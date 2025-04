Nel dinamico mondo delle applicazioni digitali, le aziende devono fare affidamento su un'infrastruttura IT resiliente, sicura e ad alte prestazioni per supportare operazioni critiche e complesse. I mainframe gestiscono il 70% dei workload IT di produzione mondiali, rimanendo essenziali per le imprese in una vasta gamma di settori vitali e altamente regolamentati come quello bancario, sanitario, della pubblica amministrazione e delle telecomunicazioni.

Poiché questo si traduce ogni giorno nell'elaborazione di miliardi di transazioni ad alto volume in workload critici, il supporto IT è fondamentale per l'efficienza e l'integrazione dei sistemi con gli stack tecnologici moderni. Tuttavia, il tradizionale supporto standard break-and-fix non è sufficiente: questi sistemi beneficiano di un'assistenza sfaccettata che comprende assistenza software, ottimizzazione dell'uso dell'energia, rafforzamento della cybersecurity e implementazione di miglioramenti continui. Grazie alla sua vasta esperienza e alle risorse su misura, IBM TLS offre un'assistenza completa oltre la garanzia, con livelli di servizio diversificati e specifici per IBM Z, che i clienti possono acquistare in base alle proprie esigenze: