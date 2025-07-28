Verizon è stata premiata con lo Stevie Award for Service Excellence in collaborazione con IBM

Un fattore chiave per il successo di questa trasformazione è stata la creazione di un capitolo congiunto tra i team di Verizon e IBM. Questa struttura ha consentito una stretta collaborazione tra aree geografiche e funzioni, incoraggiando la condivisione della proprietà dei risultati e una cultura dell'innovazione.

Workshop, sessioni di brainstorming ed esercizi di design thinking hanno aiutato a far emergere nuove idee e perfezionare i processi esistenti. Recensioni periodiche e pratiche di governance hanno garantito che i progressi fossero misurati e sostenuti.