Trasformare il rischio in resilienza con IBM Maximo Vegetation Management

Nel 2024, negli Stati Uniti si sono verificati oltre 61.000 incendi boschivi che hanno bruciato quasi 8,9 milioni di acri, molti dei quali innescati dalla crescita eccessiva della vegetazione in prossimità delle infrastrutture di servizi pubblici. Questo è diventato una delle principali cause di incendio e interruzioni di corrente, soprattutto in stati ad alto rischio come California e Texas. *
Ecco perché IBM è orgogliosa di annunciare una nuova potente funzionalità: IBM Maximo Vegetation Management fa ora parte di Maximo Application Suite, che trasforma gli input in insight attuabili in un'unica soluzione unificata.
Oggi, nei settori dei servizi pubblici, delle infrastrutture e degli ambienti operativi, la gestione della vegetazione non consiste solo nel potare gli alberi; si tratta di proteggere gli asset, garantire la sicurezza pubblica e ottimizzare l'efficienza operativa. Poiché la volatilità del clima aumenta il rischio di incendi boschivi e interruzioni di corrente, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni più intelligenti e basate sui dati per gestire in modo proattivo la vegetazione in prossimità di linee elettriche, oleodotti e corridoi di trasporto.
Una moderna soluzione per la gestione della vegetazione offre ai team insight in tempo reale, analytics, workflow automatizzati, trasformando la manutenzione in una protezione proattiva degli asset. Non è solo uno strumento; è una salvaguardia per l'affidabilità, la conformità e la sostenibilità.
IBM Maximo Vegetation Management trasforma diversi input in insight attuabili, consentendo alle aziende di individuare in modo proattivo le aree ad alto rischio, aiutando a dare priorità alla potatura degli alberi, ridurre i rischi e ottimizzare l'uso delle risorse, invece di affidarsi al taglio ciclico.
I clienti possono personalizzare gli insight utilizzando più fonti di immagini (viste satellitari, scansioni LiDAR o un approccio ibrido) garantendo il giusto livello di dettaglio per ogni terreno e asset. Il nostro motore di valutazione del rischio basato su AI analizza le immagini e i dati degli asset per rilevare i rischi di invasione, prevedere la crescita e dare priorità alla manutenzione andando oltre il rilevamento, calcolando la densità della vegetazione e i livelli di priorità per individuare le zone ad alto rischio prima ancora che diventino incidenti. E con una perfetta integrazione degli ordini di lavoro, i team possono passare dall'analisi all'azione in un prodotto unificato che monitora l'esecuzione, la conformità e le prestazioni degli appaltatori, tutto in un unico luogo.
La gestione della vegetazione si sta evolvendo dalla manutenzione reattiva alla mitigazione proattiva del rischio e l'impatto va ben oltre la silvicoltura.
Si tratta di un balzo in avanti nella resilienza operativa. Combinando gli insight sulla vegetazione basati sull'AI con le robuste funzionalità dell'asset e degli ordini di lavoro, i servizi di pubblica utilità ottengono una soluzione end-to-end scalabile per la prevenzione delle interruzioni migliorando l'efficienza operativa e riducendo i costi.
Che tu sia un responsabile della vegetazione, un responsabile delle operazioni o un ingegnere dell'affidabilità degli asset, IBM Maximo Vegetation Management ti consente di:
Scopri come spostare dall'insight all'esecuzione e creare un'operazione più intelligente e sicura.