Il valore strategico del supporto sul nuovo IBM FlashSystem

IBM Storage Expert Care Premium è il percorso più rapido per passare dalle funzionalità della piattaforma a risultati aziendali affidabili. Premium combina uno Storage Technical Account Manager (TAM) nominato con una risposta agli incidenti migliorata, carichi di codice eseguiti da IBM (2 volte all'anno) e un controllo dello stato di salute dell'hardware per ridurre il rischio di modifica e accelerare i tempi di stabilità. Per gli ambienti in cui le tempistiche di ripristino non sono negoziabili, i livelli di servizio di manutenzione impegnativa (CMSL) aggiungono obiettivi definiti di risposta, contatto e correzione oltre a Premium.

Cosa c'è di nuovo con Premium sull'ultima generazione di FlashSystem:

Risposta di livello 1 di 15 minuti nei paesi supportati dal codice di accesso diretto.

Controlli di stato di salute dell'hardware condotti prima dei carichi di codice eseguiti da IBM.

Include Storage Insights Pro, che abilita FlashSystem.ai sul sistema

Storage Expert Care Premium è progettato per rendere operativi i valori FlashSystems Protect, Adapt, Perform durante tutto il ciclo di vita, come descritto di seguito:

Proteggere : la diagnostica predittiva, i controlli di stato di salute proattivi e la risposta più rapida agli eventi critici riducono le interruzioni e l'esposizione.

: la diagnostica predittiva, i controlli di stato di salute proattivi e la risposta più rapida agli eventi critici riducono le interruzioni e l'esposizione. Adattarsi : le modifiche del ciclo di vita eseguite da IBM e la guida assistita dall'AI compensano le lacune di competenze e riducono il rischio di adozione di nuove caratteristiche.

: le modifiche del ciclo di vita eseguite da IBM e la guida assistita dall'AI compensano le lacune di competenze e riducono il rischio di adozione di nuove caratteristiche. Eseguire: la manutenzione strutturata e gli insight basati sulla telemetria sostengono le prestazioni e la disponibilità per workload critici.

La differenza tra "funziona" e "funziona quando conta di più" non è solo la piattaforma, ma una strategia di supporto allineata alle intenzioni aziendali e progettata fin dal primo giorno.