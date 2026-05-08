Porta in produzione i tuoi agenti LangGraph con watsonx Orchestrate

Il bello di importare i tuoi agenti LangGraph esistenti in watsonx Orchestrate è che non devi cambiare nulla. La tua logica LangGraph rimane esattamente come l'hai scritta: nessun bisogno di adattarsi a un nuovo framework o riscrivere i tuoi pattern di ragionamento. Gli strumenti e le funzioni che hai integrato nel tuo agente funzionano così come sono e tu mantieni il pieno controllo sul comportamento, sulla gestione dello stato e sul processo decisionale del tuo agente.

Quello che ottieni è tutto ciò che serve per la produzione: hosting di livello aziendale, sicurezza integrata, monitoraggio e visibilità operativa, integrazione con altri agenti watsonx Orchestrate e accesso a caratteristiche della piattaforma come i servizi di memoria a lungo termine e l'AI Gateway.