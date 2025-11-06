Secondo Climate Central, l'80% delle principali interruzioni di corrente negli Stati Uniti (che hanno interessato più di 50.000 clienti) dal 2000 al 2023 sono state causate dalle intemperie. Stati come Texas, Michigan e California sono stati colpiti più duramente, sottolineando l'urgente necessità che i servizi pubblici ripensino al modo in cui si preparano e rispondono a questi eventi.

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stima che le interruzioni di corrente costino alle aziende americane 150 miliardi di dollari l'anno. Con i disastri da miliardi di dollari in aumento, le utility devono far fronte a crescenti pressioni per migliorare la resilienza della rete e la soddisfazione dei clienti, gestendo al contempo i costi operativi.

La sfida? La nostra rete elettrica non è stata costruita per resistere al clima attuale. I sistemi tradizionali di gestione delle interruzioni sono reattivi e spesso mobilitano le squadre di intervento solo dopo che si è verificato un danno. Tuttavia, cosa succederebbe se le aziende di servizi pubblici potessero prevedere le interruzioni prima che si verifichino?