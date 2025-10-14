Cosa ha reso IBM un leader nell'IDC MarketScape 2025

Il mercato dei chatbot di AI conversazionale è dinamico e altamente competitivo. IBM distingue perché l'orchestrazione è integrata nel cuore di watsonx Orchestrate, trasformando i chatbot di AI conversazionale in un fattore di trasformazione aziendale. Insieme ai nostri oltre 50 anni di innovazione nell'AI, questo consente a IBM di aiutare i clienti ad affrontare il cambiamento, scalare in modo responsabile e sbloccare nuove possibilità.