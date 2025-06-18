Sblocca l'AI affidabile con governance e sicurezza integrate

Le organizzazioni stanno cercando di adottare l'AI per migliorare la produttività dei dipendenti, ma hanno dubbi sulla fiducia nella loro AI e sul passaggio dei loro esperimenti AI dalla fase di test a quella di produzione. L'AI sta inoltre aumentando la superficie di attacco e creando minacce, rischi e vulnerabilità uniche che potrebbero portare alla perdita del controllo. Le organizzazioni devono gestire, proteggere e governare adeguatamente la propria AI per poter disporre di sistemi AI di cui potersi fidare.

Secondo un sondaggio del 2024 tra i vertici aziendali dell'IBM Institute for Business Value, l'82% dei rispondenti afferma che un'AI sicura e affidabile è essenziale per il successo della propria attività, eppure solo il 24% degli attuali progetti di AI generativa è protetto. Inoltre, poiché le organizzazioni si affrettano a implementare gli agenti AI per ottenere risultati aziendali migliori, i rischi risultano ancora più amplificati. In effetti, Gartner prevede che "entro il 2028, il 25% delle violazioni aziendali sarà ricondotto all'abuso di agenti AI, da parte di attori malintenzionati interni sia che esterni".1

IBM® Guardium AI Security consente alle organizzazioni di scoprire la shadow AI, inclusi gli agenti AI, proteggere tutti i modelli AI e i casi d'uso, ottenere la protezione in tempo reale dai prompt dannosi e allineare i team su un insieme comune di metriche per un'AI sicura e affidabile.

Attraverso una collaborazione con AllTrue.ai, le nuove funzionalità di IBM per Guardium AI Security includono la capacità di rilevare continuamente nuovi casi d'uso dell'AI in ambienti cloud, repository di codice e sistemi integrati, garantendo piena visibilità e protezione in un ecosistema AI sempre più decentralizzato. Una volta identificati, IBM Guardium AI Security li inserisce in watsonx.governance, e vengono applicati i controlli appropriati di rischio e conformità.