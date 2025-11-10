Convertire i flussi di dati nascosti in insight affidabili: OpenLineage all'interno dell'IBM watsonx.data intelligence

La soluzione Custom Lineage Mappings riunisce il meglio: lineage automatizzato dagli scanner, lineage emesso dai produttori esistenti di OpenLineage e lineage personalizzato definito tramite payload OpenLineage.
IBM watsonx.data intelligence utilizza OpenLineage, uno standard aperto per descrivere il modo in cui i dati si muovono durante il runtime o la progettazione. Permette alle organizzazioni di definire gli eventi di lineage per qualsiasi sistema, inclusi quelli personalizzati e quelli legacy, e di riunirli in un grafico di lineage unificato e governato che rivela come i dati si spostano e si trasformano lungo l'intero percorso dati.
Ogni evento OpenLineage descrive come i dati si spostano: gli input che leggono, il processo che li trasforma e gli output che producono. Questi eventi possono essere generati automaticamente da strumenti come dbt o Airflow, oppure i clienti possono decidere se emetterli automaticamente o documentarli manualmente per ambienti proprietari e legacy. Una volta importati, watsonx.data intelligence allinea questi eventi con asset noti e li visualizza all'interno della visione più ampia del lineage.
Per garantire accuratezza e coerenza, watsonx.data intelligence fornisce due meccanismi fondamentali:
- I modelli di tecnologia definiscono il modo in cui i processi e i set di dati definiti nei payload OpenLineage vengono interpretati e visualizzati. watsonx.data intelligence include modelli predefiniti e consente di crearne di personalizzati, garantendo un lineage coerente tra diverse tecnologie.
- La mappatura delle fonti di dati collega automaticamente i set di dati e i processi OpenLineage agli asset esistenti in watsonx.data intelligence. È anche possibile definire regole personalizzate per mappare specifici namespace a fonti di dati note, integrando in modo fluido il lineage personalizzato nella vista aziendale gestita.
Di conseguenza, le mappature personalizzate del lineage forniscono un grafo unificato e governato che integra lineage automatizzato e personalizzato.