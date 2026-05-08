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Intelligenza artificiale Automazione IT

Porta in produzione i tuoi agenti LangGraph con watsonx Orchestrate

Siamo entusiasti di annunciare che watsonx Orchestrate ora supporta l'importazione di agenti LangGraph personalizzati direttamente sulla piattaforma. Se hai sviluppato degli agenti personalizzati con LangGraph ma hai riscontrato difficoltà nella distribuzione in produzione, questa opzione fa al caso tuo.

Pubblicato il 8 maggio 2026

LangGraph è diventato un framework per gli sviluppatori che costruiscono agenti AI avanzati, estendendo LangChain con potenti funzionalità come pattern di ragionamento ciclico, gestione dello stato personalizzata e workflow complessi a più fasi. Tuttavia, portare questi agenti dal tuo ambiente di sviluppo in produzione con la giusta sicurezza, monitoraggio e scalabilità è sempre stato un compito gravoso.

Con la funzione di importazione LangGraph di Watsonx Orchestrate, puoi prendere il codice dell'agente LangGraph esistente e distribuirlo direttamente nell'infrastruttura di produzione senza riscriverlo.

La tua logica rimane la stessa

Il bello di importare i tuoi agenti LangGraph esistenti in watsonx Orchestrate è che non devi cambiare nulla. La tua logica LangGraph rimane esattamente come l'hai scritta: nessun bisogno di adattarsi a un nuovo framework o riscrivere i tuoi pattern di ragionamento. Gli strumenti e le funzioni che hai integrato nel tuo agente funzionano così come sono e tu mantieni il pieno controllo sul comportamento, sulla gestione dello stato e sul processo decisionale del tuo agente.

Quello che ottieni è tutto ciò che serve per la produzione: hosting di livello aziendale, sicurezza integrata, monitoraggio e visibilità operativa, integrazione con altri agenti watsonx Orchestrate e accesso a caratteristiche della piattaforma come i servizi di memoria a lungo termine e l'AI Gateway.

Importa la schermata dell'agente LangGraph

Casi d'uso reali

Questa funzionalità è progettata per tre situazioni distinte che i clienti di watsonx Orchestrate si trovano ad affrontare oggi.

  1. Se hai già investito nella creazione di agenti LangGraph e hai semplicemente bisogno di un percorso verso la produzione con governance, sicurezza e monitoraggio inclusi, puoi importare il tuo agente così com'è e attivarlo senza ricominciare da capo.
  2. Se il tuo caso d'uso richiede una logica di ragionamento oltre quella che offrono gli agenti ReAct standard, come analisi multi-stadio, workflow condizionati o alberi decisionali specializzati, puoi costruire quella logica in LangGraph ed eseguirla nativamente insieme agli altri agenti di watsonx Orchestrate.
  3. Se gestisci agenti esterni basati sul protocollo A2A e ospitati al di fuori della piattaforma, tali agenti possono comunque utilizzare i servizi di watsonx Orchestrate come LLM gestiti, gestione della memoria e del contesto, mentre appaiono nella dashboard del control plane unificato.

Espansione del supporto LangGraph

Stiamo ampliando attivamente il supporto per LangGraph sulla base del feedback degli sviluppatori. LangGraph è il framework attualmente supportato per questa funzionalità, con LangChain e altri framework e linguaggi oltre Python nella roadmap. Se stai costruendo agenti con LangGraph e hai bisogno di un'infrastruttura di produzione, questa funzionalità può farti risparmiare settimane di lavoro di distribuzione.

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Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate