Sbloccare il futuro dello sviluppo dell'AI con watsonx.ai

Un altro punto saliente è l'introduzione di Model Gateway, una nuova soluzione di livello aziendale che fornisce un accesso senza interruzioni a un'ampia gamma di modelli di base leader attraverso un'interfaccia sicura e gestita. Questa caratteristica è progettata per eliminare il blocco da fornitore consentendo alle organizzazioni di integrare i modelli Granite di IBM insieme a modelli di frontiera come Anthropic e OpenAI.

Model Gateway offre una flessibilità senza pari. Supporta praticamente qualsiasi modello, ovunque, sia ospitato su watsonx.ai che in ambienti di terze parti. Le aziende possono scegliere il modello migliore per le loro esigenze e distribuire in modo sicuro, grazie a meccanismi di opt-in e solidi controlli di accesso. Questa funzionalità consente alle aziende di mantenere il controllo sulla propria infrastruttura AI, migliorare l'agilità e ottimizzare i costi, il tutto garantendo resilienza e sicurezza.

Consentendo l'uso di modelli ospitati da terze parti, Model Gateway consente agli sviluppatori di creare e implementare agenti AI come servizi in modo rapido ed efficiente. Questa flessibilità è particolarmente utile per le organizzazioni che desiderano scalare le iniziative di AI senza essere legate a un unico ecosistema di fornitori. Model Gateway è disponibile per l'anteprima pubblica a partire da giovedì 12 giugno 2025.