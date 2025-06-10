Sbloccare il futuro dello sviluppo dell'AI con watsonx.ai

10 giugno 2025
Al Think 2025, IBM ha presentato una potente suite di nuove funzionalità per watsonx.ai, progettata per consentire ai builder AI, ai data scientist, agli ingegneri e agli sviluppatori di trasformare idee innovative in applicazioni pronte per la produzione che offrano un reale valore aziendale. Questi miglioramenti mirano a semplificare il ciclo di vita dello sviluppo dell'AI, migliorare le prestazioni e fornire maggiore flessibilità e controllo sulle distribuzioni dell'AI.
Una delle aggiunte più interessanti è Agent Ops, una nuova funzionalità che ottimizza lo sviluppo e la gestione end-to-end degli agenti AI. Agent Ops offre un approccio strutturato e incentrato sul ciclo di vita allo sviluppo degli agenti AI. Comprende tutto, dalla creazione e test alla distribuzione e gestione degli agenti in produzione.
watsonx semplifica questo processo integrando modelli, strumenti, framework e metriche di valutazione essenziali in un'esperienza unificata per gli sviluppatori. In questo modo si riduce la complessità e si preserva la flessibilità necessaria agli sviluppatori per innovare. Con Agent Ops, i team possono creare agenti personalizzati su misura per esigenze aziendali specifiche, ottimizzare le loro prestazioni e garantire la governance e la conformità durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo. Il risultato è un percorso più efficiente per fornire soluzioni AI che risolvono complesse sfide aziendali, ottimizzando al contempo costi e prestazioni.
Un altro punto saliente è l'introduzione di Model Gateway, una nuova soluzione di livello aziendale che fornisce un accesso senza interruzioni a un'ampia gamma di modelli di base leader attraverso un'interfaccia sicura e gestita. Questa caratteristica è progettata per eliminare il blocco da fornitore consentendo alle organizzazioni di integrare i modelli Granite di IBM insieme a modelli di frontiera come Anthropic e OpenAI.
Model Gateway offre una flessibilità senza pari. Supporta praticamente qualsiasi modello, ovunque, sia ospitato su watsonx.ai che in ambienti di terze parti. Le aziende possono scegliere il modello migliore per le loro esigenze e distribuire in modo sicuro, grazie a meccanismi di opt-in e solidi controlli di accesso. Questa funzionalità consente alle aziende di mantenere il controllo sulla propria infrastruttura AI, migliorare l'agilità e ottimizzare i costi, il tutto garantendo resilienza e sicurezza.
Consentendo l'uso di modelli ospitati da terze parti, Model Gateway consente agli sviluppatori di creare e implementare agenti AI come servizi in modo rapido ed efficiente. Questa flessibilità è particolarmente utile per le organizzazioni che desiderano scalare le iniziative di AI senza essere legate a un unico ecosistema di fornitori. Model Gateway è disponibile per l'anteprima pubblica a partire da giovedì 12 giugno 2025.
La personalizzazione dei foundation model è un passaggio critico nello sviluppo di soluzioni AI che soddisfino requisiti aziendali specifici. Le nuove caratteristiche di personalizzazione del modello in watsonx.ai rendono questo processo più accessibile ed efficace. Gli sviluppatori possono mettere a punto i modelli utilizzando sia dati aziendali che dati generati sinteticamente, migliorando la precisione e la pertinenza per i loro casi d'uso unici.
Questi strumenti supportano una serie di tecniche di personalizzazione, tra cui l'ottimizzazione e la generazione di dati sintetici, che consentono ai team di ottimizzare le prestazioni del modello gestendo i costi. Che tua stia creando un customer service chatbot, un analytics predittiva, o un modello linguistico specifico per un dominio, watsonx.ai offre le funzionalità necessarie per adattare l'AI alle tue esigenze esatte.
Queste nuove funzionalità annunciate in watsonx rappresentano un significativo passo avanti nello sviluppo dell'AI aziendale. Da Agent Ops per una gestione semplificata del ciclo di vita degli agenti, a Model Gateway per un accesso flessibile e sicuro ai modelli e agli strumenti di personalizzazione dei modelli per la messa a punto delle prestazioni, IBM fornisce ai builder AI tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo.
Mentre le organizzazioni continuano ad esplorare ed espandere le proprie capacità AI, watsonx.ai si distingue come una piattaforma completa che semplifica lo sviluppo, migliora la governance e accelera il time to value. Che tu stia iniziando il tuo percorso verso l'AI o che tu stia ampliando le iniziative esistenti, queste nuove caratteristiche possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in modo più efficiente ed efficace.
Dichiarazioni relative a direzione e intenzioni future di IBM sono soggette a modifiche o revoche senza preavviso e rappresentano unicamente obiettivi e finalità.