Trasforma la produttività aziendale con gli agenti AI per IBM Cloud Pak for Integration

IBM è lieta di annunciare che gli agenti AI per IBM Cloud Pak for Integration saranno generalmente disponibili il 25 marzo 2026, con il prossimo pacchetto di correzioni 16.1.3.
Gli agenti AI di Cloud Pak for Integration forniscono insight operativi attraverso le query in linguaggio naturale, aiutando i team a identificare rapidamente i problemi, analizzare i log, comprendere la topologia e rilevare anomalie negli ambienti ibridi. Trasformando dati complessi in indicazioni chiare e attuabili, riducono i tempi di risoluzione dei problemi, migliorano la salute del sistema e rafforzano la resilienza, mantenendo al contempo il pieno controllo degli amministratori.
Le organizzazioni si affidano a un'integrazione coerente e ad alte prestazioni in ambienti ibridi per mantenere l'efficienza operativa e offrire esperienze digitali senza interruzioni. Quando i sistemi rallentano - a causa di un aumento della profondità delle code, di una riduzione del throughput o di un aumento dei tempi di risposta - l'impatto sulle operazioni aziendali può essere significativo. La diagnosi di questi problemi spesso richiede la navigazione di log complessi, strumenti specializzati e una profonda conoscenza del prodotto.
Per raccogliere queste sfide, IBM sta rendendo più accessibile l'insight operativo. Dopo l'anteprima tecnologica introdotta alla fine del terzo trimestre del 2025, IBM è lieta di annunciare che gli agenti AI per IBM Cloud Pak for Integration saranno generalmente disponibili il 25 marzo 2026, con la prossima versione del pacchetto di correzioni 16.1.3.
Questi nuovi agenti AI sono progettati per semplificare il modo in cui gli utenti identificano, comprendono e risolvono i problemi nel patrimonio di integrazione. Invece di cercare manualmente i log o consultare più fonti di configurazione, ora gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale direttamente all'interno dell'interfaccia utente di Cloud Pak for Integration. Gli agenti assistono nei controlli sanitari, evidenziano anomalie, riassumono le cause potenziali e forniscono indicazioni concrete.
Più agenti specializzati operano dietro le quinte (ognuno con una funzione mirata) offrendo allo stesso tempo un'esperienza unificata all'utente. Le funzionalità includono:
È importante notare che questi agenti forniscono solo insight. Non eseguono modifiche del sistema in autonomia; gli amministratori mantengono il pieno controllo delle decisioni operative.
Gli ambienti di integrazione moderni sono sempre più distribuiti, dinamici e mission-critical. Poiché le organizzazioni si affidano ad applicazioni interconnesse, API, eventi e infrastrutture di messaggistica, la capacità di identificare e risolvere rapidamente i problemi diventa un contributo diretto alla continuità aziendale e alle prestazioni operative. Gli agenti AI forniscono valore aziendale tramite queste azioni:
Riduzione del tempo necessario per ottenere insight
I team impiegano meno tempo a consultare i registri o a cercare documentazione, accelerando la diagnosi durante i periodi di picco o gli eventi incidentali.
Aumento dell'efficienza operativa
Consolidando i dati provenienti da più fonti e presentandoli in un linguaggio semplice, gli agenti riducono il carico cognitivo e semplificano i processi di risoluzione dei problemi.
Supporto alle lacune di competenze
Non tutti gli utenti dispongono di una conoscenza di Kubernetes approfondita, delle topologie di integrazione o della diagnostica specifica del prodotto. Gli agenti contribuiscono a democratizzare la conoscenza, permettendo ai team più ampi di impegnarsi con sicurezza nelle operazioni.
Miglioramento dello stato di salute e della resilienza del sistema
I controlli proattivi sullo stato di salute e il rilevamento precoce delle anomalie aiutano le organizzazioni a mantenere la stabilità e a ridurre i tempi di inattività non pianificati.
Miglioramento della produttività tra i workload di integrazione
Con una visibilità più rapida sul comportamento del sistema e indicazioni più chiare sulla correzione, le aziende possono mantenere il throughput, rispettare gli SLA e mantenere operativi i processi critici senza intoppi.
L'integrazione è il tessuto connettivo delle moderne imprese digitali. Ogni chiamata API, flusso di messaggi, event stream e trasformazione dei dati gioca un ruolo nell'esperienza del cliente, nell'accuratezza operativa e nella reattività aziendale. Quando si verificano dei problemi, anche piccoli ritardi possono avere conseguenze a valle, dai rallentamenti delle transazioni agli aggiornamenti mancati nei sistemi di registrazione. Questi fallimenti hanno un impatto sulla fiducia dei clienti, oltre che sui profitti aziendali. Le funzionalità operative potenziate dall'AI sono importanti perché:
La complessità è in aumento
Le distribuzioni ibride, multi-cloud e i modelli di integrazione distribuita rendono più difficile che mai diagnosticare manualmente i problemi.
Le aspettative di reattività in tempo reale sono in aumento
I clienti si aspettano interazioni istantanee. I ritardi o i fallimenti erodono la fiducia e possono influire direttamente sui ricavi.
I team operativi devono far fronte a richieste crescenti
I team delle operazioni IT sono responsabili di più sistemi, più ambienti e più monitoraggio in tempo reale che mai. Gli agenti AI aiutano a scalarne l'efficacia senza aumentare il workload.
L'AI trasforma i dati in insight attuabili
I file di log, le metriche, le mappe topologiche e la documentazione sono ricchi di informazioni ma costosi da interpretare. Gli agenti trasformano queste informazioni grezze in valutazioni chiare e pertinenti.
Le organizzazioni hanno bisogno di un'adozione sicura e guidata dell'AI
Gli agenti migliorano il processo decisionale assicurando che gli operatori mantengano il pieno controllo, aiutando le organizzazioni ad adottare l'AI in modo responsabile e incrementale all'interno dei sistemi critici.
Le organizzazioni che eseguono IBM Cloud Pak for Integration su Red Hat OpenShift possono adottare queste funzionalità applicando il pacchetto di correzioni 16.1.3, la cui release è prevista per il 25 marzo 2026, e accettando i termini di licenza aggiornati. Poiché questi agenti utilizzano watsonx.ai SaaS, è necessario anche un abbonamento a quel servizio.
Una volta attivati, i team possono immediatamente iniziare a utilizzare le query in linguaggio naturale per accelerare l'analisi delle cause principali, migliorare l'efficienza nella risoluzione dei problemi e rafforzare lo stato di salute complessivo del sistema.