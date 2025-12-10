Intelligenza artificiale Automazione IT

watsonx.data v2.3: nuove innovazioni che alimentano l'AI su larga scala

Con la versione 2.3, watsonx.data compie un altro importante passo avanti. Questa versione offre caratteristiche pratiche e potenti, rafforzando tre aree che contano di più per le aziende.

Pubblicato il 10 dicembre 2025
By Isabella Rocha

Queste innovazioni si basano sui punti di forza esistenti di watsonx.data e offrire alle organizzazioni nuovi modi per attivare i propri dati, accelerare l'insight e potenziare l'AI su larga scala.

  1. Funzionalità migliorate per l'agentic AI
  2. Prestazioni e usabilità migliorate
  3. Ecosistema più ampio e flessibilità di implementazione

Queste innovazioni si basano sui punti di forza esistenti di watsonx.data e offrire alle organizzazioni nuovi modi per attivare i propri dati, accelerare l'insight e potenziare l'AI su larga scala.

1. Avanzare l'agentic AI con dati più intelligenti e connessi

L'agentic AI sta rimodellando il modo in cui le aziende scoprono, navigano e utilizzano le informazioni. I team vogliono un'AI che possa osservare, recuperare, ragionare e agire. Tutto questo non è possibile senza dati governati, di alta qualità e ben collegati.

Watsonx.data supporta già workload di AI avanzati. La versione 2.3 introduce nuove funzionalità che rendono queste esperienze più intuitive, più affidabili e più adattabili.

  • Recupero e scoperta intelligenti: un modo più flessibile per l'AI di interrogare e analizzare i dati aziendali. Gli agenti possono utilizzare il linguaggio naturale, la ricerca vettoriale o la sintassi specifica dei motori in modo più fluido, rendendo più facile collegare gli insight tra sistemi e dipartimenti.
Recupero intelligente tramite dashboard dell'interfaccia utente del Model Context Protocol
  • Applicazione intelligente: propagazione migliorata del controllo degli accessi che rafforza la governance tra dati strutturati e dati non strutturati. Le politiche rimangono coerenti ovunque, aiutando i team a scalare l'AI senza aumentare i rischi.
  • Punteggio di affidabilità intelligente: un nuovo livello di visibilità sulle prestazioni dell'AI in condizioni reali. I team possono monitorare accuratezza, efficienza e costi per perfezionare continuamente i loro sistemi.
Dashboard dell'interfaccia utente di IBM® watsonx Prompt Lab

Queste innovazioni offrono alle organizzazioni un approccio più forte e unificato all'agentic AI basato sulla fiducia, sulla scoperta e sul controllo di livello aziendale.

2. Prestazioni e usabilità progettate per workload reali

Le persone che costruiscono sistemi di analytics e AI vogliono strumenti che rispondano rapidamente e che funzionino senza problemi. Vogliono piattaforme che li aiutino a concentrarsi sulla soluzione dei problemi piuttosto che sulla gestione dell'infrastruttura.

Watsonx.data v2.3 introduce miglioramenti che rendono i workflow quotidiani più rapidi, semplici ed economici.

  • Serverless Spark su IBM Cloud: scalabilità e gestione automatizzate, così che i carichi di lavoro Spark richiedano meno ottimizzazione manuale e offrano prestazioni più costanti.
  • Dashboard FinOps: visibilità ampliata sull'uso del cloud per aiutare i team a prendere decisioni informate su prestazioni e spese.
Dashboard di trasparenza sull'utilizzo dell'interfaccia utente di FinOps
  • Assistente lakehouse: nuove caratteristiche di navigazione conversazionale e text-to-action che aiutano i team a esplorare i dati e a completare i compiti in modo più efficiente.
Dashboard di interfaccia utente di Lakehouse Assistant
  • Esperienza integrata watsonx BI: un workflow integrato e snello che riduce le difficoltà e accelera la generazione di insight.

Questi miglioramenti offrono ai team maggiore agilità e sicurezza man mano che i workload e l'impronta dei dati crescono.

3. Supporto ampliato al mercato e all'ecosistema

Le imprese operano in molti ambienti, tra cui hybrid cloud, on premise, in ambienti regolamentati e in spazi isolati. Le loro piattaforme dati devono supportare questa realtà.

Watsonx.data v2.3 espande la sua flessibilità con nuove opzioni che ampliano i luoghi e le modalità in cui le organizzazioni possono adottare la piattaforma.

  • Conformità FedRAMP su AWS GovCloud: un supporto di conformità ampliato garantisce un accesso sicuro e autorizzato FedRAMP a watsonx.data su AWS GovCloud, consentendo alle agenzie governative statunitensi e ai settori regolamentati di modernizzare i workload di analytics e AI rispettando rigorosi requisiti federali di sicurezza.
  • Supporto ai sistemi IBM® Power: watsonx.data ora è GA su IBM Power, portando workload AI veloci e coerenti in configurazioni ibride e on-premise
Panoramica del diagramma di Infrastructure Manager in IBM® watsonx.data

Queste aggiunte rendono più facile per le organizzazioni utilizzare la stessa piattaforma di dati affidabili in ambienti e contesti normativi diversi.

Progettato per le imprese basate sull'AI

Watsonx.data v2.3 si basa su una solida base pronta per l'AI e introduce innovazioni che aiutano i team a ottenere di più con i loro dati ogni giorno. Queste funzionalità supportano un recupero migliore, una governance più forte, analytics più fluide e maggiore flessibilità tra gli ambienti.

Soprattutto, questa release riflette la direzione che l'AI aziendale sta prendendo: verso gli agenti, verso l'automazione, verso un'intelligenza che sembra naturale e proattiva. Tutto questo dipende da dati gestiti, connessi e pronti.

Il futuro del business basato sull'AI si sposta attraverso il livello dei dati. La versione 2.3 aiuta le organizzazioni a spostare più velocemente, a scalare in modo più intelligente e a creare un'AI di cui fidarsi.

