Trasformare le supply chain B2B con IBM® Sterling Order Management

La presentazione delle funzionalità avanzate di IBM Sterling Order Management segna un importante passo avanti nell'aiutare le aziende a trasformare le operazioni frammentate della supply chain in reti unificate, intelligenti e collaborative. Poiché le aziende devono affrontare una crescente complessità nel commercio B2B, la necessità di soluzioni autonome basate sull'AI che semplifichino il processo decisionale e automatizzino l'esecuzione non è mai stata così grande.

Le aziende B2B operano spesso in ambienti molto complessi, gestendo ordini di grandi dimensioni basati su contratti, gestendo account di alto valore e coordinando l'inventario in più sedi. A differenza del B2C, le transazioni B2B comportano termini complessi, lunghi cicli di acquisto e la necessità di visibilità in tempo reale sulle prestazioni degli ordini e dei contratti.

Per soddisfare queste esigenze, IBM ha annunciato il lancio di nuove funzionalità B2B avanzate all'interno di Sterling Order Management. Questi miglioramenti sono stati creati appositamente per aiutare le aziende di tutti i settori, come produzione, vendita all'ingrosso, distribuzione e settore automobilistico, a gestire senza problemi workflow B2B complessi.