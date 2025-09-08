watsonx.ai supporta ora Graph RAG: l'evoluzione strategica oltre la ricerca tradizionale

La funzionalità è ora supportata tramite watsonx.ai ed è completa di linee guida per l'implementazione e di best practice. Le organizzazioni che adottano le funzionalità Graph RAG attraverso watsonx.ai otterranno vantaggi significativi nei loro mercati.

Il futuro appartiene alle organizzazioni che sanno connettere le proprie conoscenze, non solo ricercarle. Il supporto per Graph RAG di watsonx.ai rende questo futuro accessibile già ora, integratosi nella piattaforma di cui già ti fidi.

Leggi la guida all'implementazione di Graph RAG