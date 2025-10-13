Trasformare il rischio in resilienza con IBM Maximo Vegetation Management

Oggi, nei settori dei servizi pubblici, delle infrastrutture e degli ambienti operativi, la gestione della vegetazione non consiste solo nel potare gli alberi; si tratta di proteggere gli asset, garantire la sicurezza pubblica e ottimizzare l'efficienza operativa. Poiché la volatilità del clima aumenta il rischio di incendi boschivi e interruzioni di corrente, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni più intelligenti e basate sui dati per gestire in modo proattivo la vegetazione in prossimità di linee elettriche, oleodotti e corridoi di trasporto.

Una moderna soluzione per la gestione della vegetazione offre ai team insight in tempo reale, analytics, workflow automatizzati, trasformando la manutenzione in una protezione proattiva degli asset. Non è solo uno strumento; è una salvaguardia per l'affidabilità, la conformità e la sostenibilità.