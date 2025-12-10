Usa l'agentic AI per risolvere gli incidenti più velocemente con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation
Intelligent Investigation accelera il modo in cui i team diagnosticano e risolvono gli incidenti IT.
IBM Instana Intelligent Incident Investigation, basato sull'AI, è ora disponibile per il pubblico generale. Basandosi sull'Anteprima Pubblica, la disponibilità generale introduce un salto in avanti nella profondità e completezza delle indagini, workflow di correzione più ricchi e una maggiore spiegabilità, aiutando i team di progettazione dell'affidabilità del sito (SRE), DevOps e piattaforma a qualsiasi livello di competenza a risolvere incidenti complessi più rapidamente con un impatto aziendale minore.
Le applicazioni moderne, che spaziano dai microservizi, Kubernetes, dai container e dagli ambienti cloud-native, sono più interconnesse e dinamiche che mai. Ad ogni rilascio, modifica di configurazione e dipendenza, il raggio di esplosione di un singolo problema aumenta. L'adozione dell'AI generativa in queste applicazioni sta introducendo ulteriore complessità e nuove modalità di guasto che i team IT non avevano mai sperimentato prima.
Instana identifica già in tempo reale i componenti di servizio e applicazione che sono la probabile causa principale di un incidente. Ma durante un incidente, gli ingegneri dedicano comunque tempo prezioso a esplorare i sintomi di quei componenti attraverso metriche, eventi, log e tracce per capire perché stanno fallendo e a seguire l'impatto tra le dipendenze per capire dove causano guasti a cascata.
L'Intelligent Incident Investigation di Instana cambia completamente la situazione. Utilizzando l'AI agentica per indagare, ipotizzare, ragionare, diagnosticare, convalidare e comporre automaticamente un quadro completo di un incidente mentre osservi. Utilizzando l'indagine completa, un progettazione dell'affidabilità del sito (SRE) esperto può ottimizzare il proprio tempo esaminando le conclusioni e passando rapidamente all'azione. I nuovi SRE possono imparare a investigare. I team risparmiano tempo nelle indagini e sviluppano competenze mentre le svolgono.
La versione GA si basa sull'Anteprima, offrendo nuovi miglioramenti che approfondiscono il processo investigativo, rafforzano i workflow di correzione e migliorano la spiegabilità in ogni fase della risposta agli incidenti.
Indagini e ragionamenti più approfonditi e multi-entità
La versione GA analizza l'intero grafo di dipendenza, inclusi servizi, infrastrutture, chiamate, interazioni con database, eventi Kubernetes e altro ancora, per costruire una catena completa di evidenze. Instana traccia il modo in cui un incidente si è propagato, quali sono stati i suoi effetti e perché si è verificato, presentando i risultati in passaggi chiari e spiegabili.
Piani di correzione più robusti generati da AI
Una volta conclusa l'indagine, Instana produce linee guida di correzione completamente contestualizzate, informate dai risultati. I team possono recensionare, perfezionare ed eseguire le azioni raccomandate, oppure convertirle in script per automazione future.
"Actions to Scripts" per una correzione più rapida e controllata degli incidenti
Ogni azione raccomandata può ora essere trasformata in uno script Bash o Ansible pronto all'uso, esportabile su GitHub per il controllo versione, test o pipeline di automazione. Questo colma il divario tra la comprensione del problema e l'esecuzione della correzione, specialmente durante incidenti ad alta pressione.
Riepilogo e comunicazione istantanea degli incidenti
Dopo la correzione, un clic genera un riepilogo completo dell'incidente che include causa, impatto, passaggi di indagine e azioni di recupero, supportando passaggi puliti, indagini postmortem, aggiornamenti degli stakeholder e rendicontazione di conformità.
Spiegabilità migliorata grazie al ragionamento trasparente dell'AI
Durante l'indagine, Instana visualizza il percorso di ragionamento dell'agente AI, consentendo agli ingegneri di convalidare le scoperte, esplorare il contesto e mantenere la piena supervisione umana del processo. Questa trasparenza è un principio fondamentale di progettazione dell'approccio di Instana all'agentic AI.
Ci sono 4 vantaggi fondamentali:
Instana continua a guidare il settore combinando osservabilità in tempo reale, contesto full-stack e analisi e correzione guidate dall'agentic AI. Instana cattura il 100% delle tracce in tempo reale, supporta 300+ tecnologie e fornisce analytics dello streaming con topologia di sistema precisa, garantendo l'assenza di punti ciechi e indagini più rapide e accurate.
Instana Intelligent Incident Investigation è ora disponibile a livello generale.