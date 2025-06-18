Sblocca l'AI affidabile con governance e sicurezza integrate

18 giugno 2025
Annuncio del lancio di nuove funzionalità in Guardium AI Security, tra cui un'integrazione migliorata pronta all'uso con watsonx.governance, che aiuta le aziende a mantenere l'agentic AI e altri sistemi di AI generativa sicuri e responsabili su larga scala per un'AI affidabile.
Le organizzazioni stanno cercando di adottare l'AI per migliorare la produttività dei dipendenti, ma hanno dubbi sulla fiducia nella loro AI e sul passaggio dei loro esperimenti AI dalla fase di test a quella di produzione. L'AI sta inoltre aumentando la superficie di attacco e creando minacce, rischi e vulnerabilità uniche che potrebbero portare alla perdita del controllo. Le organizzazioni devono gestire, proteggere e governare adeguatamente la propria AI per poter disporre di sistemi AI di cui potersi fidare.
Secondo un sondaggio del 2024 tra i vertici aziendali dell'IBM Institute for Business Value, l'82% dei rispondenti afferma che un'AI sicura e affidabile è essenziale per il successo della propria attività, eppure solo il 24% degli attuali progetti di AI generativa è protetto. Inoltre, poiché le organizzazioni si affrettano a implementare gli agenti AI per ottenere risultati aziendali migliori, i rischi risultano ancora più amplificati. In effetti, Gartner prevede che "entro il 2028, il 25% delle violazioni aziendali sarà ricondotto all'abuso di agenti AI, da parte di attori malintenzionati interni sia che esterni".1
IBM® Guardium AI Security consente alle organizzazioni di scoprire la shadow AI, inclusi gli agenti AI, proteggere tutti i modelli AI e i casi d'uso, ottenere la protezione in tempo reale dai prompt dannosi e allineare i team su un insieme comune di metriche per un'AI sicura e affidabile.
Attraverso una collaborazione con AllTrue.ai, le nuove funzionalità di IBM per Guardium AI Security includono la capacità di rilevare continuamente nuovi casi d'uso dell'AI in ambienti cloud, repository di codice e sistemi integrati, garantendo piena visibilità e protezione in un ecosistema AI sempre più decentralizzato. Una volta identificati, IBM Guardium AI Security li inserisce in watsonx.governance, e vengono applicati i controlli appropriati di rischio e conformità.
L'AI generativa continuerà ad evolversi, introducendo nuove funzionalità e rischi. Le aziende che investono ora in un solido framework di sicurezza e governance saranno meglio posizionate per adattarsi a questi cambiamenti e più resilienti di fronte a panorami in continua evoluzione.
Un approccio strettamente integrato alla sicurezza e alla governance dell'AI è fondamentale. I team di sicurezza e governance devono operare in sincronia con:
Adottando queste pratiche integrate, le aziende possono massimizzare il potenziale di trasformazione dell'AI generativa salvaguardando al contempo dati, modelli e reputazione. Con una strategia ben eseguita, l'organizzazione può innovare con sicurezza, stare al passo con i requisiti di conformità e creare fiducia con i stakeholder in un futuro basato sull'AI.
L'integrazione pronta all'uso tra Guardium AI Security e watsonx.governance fornisce una soluzione di rischio e governance reale per i team eterogenei per esaminare un unico set di metriche per i rischi aziendali e di sicurezza per l'AI affidabile.
Guardium AI Security offre una soluzione affidabile di livello enterprise per gestire la sicurezza delle risorse AI e riunire i team di sicurezza e governance su un unico set di metriche, per un'AI sicura e affidabile. Consente alle organizzazioni di:
Guardium ti aiuta a proteggere la tua AI durante tutto il suo ciclo di vita, dalla scoperta degli asset AI alla valutazione delle vulnerabilità e delle configurazioni errate, garantendo un utilizzo sicuro e gestendo la conformità. Consente di proteggere i modelli creati localmente, utilizzati sul cloud o consumati, offre la possibilità di eseguire test di penetrazione automatizzati, scansionare prompt di input e output con firewall AI e gestire la conformità su 12 framework.
Un'integrazione pronta all'uso con IBM® watsonx.governance fornisce una vera soluzione di rischio e governance per team eterogenei per esaminare un singolo set di metriche per i rischi aziendali e di sicurezza. Quando la shadow AI viene rilevata da Guardium AI Security, viene inserita in watsonx.governance, allineata con il caso d'uso appropriato, e vengono applicati i controlli di rischio e conformità appropriati. Ora i team di governance e sicurezza esaminano lo stesso inventario AI e lo stesso rischio AI per un'AI affidabile.
1 Comunicato stampa Gartner, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, 22 ottobre 2024.
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è usato qui con l'autorizzazione. Tutti i diritti riservati.