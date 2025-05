Sblocco delle massime prestazioni e dell'efficienza dei costi di Kubernetes con IBM Instana basato su tecnologia IBM Kubecost

Kubernetes è diventato essenziale per le modifiche e la distribuzione delle applicazioni. Le aziende investono in Kubernetes per creare applicazioni scalabili con un'elevata frequenza di distribuzione per contribuire a soddisfare le esigenze dinamiche dell'azienda.

Secondo IDC1, l'ubiquità e la portata di adozione di cui gode Kubernetes continueranno a crescere in modo esponenziale, soprattutto per via di tendenze come l'incremento della distribuzione di workload AI/Apprendimento automatico (ML) containerizzati, che aumenterà il numero di applicazioni che l'azienda tipica ospita utilizzando Kubernetes. Tuttavia, la complessità del monitoraggio della spesa con l'utilizzo di Kubernetes risulta incredibilmente difficile

Per superare questa complessità, i team IT e FinOps desiderano soluzioni in grado di monitorare i cluster Kubernetes per tenere traccia del tempo di attività, delle risorse e dell'interazione tra i componenti. La soluzione ideale fornisce una visione unificata dei cluster Kubernetes, dei servizi associati e dello stato di salute e dei costi dell'infrastruttura attraverso un'unica soluzione di observability.

In risposta alla risoluzione di questo complesso problema di spesa e observability, annunciamo una nuova funzionalità di monitoraggio dei costi all'interno di IBM Instana potenziato da IBM Kubecost, che fornisce i dati sulla prestazioni e i costi di Kubernetes in un unico posto.