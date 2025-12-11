Intelligenza artificiale Automazione IT

Accelerare l'AI su IBM® Z: watsonx Assistant for Z è ora alimentato da Spyre Accelerator

Watsonx Assistant for Z ora funziona con Spyre Accelerator, portando AI generativa e l'agentic AI sulla piattaforma IBM Z, progettata per offrire un'opzione di distribuzione affidabile e sicura ai clienti che devono garantire la privacy dei dati.

Pubblicato il 11 dicembre 2025
By Sreekanth Ramakrishnan

Questo miglioramento segna la prossima evoluzione della Strategia di IBM per fornire AI e automazione sicura e basata su agenti direttamente su IBM Z, aiutando le aziende a gestire agenti AI alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in modo nativo on-premise, all'interno dell'ambiente affidabile IBM Z, con piena privacy dei dati, governance e controllo.

Creare la fiducia e la privacy dei dati nell'agentic AI per il mainframe

Man mano che le organizzazioni adottano sistemi di AI alimentati da LLM, la privacy dei dati diventa mission-critical. Questo è particolarmente vero per watsonx Assistant for Z, dove gli agenti AI lavorano direttamente con dati operativi sensibili (metriche di sistema, log, dettagli di configurazione e input di workflow) per interpretare l'intento ed eseguire le attività. Gli ambienti IBM Z gestiscono record dei clienti, transazioni finanziarie e workload regolamentati che non possono essere esposti a rischi. Man mano che questi agenti AI diventano sempre più capaci, garantire che i dati rimangano protetti e contenuti diventa ancora più critico.

Nei sistemi di agentic AI come watsonx Assistant for Z, gli agenti AI accedono e operano sui dati operativi per svolgere un lavoro reale, dall'analisi delle prestazioni del sistema all'automazione di workflow complessi. Questa autonomia richiede un'architettura che aiuti ad accelerare l'intelligenza mentre i dati rimangono privati, conformi e sotto il controllo aziendale. IBM Z fornisce questa base.

Eseguire l'inferenza AI direttamente sulla piattaforma aiuta a supportare la residenza dei dati, costruita per ridurre al minimo la necessità di spostare le informazioni sensibili su server esterni o cloud pubblici. Con crittografia pervasiva, funzionalità di isolamento e sicurezza hardware integrate nella piattaforma, IBM Z aiuta le organizzazioni a scalare l'AI supportando rigorosi requisiti di sicurezza e governance.

Con l'aggiunta di Spyre Accelerator, alimentato dal processore IBM® Telum II, watsonx Assistant for Z può eseguire workload di AI generativa e agentic AI in modo sicuro dove già risiedono i dati. Spyre consente inferenze ad alte prestazioni su piattaforma, accelerando gli insight e garantendo al contempo che le informazioni operative sensibili rimangano protette da IBM Z.

Come Spyre Accelerator migliora Watsonx Assistant for Z

Spyre Accelerator, introdotto con IBM® z17 e IBM® LinuxONE 5, è progettato appositamente per gestire modelli linguistici di grandi dimensioni e workload di AI generativa e agentic AI in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali.

Porta l'inferenza AI di livello aziendale direttamente su IBM Z, consentendo l'esecuzione di modelli linguistici e agenti di grandi dimensioni interamente sul mainframe. Questa integrazione consente alle organizzazioni di scalare l'AI generativa e l'agentic AI, preservando al contempo privacy, governance e affidabilità.

Con watsonx Assistant for Z che ora utilizza Spyre Accelerator, le aziende possono ottenere una flessibilità ancora maggiore per distribuire modelli linguistici di grandi dimensioni in modo nativo su IBM Z. Questa release introduce il supporto per i foundation model IBM® Granite, a partire dal modello Granite 3.3-8B-instruct, testato e ottimizzato per funzionare su IBM Z con schede Spyre per le implementazioni z17.

Allo stesso tempo, continua a supportare le distribuzioni basate su Llama per i clienti che eseguono i loro LLM su un'infrastruttura x86, favorendo la scelta e l'adattabilità tra gli ambienti. Questo permette alle organizzazioni di scegliere modelli che meglio si allineano con la loro strategia di prestazioni, conformità e infrastruttura, sfruttando al contempo l'esecuzione accelerata e on-platform di Spyre per l'AI generativa e l'agentic AI su larga scala.

Quando combinati, watsonx Assistant for Z e Spyre consentono:

  • Inferenza AI sicura e su piattaforma con residenza e crittografia dei dati supportate
  • Prestazioni scalabili per richieste di AI concorrenti ad alto volume
  • Automazione affidabile progettata per workload regolamentati e mission-critical

Insieme, questi progressi aiutano Watsonx Assistant for Z a offrire risultati più rapidi e sicuri con una complessità operativa ridotta, il tutto all'interno dell'affidabile ambiente IBM Z.

Sblocca il potere di Watsonx Assistant for Z con Spyre: disponibilità generale

Il supporto di Spyre Accelerator per Watsonx Assistant for Z sarà generalmente disponibile a partire dal 12 dicembre 2025. Questo traguardo unisce l'innovazione di IBM nell'hardware e nel software dell'AI, combinando Spyre Accelerator, il processore Telum II e watsonx Assistant for Z, per offrire un'intelligence sicura e on-platform per workload aziendali.

Guardare al futuro: adozione di Agent Builder

Con la rapida espansione delle funzionalità di Agent Builder, stiamo eliminando Assistant Builder in questa versione e prevediamo di rimuoverlo completamente nella prossima versione. Incoraggiamo gli utenti a passare a Agent Builder per utilizzare al meglio le sue funzionalità migliorate e la roadmap.

