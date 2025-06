Sblocca il futuro dell'orchestrazione degli agenti AI con IBM Agent Connect

La tecnologia che consente ai partner di integrare i propri agenti nell'ecosistema watsonx Orchestrate è IBM Agent Connect Framework, un'architettura di integrazione fondamentale progettata per consentire una connettività perfetta tra agenti esterni e watsonx Orchestrate. Questa architettura è indipendente dal framework, il che consente l'integrazione di agenti creati con qualsiasi framework, tra cui LangChain, LangGraph, CrewAI, Copilot Studio e framework personalizzati. L'Agent Connect Framework fornisce una comunicazione standardizzata utilizzando API familiari in stile di completamento della chat e include il supporto per standard come MCP per l'interoperabilità per ridurre la complessità dell'integrazione e consentire la collaborazione multi-agente in modo che gli agenti possano collaborare con altri agenti specializzati. Alla base dell'architettura di integrazione ci sono la sicurezza, la governance e la scalabilità di IBM watsonx Orchestrate.

Porta i tuoi migliori agenti AI su watsonx Orchestrate. Unisciti ai nostri partner: