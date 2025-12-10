Usa l'agentic AI per risolvere gli incidenti più velocemente con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation

Le applicazioni moderne, che spaziano dai microservizi, Kubernetes, dai container e dagli ambienti cloud-native, sono più interconnesse e dinamiche che mai. Ad ogni rilascio, modifica di configurazione e dipendenza, il raggio di esplosione di un singolo problema aumenta. L'adozione dell'AI generativa in queste applicazioni sta introducendo ulteriore complessità e nuove modalità di guasto che i team IT non avevano mai sperimentato prima.

Instana identifica già in tempo reale i componenti di servizio e applicazione che sono la probabile causa principale di un incidente. Ma durante un incidente, gli ingegneri dedicano comunque tempo prezioso a esplorare i sintomi di quei componenti attraverso metriche, eventi, log e tracce per capire perché stanno fallendo e a seguire l'impatto tra le dipendenze per capire dove causano guasti a cascata.

L'Intelligent Incident Investigation di Instana cambia completamente la situazione. Utilizzando l'AI agentica per indagare, ipotizzare, ragionare, diagnosticare, convalidare e comporre automaticamente un quadro completo di un incidente mentre osservi. Utilizzando l'indagine completa, un progettazione dell'affidabilità del sito (SRE) esperto può ottimizzare il proprio tempo esaminando le conclusioni e passando rapidamente all'azione. I nuovi SRE possono imparare a investigare. I team risparmiano tempo nelle indagini e sviluppano competenze mentre le svolgono.