamo aggiunto una nuova pagina di monitoraggio personalizzato che consente agli utenti di selezionare tra oltre 50 metriche Db2 per monitorare più database e visualizzare le tendenze in vari intervalli di tempo. Questo è il primo passo verso un framework che supporta una copertura metrica più approfondita, visualizzazioni personalizzate, modelli e risoluzione dei problemi basati su AI. Quindi, gli utenti possono ora:
Questo traguardo segue mesi di sviluppo e test plasmati dall'input diretto degli utenti di tutti i settori, contribuendo a garantire che la piattaforma soddisfi le esigenze operative del mondo reale sin dal primo giorno. E il continuo sviluppo e la cadenza di rilascio ci assicurano di soddisfare tali esigenze man mano che si evolvono.
2. Correzioni di sicurezza critiche e di elevata gravità
Questa versione include numerose patch per le vulnerabilità di sicurezza identificate durante audit interni e utilizzo esterno. Si consiglia vivamente a tutti i clienti dell'Intelligence Center di eseguire l'aggiornamento a questa versione per garantire la sicurezza e l'integrità continue delle operazioni del database.
Questo aggiornamento è disponibile per tutti i clienti di Intelligence Center a partire dal 28 luglio 2025.
Abbiamo appena iniziato a lavorare con Db2 Intelligence Center e vogliamo sentire il tuo parere! Condividi le tue opinioni sulle caratteristiche attuali e suggerisci cosa vorresti vedere nelle versioni future. Il suo feedback è essenziale per definire la roadmap del prodotto e garantire che soddisfiamo le sue esigenze in evoluzione.
Prova il nuovo Db2 Intelligence Center