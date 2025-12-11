Accelerare l'AI su IBM® Z: watsonx Assistant for Z è ora alimentato da Spyre Accelerator

Spyre Accelerator, introdotto con IBM® z17 e IBM® LinuxONE 5, è progettato appositamente per gestire modelli linguistici di grandi dimensioni e workload di AI generativa e agentic AI in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali.

Porta l'inferenza AI di livello aziendale direttamente su IBM Z, consentendo l'esecuzione di modelli linguistici e agenti di grandi dimensioni interamente sul mainframe. Questa integrazione consente alle organizzazioni di scalare l'AI generativa e l'agentic AI, preservando al contempo privacy, governance e affidabilità.

Con watsonx Assistant for Z che ora utilizza Spyre Accelerator, le aziende possono ottenere una flessibilità ancora maggiore per distribuire modelli linguistici di grandi dimensioni in modo nativo su IBM Z. Questa release introduce il supporto per i foundation model IBM® Granite, a partire dal modello Granite 3.3-8B-instruct, testato e ottimizzato per funzionare su IBM Z con schede Spyre per le implementazioni z17.

Allo stesso tempo, continua a supportare le distribuzioni basate su Llama per i clienti che eseguono i loro LLM su un'infrastruttura x86, favorendo la scelta e l'adattabilità tra gli ambienti. Questo permette alle organizzazioni di scegliere modelli che meglio si allineano con la loro strategia di prestazioni, conformità e infrastruttura, sfruttando al contempo l'esecuzione accelerata e on-platform di Spyre per l'AI generativa e l'agentic AI su larga scala.

Quando combinati, watsonx Assistant for Z e Spyre consentono:

Inferenza AI sicura e su piattaforma con residenza e crittografia dei dati supportate

Prestazioni scalabili per richieste di AI concorrenti ad alto volume

Automazione affidabile progettata per workload regolamentati e mission-critical

Insieme, questi progressi aiutano Watsonx Assistant for Z a offrire risultati più rapidi e sicuri con una complessità operativa ridotta, il tutto all'interno dell'affidabile ambiente IBM Z.