Intelligenza artificiale Automazione IT

Cosa ha reso IBM un leader nell'IDC MarketScape 2025

Pubblicato 10/14/2025
Autore

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Siamo entusiasti di annunciare che IDC ha posizionato IBM come leader nell'IDC MarketScape 2025 per le piattaforme di chatbot di AI conversazionale per uso generico a livello mondiale. 

Questo riconoscimento sottolinea la forza di IBM watsonx Orchestrate e la sua capacità di aiutare le aziende a passare dalle conversazioni a risultati orchestrati.

Orchestrazione: trasformare le conversazioni in azioni

IDC ha riconosciuto l'orchestrazione come elemento di differenziazione fondamentale per IBM. A differenza delle tradizionali piattaforme di chatbot di AI conversazionale che si concentrano principalmente sulle interazioni, watsonx Orchestrate coordina le azioni tra agenti, assistenti e strumenti, in modo che dipendenti e clienti possano completare le attività dall'inizio alla fine all'interno di un'unica esperienza conversazionale.

Le funzionalità chiave evidenziate nel report IDC includono:

  • Orchestrazione multiagente: consentire a più agenti AI e assistenti di collaborare in tempo reale per risolvere workflow complessi.
  • Catalogo agenti predefinito: agenti pronti all'uso per le risorse umane, il procurement, le vendite e l'assistenza clienti, oltre al kit Agent Connect che consente ai partner di progettare, testare, certificare e pubblicare i propri agenti.
  • Integrazione con i sistemi aziendali: supporto per SSO, chiamata agli strumenti e  connettività a piattaforme come Slack e Microsoft Teams.
  • Automazione AI generativa: utilizzo di qualsiasi modello LLM tramite AI Gateway  e i principali LLM open source (come LLaMA e Mistral) per creare flussi di conversazione, generare dati di formazione sintetici, riassumere le informazioni e automatizzare la creazione di domande frequenti.
  • Implementazione flessibile: opzioni per l'esecuzione su IBM Cloud, AWS oppure on-premise, come prodotto software o servizio completamente gestito.
  • Strumenti per ogni tipo di utente: dagli ambienti pro-code per gli sviluppatori alle GUI no-code per gli utenti business, Orchestrate semplifica la progettazione, l'implementazione e la gestione dell'AI di livello aziendale.

Combinando queste caratteristiche, watsonx Orchestrate va oltre la risposta alle domande; collega le conversazioni ai workflow aziendali, consentendo una produttività e un impatto sul business misurabili. Basandosi sul costante impegno di IBM per l'apertura, l'integrazione e la fiducia, questi fattori di differenziazione assicurano che i clienti realizzino il pieno valore dell'AI in tutta l'azienda.

  • Aperto: porta la potenza dell'agentic AI nei workflow, nelle automazioni e nelle app esistenti, senza dover sostituire nulla e senza vendor lock-in.
  • Integrato: utilizza tutti i sistemi e i dati della tua azienda per ottenere insight, azioni e risultati migliori.
  • Affidabile: mantieni la tua azienda al sicuro in qualsiasi sistema con sicurezza, governance e conformità integrate.

Un retaggio di innovazione dell'AI che crea fiducia

IDC ha anche evidenziato la solida storia di IBM nella ricerca e sviluppo dell'AI, che dura da oltre 50 anni, come base di forza. Questa legacy è importante perché si traduce in:

  • Profondità di competenze: decenni di lavoro pionieristico nell'AI e nell'automazione, di cui i clienti possono fidarsi.
  • Prontezza aziendale: attenzione alla governance, alla spiegabilità e all'accuratezza, elementi essenziali per un'adozione mission critical.
  • Innovazione continua: la capacità di adattarsi rapidamente a paradigmi emergenti come l'AI generativa e i sistemi multiagente mantenendo le esigenze aziendali al centro.

Per le aziende, il legacy di IBM fornisce non solo tecnologia all'avanguardia, ma anche la garanzia che soluzioni come watsonx Orchestrate siano basate su ricerche comprovate e fornite con rigore a livello aziendale.

Cosa ne dicono i clienti

Secondo IDC, i clienti IBM hanno sottolineato due punti di forza principali:

  • Facilità di scalabilità in nuovi casi d'uso: con Orchestrate® , Organizzazione può estendere rapidamente i chatbot di AI conversazionale a risorse umane, procurement, vendite e servizio clienti.
  • Supporto collaborativo: le risorse di progettazione e formazione per i clienti di IBM sono state citate come chiare ed efficaci, aiutando le aziende ad adottare e ampliare Orchestrate con fiducia.

Guardando al futuro: distinguersi con l'AI conversazionale

Il mercato dei chatbot di AI conversazionale è dinamico e altamente competitivo. IBM distingue perché l'orchestrazione è integrata nel cuore di watsonx Orchestrate, trasformando i chatbot di AI conversazionale in un fattore di trasformazione aziendale. Insieme ai nostri oltre 50 anni di innovazione nell'AI, questo consente a IBM di aiutare i clienti ad affrontare il cambiamento, scalare in modo responsabile e sbloccare nuove possibilità.

Il futuro è orchestrato

In IBM, crediamo che il futuro dell'AI sia orchestrato: dove le conversazioni si connettono perfettamente alle azioni e dove agenti ed esseri umani collaborano per trasformare il lavoro. Con watsonx Orchestrate, il futuro è già arrivato.

Scopri di più su IBM® watsonx Orchestrate

Leggi l'estratto di IDC MarketScape

