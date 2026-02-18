Trasforma la produttività aziendale con gli agenti AI per IBM Cloud Pak for Integration

Gli agenti AI di Cloud Pak for Integration forniscono insight operativi attraverso le query in linguaggio naturale, aiutando i team a identificare rapidamente i problemi, analizzare i log, comprendere la topologia e rilevare anomalie negli ambienti ibridi. Trasformando dati complessi in indicazioni chiare e attuabili, riducono i tempi di risoluzione dei problemi, migliorano la salute del sistema e rafforzano la resilienza, mantenendo al contempo il pieno controllo degli amministratori.

Le organizzazioni si affidano a un'integrazione coerente e ad alte prestazioni in ambienti ibridi per mantenere l'efficienza operativa e offrire esperienze digitali senza interruzioni. Quando i sistemi rallentano - a causa di un aumento della profondità delle code, di una riduzione del throughput o di un aumento dei tempi di risposta - l'impatto sulle operazioni aziendali può essere significativo. La diagnosi di questi problemi spesso richiede la navigazione di log complessi, strumenti specializzati e una profonda conoscenza del prodotto.

Per raccogliere queste sfide, IBM sta rendendo più accessibile l'insight operativo. Dopo l'anteprima tecnologica introdotta alla fine del terzo trimestre del 2025, IBM è lieta di annunciare che gli agenti AI per IBM Cloud Pak for Integration saranno generalmente disponibili il 25 marzo 2026, con la prossima versione del pacchetto di correzioni 16.1.3.