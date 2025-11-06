Le previsioni meteorologiche non sono sufficienti a determinare le decisioni, ma lo sono gli insight. Outage Prediction trasforma le previsioni in intelligenza operativa, aiutando le utility a mobilitare le squadre e proteggere le asset prima che arrivi la tempesta.
Outage Prediction utilizza dati storici e in tempo reale per prevedere il volume, il luogo e le tempistiche delle interruzioni. Analizza tre cose in particolare:
- Modelli meteorologici storici e previsioni iperlocali
- Ticket delle interruzioni passate e danni alle infrastrutture
- Insight sulla vegetazione e sulle condizioni ambientali
Questi input confluiscono in modelli analitici avanzati, che forniscono previsioni ad alta affidabilità, personalizzate per l'area di servizio di ciascuna utility. Il risultato? Insight fruibili che consentono un processo decisionale più veloce e intelligente.
Le utility possono monitorare gli impatti previsti tramite la loro dashboard, allineando le previsioni di interruzione alle strategie di mobilitazione del personale e ai workflow di gestione degli asset.