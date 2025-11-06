Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

Superare la tempesta: perché la previsione delle interruzioni è il futuro della resilienza della rete

IBM Outage Prediction è una soluzione basata su AI progettata per aiutare le utility a passare da una risposta reattiva a una pianificazione proattiva.

Pubblicato 06 novembre 2025
Negli ultimi anni, la frequenza e l'intensità degli eventi meteorologici estremi sono aumentate, mettendo a dura prova le operazioni delle utility negli Stati Uniti. Dagli uragani e gli incendi, fino alle tempeste di ghiaccio e ai temporali, le interruzioni causate dalle condizioni meteorologiche non sono più anomalie rare, bensì stanno diventando la norma.

Combinando previsioni meteorologiche avanzate con l'analytics predittiva, questa soluzione consente alle utility di:

  • Prevedere gli impatti delle interruzioni fino a 7 giorni in anticipo
  • Ottimizzare la mobilitazione dei team e l'allocazione delle risorse
  • Accelerare le attività di ripristino e ridurre i tempi di inattività
  • Rafforzare l'affidabilità e proteggere le comunità

Una pressione senza precedenti sulle operazioni delle utility e il costo della mancanza di azione

Secondo Climate Central, l'80% delle principali interruzioni di corrente negli Stati Uniti (che hanno interessato più di 50.000 clienti) dal 2000 al 2023 sono state causate dalle intemperie. Stati come Texas, Michigan e California sono stati colpiti più duramente, sottolineando l'urgente necessità che i servizi pubblici ripensino al modo in cui si preparano e rispondono a questi eventi.

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stima che le interruzioni di corrente costino alle aziende americane 150 miliardi di dollari l'anno. Con i disastri da miliardi di dollari in aumento, le utility devono far fronte a crescenti pressioni per migliorare la resilienza della rete e la soddisfazione dei clienti, gestendo al contempo i costi operativi.

La sfida? La nostra rete elettrica non è stata costruita per resistere al clima attuale. I sistemi tradizionali di gestione delle interruzioni sono reattivi e spesso mobilitano le squadre di intervento solo dopo che si è verificato un danno. Tuttavia, cosa succederebbe se le aziende di servizi pubblici potessero prevedere le interruzioni prima che si verifichino?

Presentiamo IBM Outage Prediction

Come funziona

Le previsioni meteorologiche non sono sufficienti a determinare le decisioni, ma lo sono gli insight. Outage Prediction trasforma le previsioni in intelligenza operativa, aiutando le utility a mobilitare le squadre e proteggere le asset prima che arrivi la tempesta.

Outage Prediction utilizza dati storici e in tempo reale per prevedere il volume, il luogo e le tempistiche delle interruzioni. Analizza tre cose in particolare:

  • Modelli meteorologici storici e previsioni iperlocali
  • Ticket delle interruzioni passate e danni alle infrastrutture
  • Insight sulla vegetazione e sulle condizioni ambientali

Questi input confluiscono in modelli analitici avanzati, che forniscono previsioni ad alta affidabilità, personalizzate per l'area di servizio di ciascuna utility. Il risultato? Insight fruibili che consentono un processo decisionale più veloce e intelligente.

Le utility possono monitorare gli impatti previsti tramite la loro dashboard, allineando le previsioni di interruzione alle strategie di mobilitazione del personale e ai workflow di gestione degli asset.

Guarda Outage Prediction in azione

Prenota una demo con il nostro team per esplorare come IBM Outage Prediction può trasformare la tua strategia di gestione delle interruzioni e consentire alla tua utility di affrontare qualsiasi situazione futura.

Migliora la tua strategia di gestione degli asset

Autore

Alex Klufas

Product Manager, Outage Prediction

