Convertire i flussi di dati nascosti in insight affidabili: OpenLineage all'interno dell'IBM watsonx.data intelligence

Le mappature personalizzate del lineage in IBM watsonx.data intelligence estendono il lineage oltre gli scanner automatici, illuminando i flussi di dati nascosti attraverso sistemi moderni, personalizzati e legacy.

Basato sullo standard OpenLineage, questo miglioramento permette ai team di collegare ogni set di dati, lavoro e trasformazione in un'unica visione unificata e governata, offrendo così ai team la chiarezza e la fiducia per agire più rapidamente.

Il risultato? Un quadro trasparente e completo delle dipendenze e trasformazioni dei dati, che consente ai leader di rafforzare la governance, accelerare gli audit e promuovere con fiducia l'analytics e la prontezza all'AI.