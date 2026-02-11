Il valore strategico del supporto sul nuovo IBM FlashSystem

Il nuovo portfolio IBM Storage FlashSystem segna un passaggio dal storage gestito a un'infrastruttura guidata dall'intento, progettata per proteggere, adattarsi e funzionare in modo continuo.
Il nuovo portfolio IBM Storage FlashSystem 5600, 7600 e 9600 segna il passaggio dallo storage gestito all'infrastruttura basata sugli intenti, progettata per proteggere, adattare e performare continuamente.
Con moduli FlashCore di quinta generazione e FlashSystem.ai, la piattaforma integra cyber resilience, intelligenza operativa ed efficienza direttamente nello strato di storage. Ma la realizzazione di questo valore non dipende solo dalla tecnologia. Dipende da come il sistema è supportato durante il suo ciclo di vita.
Nell'ambiente odierno, le interruzioni, il ransomware, le lacune nella conformità e i cambiamenti falliti sono rischi aziendali, non note a piè di pagina dell'IT. Man mano che FlashSystem diventa più autonomo e assistito dall'IA, anche il supporto deve evolversi. IBM Technology Lifecycle Services applica AI e automazione prima che si verifichino gli incidenti, identificando precocemente potenziali problemi e aiutando a prevenire interruzioni prima che peggiorino.
IBM Storage Expert Care Premium è il percorso più rapido per passare dalle funzionalità della piattaforma a risultati aziendali affidabili. Premium combina uno Storage Technical Account Manager (TAM) nominato con una risposta agli incidenti migliorata, carichi di codice eseguiti da IBM (2 volte all'anno) e un controllo dello stato di salute dell'hardware per ridurre il rischio di modifica e accelerare i tempi di stabilità. Per gli ambienti in cui le tempistiche di ripristino non sono negoziabili, i livelli di servizio di manutenzione impegnativa (CMSL) aggiungono obiettivi definiti di risposta, contatto e correzione oltre a Premium.
Cosa c'è di nuovo con Premium sull'ultima generazione di FlashSystem:
Storage Expert Care Premium è progettato per rendere operativi i valori FlashSystems Protect, Adapt, Perform durante tutto il ciclo di vita, come descritto di seguito:
La differenza tra "funziona" e "funziona quando conta di più" non è solo la piattaforma, ma una strategia di supporto allineata alle intenzioni aziendali e progettata fin dal primo giorno.
Prima che si verifichino gli incidenti, IBM applica AI e automazione per individuare presto i potenziali problemi e aiutare a prevenire l'aggravamento delle interruzioni. Electronic Service Agent (ESA) e Call Home forniscono monitoraggio 24 ore su 24, diagnostica automatizzata e routing intelligente, spesso risolvendo i problemi senza la creazione manuale di casi (tra le richieste monitorate, oltre nove su dieci vengono gestite tramite automazione).1
L'esperienza umana rimane in loop, supportata dall'AI. Con Agent Assist ora ampiamente disponibile nel supporto infrastrutturale IBM, gli ingegneri possono rapidamente mettere a gallo le conoscenze rilevanti e le correzioni precedenti per orientare la loro analisi.
Per i casi FlashSystem, questo riflette il modo in cui l'AI è progettata per assistere nelle indagini sui problemi e nel supporto decisionale, aumentando il giudizio degli esperti piuttosto che sostituirlo. Le ffunzionalitàdi FlashSystem.ai sono accessibili tramite Storage Insights Pro, che porta due anni di dati di osservability, avvisi basati sull'AI, controlli di sicurezza proattivi e integrazioni API/webhook per rendere operative il miglioramento continuo.
I clienti che acquistano IBM FlashSystem con IBM Storage Assurance ottengono aggiornamenti generazionali completi del sistema, migrazioni non dirompenti, garanzie di prestazioni ed efficienza energetica e prezzi prevedibili fino a otto anni. Con Expert Care Premium incluso, Storage Assurance elimina gli attriti del ciclo di vita e aiuta le organizzazioni a modernizzare senza interruzioni.
IBM FlashSystem offre le prestazioni, l'efficienza e la cyber resilience che le aziende moderne si aspettano. IBM Expert Care Premium assicura che il valore si mostri quando più conta attraverso insight proattivi, cambiamenti strutturati e competenze potenziate dall'AI che anticipano, si adattano e proteggono lungo tutto il ciclo di vita.
Maggiori informazioni su IBM Infrastructure Support Expert Care suite (PDF)