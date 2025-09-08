watsonx.ai supporta ora Graph RAG: l'evoluzione strategica oltre la ricerca tradizionale

8 Settembre 2025
watsonx.ai supporta ora Graph RAG come funzionalità integrata, consentendo alle organizzazioni di trasformare dati isolati in reti di conoscenze interconnesse.
Le organizzazioni di tutto il mondo devono affrontare una sfida fondamentale: i loro dati raccontano una storia, ma i sistemi AI tradizionali non riescono a leggere tra le righe. Sebbene i sistemi convenzionali di Retrieval-augmented generation (RAG) siano eccellenti nella ricerca di informazioni, non riescono a comprendere come tali informazioni si connettono tra di loro.
Questa limitazione costa alle aziende milioni di dollari in insight mancati e decisioni sbagliate. I leader che riconoscono questa lacuna si stanno posizionando per ottenere un vantaggio competitivo.
Anziché recuperare informazioni frammentate, la piattaforma mappa le relazioni tra concetti, entità e contesti, fornendo insight che rispecchiano il modo in cui gli esperti pensano realmente. Questo supporto rappresenta più di un miglioramento tecnico. È un'espansione fondamentale del modo in cui le organizzazioni possono utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze tramite l'infrastruttura comprovata di watsonx.ai.
Applicazioni strategiche in tutti i settori:
Per avere successo con le funzionalità Graph RAG non basta la semplice implementazione degli strumenti. I leader moderni devono sviluppare competenze grafiche all'interno delle proprie organizzazioni. Ciò significa capire come le relazioni tra le conoscenze creano valore aziendale e sviluppare funzionalità che collegano l'implementazione tecnica ai risultati strategici.
4 principi chiave per utilizzare Graph RAG su watsonx.ai:
La padronanza tecnica dei sistemi di AI sensibili alle relazioni diventa una competenza di leadership d'importanza critica. I leader più efficaci saranno quelli in grado di affrontare, con la stessa sicurezza, sia la strategia che queste funzionalità di AI avanzate.
I sistemi tradizionali basati su grafi richiedono mesi di sviluppo su misura e competenze specializzate. Il supporto per Graph RAG di watsonx.ai elimina questa barriera, fornendo un accesso immediato a informazioni avanzate basate sulle relazioni all'interno dell'infrastruttura di AI esistente.
4 benefici strategici:
La funzionalità è ora supportata tramite watsonx.ai ed è completa di linee guida per l'implementazione e di best practice. Le organizzazioni che adottano le funzionalità Graph RAG attraverso watsonx.ai otterranno vantaggi significativi nei loro mercati.
Il futuro appartiene alle organizzazioni che sanno connettere le proprie conoscenze, non solo ricercarle. Il supporto per Graph RAG di watsonx.ai rende questo futuro accessibile già ora, integratosi nella piattaforma di cui già ti fidi.