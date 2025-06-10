Trasformare le supply chain B2B con IBM® Sterling Order Management

10 giugno 2025
La presentazione delle funzionalità avanzate di IBM Sterling Order Management segna un importante passo avanti nell'aiutare le aziende a trasformare le operazioni frammentate della supply chain in reti unificate, intelligenti e collaborative. Poiché le aziende devono affrontare una crescente complessità nel commercio B2B, la necessità di soluzioni autonome basate sull'AI che semplifichino il processo decisionale e automatizzino l'esecuzione non è mai stata così grande.
Le aziende B2B operano spesso in ambienti molto complessi, gestendo ordini di grandi dimensioni basati su contratti, gestendo account di alto valore e coordinando l'inventario in più sedi. A differenza del B2C, le transazioni B2B comportano termini complessi, lunghi cicli di acquisto e la necessità di visibilità in tempo reale sulle prestazioni degli ordini e dei contratti.
Per soddisfare queste esigenze, IBM ha annunciato il lancio di nuove funzionalità B2B avanzate all'interno di Sterling Order Management. Questi miglioramenti sono stati creati appositamente per aiutare le aziende di tutti i settori, come produzione, vendita all'ingrosso, distribuzione e settore automobilistico, a gestire senza problemi workflow B2B complessi.
Il mantenimento di una visione coerente di un account B2B richiede in genere un'analisi approfondita dei dati, che rende difficile tracciare gli ordini, monitorare l'evasione degli ordini e anticipare le esigenze dei clienti. I processi manuali, i sistemi disconnessi e la mancanza di automazione comportano ritardi, inefficienze e maggiori rischi di adempimento. Senza un sistema di gestione degli ordini intelligente e automatizzato, le aziende hanno difficoltà a soddisfare le aspettative dei clienti, rispettare i termini contrattuali e scalare le proprie operazioni in modo efficace.
Ecco come le nuove funzionalità B2B di Sterling OMS stanno ridefinendo l'efficienza operativa e il coinvolgimento dei clienti:
Sterling OMS semplifica la gestione degli ordini basati su contratti, quelli regolati da termini pre-negoziati come prezzi, piani di consegna e livelli di servizio. Garantisce che i venditori possano eseguire questi ordini con precisione, rispettare gli obblighi contrattuali e costruire relazioni redditizie a lungo termine.
Le aziende possono ora segmentare l'inventario in base ai profili dei clienti, ai canali di vendita o alle priorità aziendali. Ciò consente strategie di allocazione mirate, aiutando a dare priorità ai clienti chiave, ridurre gli esaurimenti di scorte e migliorare la velocità di evasione degli ordini.
Informazioni in tempo reale sullo stato degli ordini, sulle posizioni dell'inventario e sulle tempistiche di evasione consentono alle aziende di mantenere il controllo e rispondere rapidamente alle interruzioni, garantendo un'erogazione costante del servizio.
Sterling OMS offre agli account manager una dashboard personalizzabile per monitorare le prestazioni, configurare il workflow e connettere le fonti di dati. Questa visibilità migliora il processo decisionale quotidiano e l'efficienza operativa.
IBM continua a creare insieme con i suoi clienti per garantire che le nuove caratteristiche affrontino le sfide del mondo reale. La progettazione e lo sviluppo del nuovo flusso di gestione degli account B2B sono stati plasmati da un ampio feedback dei clienti, sulla base di ciò che conta di più per le aziende.
Dall'aiutare un'azienda elettronica globale ad allocare l'inventario in modo dinamico tra le regioni al consentire a un fornitore di attrezzature pesanti di gestire con facilità gli ordini contrattuali di alto valore, le funzionalità B2B di IBM Sterling OMS stanno già fornendo risultati misurabili.
Scopri in che modo la tua azienda può semplificare le operazioni B2B, migliorare la conformità ai contratti e offrire ai clienti esperienze eccezionali con IBM Sterling Order Management.