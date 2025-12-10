watsonx.data v2.3: nuove innovazioni che alimentano l'AI su larga scala

L'agentic AI sta rimodellando il modo in cui le aziende scoprono, navigano e utilizzano le informazioni. I team vogliono un'AI che possa osservare, recuperare, ragionare e agire. Tutto questo non è possibile senza dati governati, di alta qualità e ben collegati.

Watsonx.data supporta già workload di AI avanzati. La versione 2.3 introduce nuove funzionalità che rendono queste esperienze più intuitive, più affidabili e più adattabili.