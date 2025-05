Astronomer with IBM: aggiorna il suo ambiente Airflow con scalabilità, sicurezza e supporto di livello aziendale

Il programmatore di dati standardizzati di un nostro cliente bancario statunitense non riusciva a soddisfare le sue esigenze DataOps. Il nuovo ambiente del cliente, incentrato sul cloud, e i report normativi in costante evoluzione creavano problemi a molti team che cercavano di soddisfare le loro esigenze di pianificazione. Il pianificatore esistente non era ottimizzato per l'uso del cloud e mancava della flessibilità necessaria per accogliere pianificazioni personalizzate non basate su un calendario.

Di conseguenza, diversi team hanno iniziato a esplorare Airflow, che fornisce funzionalità di orchestrazione dei flussi di lavoro programmatici e compatibili con il cloud per i loro limitati casi d'uso analitici e di reporting. Tuttavia, quando questi workflow e pipeline hanno iniziato a espandersi su più progetti e team, il nostro cliente ha riscontrato nuovi problemi. Airflow ha richiesto aggiustamenti manuali per scalare e le integrazioni hanno causato rischi per la sicurezza e il supporto, portando a preoccupazioni sulla resilienza complessiva per questi requisiti DataOps critici.

È qui che Astronomer with IBM viene in aiuto: Astronomer with IBM ha aggiornato il proprio ambiente Airflow per soddisfare le esigenze aziendali in termini di scalabilità, sicurezza, supporto e resilienza della distribuzione.