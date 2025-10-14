Cosa ha reso IBM un leader nell'IDC MarketScape 2025

Siamo entusiasti di annunciare che IDC ha posizionato IBM come leader nell'IDC MarketScape 2025 per le piattaforme di chatbot di AI conversazionale per uso generico a livello mondiale.
Questo riconoscimento sottolinea la forza di IBM watsonx Orchestrate e la sua capacità di aiutare le aziende a passare dalle conversazioni a risultati orchestrati.
IDC ha riconosciuto l'orchestrazione come elemento di differenziazione fondamentale per IBM. A differenza delle tradizionali piattaforme di chatbot di AI conversazionale che si concentrano principalmente sulle interazioni, watsonx Orchestrate coordina le azioni tra agenti, assistenti e strumenti, in modo che dipendenti e clienti possano completare le attività dall'inizio alla fine all'interno di un'unica esperienza conversazionale.
Le funzionalità chiave evidenziate nel report IDC includono:
Combinando queste caratteristiche, watsonx Orchestrate va oltre la risposta alle domande; collega le conversazioni ai workflow aziendali, consentendo una produttività e un impatto sul business misurabili. Basandosi sul costante impegno di IBM per l'apertura, l'integrazione e la fiducia, questi fattori di differenziazione assicurano che i clienti realizzino il pieno valore dell'AI in tutta l'azienda.
IDC ha anche evidenziato la solida storia di IBM nella ricerca e sviluppo dell'AI, che dura da oltre 50 anni, come base di forza. Questa legacy è importante perché si traduce in:
Per le aziende, il legacy di IBM fornisce non solo tecnologia all'avanguardia, ma anche la garanzia che soluzioni come watsonx Orchestrate siano basate su ricerche comprovate e fornite con rigore a livello aziendale.
Secondo IDC, i clienti IBM hanno sottolineato due punti di forza principali:
Il mercato dei chatbot di AI conversazionale è dinamico e altamente competitivo. IBM distingue perché l'orchestrazione è integrata nel cuore di watsonx Orchestrate, trasformando i chatbot di AI conversazionale in un fattore di trasformazione aziendale. Insieme ai nostri oltre 50 anni di innovazione nell'AI, questo consente a IBM di aiutare i clienti ad affrontare il cambiamento, scalare in modo responsabile e sbloccare nuove possibilità.
In IBM, crediamo che il futuro dell'AI sia orchestrato: dove le conversazioni si connettono perfettamente alle azioni e dove agenti ed esseri umani collaborano per trasformare il lavoro. Con watsonx Orchestrate, il futuro è già arrivato.
Scopri di più su IBM® watsonx Orchestrate