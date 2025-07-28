Verizon è stata premiata con lo Stevie Award for Service Excellence in collaborazione con IBM

28 luglio 2025
Verizon è stata premiata con uno Stevie Award for Service Excellence 2025, che celebra il suo continuo impegno per l'innovazione, l'esperienza del cliente e la trasformazione operativa. Questo riconoscimento sottolinea il successo della collaborazione tra Verizon e IBM nel miglioramento delle sue operazioni finanziarie internazionali attraverso un approccio basato sui dati.
Per oltre un decennio, Verizon e IBM hanno collaborato per gestire ed evolvere le operazioni finanziarie internazionali di Verizon. Con centri di consegna in Europa e Asia, la partnership supporta un'ampia gamma di servizi tra cui riscossioni, gestione delle controversie, operazioni di fatturazione e recupero, al servizio di clienti in più regioni e lingue.
Questa collaborazione di lunga data è stata costruita su valori condivisi di responsabilità, innovazione e miglioramento continuo.
Per migliorare l'esperienza del cliente e la consegna, Verizon si è trasformata in modo proattivo. Sfruttando l'esperienza di IBM nell'analisi predittiva e nelle metodologie agili, i team hanno identificato le aree chiave di miglioramento e hanno implementato soluzioni mirate.
Tra questi:
Il risultato è stato un funzionamento più reattivo, efficiente e incentrato sul cliente.
Un fattore chiave per il successo di questa trasformazione è stata la creazione di un capitolo congiunto tra i team di Verizon e IBM. Questa struttura ha consentito una stretta collaborazione tra aree geografiche e funzioni, incoraggiando la condivisione della proprietà dei risultati e una cultura dell'innovazione.
Workshop, sessioni di brainstorming ed esercizi di design thinking hanno aiutato a far emergere nuove idee e perfezionare i processi esistenti. Recensioni periodiche e pratiche di governance hanno garantito che i progressi fossero misurati e sostenuti.
Lo Stevie Award è una testimonianza della dedizione di Verizon nel fornire un servizio di alta qualità e nel migliorare continuamente l'esperienza del cliente. Riflette anche la forza della partnership tra Verizon e IBM e l'impegno condiviso verso l'eccellenza operativa.
Gli stakeholder di tutta l'organizzazione hanno riconosciuto l'impatto positivo di questi sforzi, rilevando miglioramenti nella reattività, nella risoluzione dei problemi e nella qualità complessiva del servizio.
Con le fondamenta di questa trasformazione ben salde, Verizon sta ora esplorando nuove opportunità per sfruttare il suo successo. Le iniziative future includono l'integrazione di tecnologie avanzate come l'AI generativa e ulteriore automazione per migliorare il processo decisionale e l'efficienza.
Il riconoscimento degli Stevie Awards è sia una pietra miliare che una motivazione, rafforzando la posizione di Verizon come leader nell'eccellenza dei servizi e il suo costante impegno per l'innovazione e la soddisfazione dei clienti.