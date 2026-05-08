Porta in produzione i tuoi agenti LangGraph con watsonx Orchestrate

Siamo entusiasti di annunciare che watsonx Orchestrate ora supporta l'importazione di agenti LangGraph personalizzati direttamente sulla piattaforma. Se hai sviluppato degli agenti personalizzati con LangGraph ma hai riscontrato difficoltà nella distribuzione in produzione, questa opzione fa al caso tuo.
LangGraph è diventato un framework per gli sviluppatori che costruiscono agenti AI avanzati, estendendo LangChain con potenti funzionalità come pattern di ragionamento ciclico, gestione dello stato personalizzata e workflow complessi a più fasi. Tuttavia, portare questi agenti dal tuo ambiente di sviluppo in produzione con la giusta sicurezza, monitoraggio e scalabilità è sempre stato un compito gravoso.
Con la funzione di importazione LangGraph di Watsonx Orchestrate, puoi prendere il codice dell'agente LangGraph esistente e distribuirlo direttamente nell'infrastruttura di produzione senza riscriverlo.
Il bello di importare i tuoi agenti LangGraph esistenti in watsonx Orchestrate è che non devi cambiare nulla. La tua logica LangGraph rimane esattamente come l'hai scritta: nessun bisogno di adattarsi a un nuovo framework o riscrivere i tuoi pattern di ragionamento. Gli strumenti e le funzioni che hai integrato nel tuo agente funzionano così come sono e tu mantieni il pieno controllo sul comportamento, sulla gestione dello stato e sul processo decisionale del tuo agente.
Quello che ottieni è tutto ciò che serve per la produzione: hosting di livello aziendale, sicurezza integrata, monitoraggio e visibilità operativa, integrazione con altri agenti watsonx Orchestrate e accesso a caratteristiche della piattaforma come i servizi di memoria a lungo termine e l'AI Gateway.
Questa funzionalità è progettata per tre situazioni distinte che i clienti di watsonx Orchestrate si trovano ad affrontare oggi.
Stiamo ampliando attivamente il supporto per LangGraph sulla base del feedback degli sviluppatori. LangGraph è il framework attualmente supportato per questa funzionalità, con LangChain e altri framework e linguaggi oltre Python nella roadmap. Se stai costruendo agenti con LangGraph e hai bisogno di un'infrastruttura di produzione, questa funzionalità può farti risparmiare settimane di lavoro di distribuzione.
Vuoi portare in produzione i tuoi agenti LangGraph?