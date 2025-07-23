Ripensare la pianificazione: più intelligente, più autonoma e veramente tua

23 luglio 2025

Autori

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM

Per la prima volta, IBM Planning Analytics diventa veramente agentico. Con questa nuova integrazione dell'analytics della pianificazione con watsonx Orchestrate, il tuo sistema di pianificazione diventa più di una fonte di verità: diventa un partecipante attivo della tua attività. Non solo automatizzato, non solo integrato, ma intelligente, reattivo e in movimento.

I workflow che prima richiedevano uno sforzo manuale ora vengono semplicemente eseguiti. I piani si adeguano, le attività si attivano e le approvazioni vengono a te. Nessuna codifica, nessuna revisione del sistema. Descrivi semplicemente il risultato e lascia che gli agenti facciano il resto. Per esempio: "Invia una revisione del budget al reparto vendite quando la previsione scende", "Attiva gli avvisi se l'inventario scende al di sotto della soglia" o "Sincronizza finanze e operazioni settimanalmente, automaticamente".

Tu definisci la logica, IBM® watsonx Orchestrate crea l'agente. IBM Planning Analytics fa il lavoro.

6 motivi per cui è importante

Questa integrazione sblocca nuovi livelli di agilità, scalabilità e intelligenza per i team di pianificazione:

  1. Workflow agentici che si svolgono in tutta la tua azienda: vai oltre le dashboard. Automatizza le azioni tra reparti, sistemi e applicazioni.
  2. Agenti personalizzati, creati per te, non di base: non accontentarti di un'AI a "taglia unica". Crea agenti che riflettano il modo in cui lavora il tuo team, utilizzando i tuoi modelli, la tua logica e le tue conoscenze.
  3. Connessioni perfette agli strumenti che già utilizzi: SAP, Salesforce, Workday; connettili tutti. Crea flussi tra i sistemi senza cambiare piattaforma.
  4. Sincronizzazione in tempo reale tra piani, persone e prestazioni: mantieni i tuoi piani aggiornati, i tuoi team allineati e le operazioni in movimento, in tempo reale.
  5. Azione immediata in caso di variazioni dei dati: se il fatturato diminuisce, il team ne viene immediatamente informato. Se si verifica un picco nei costi, le previsioni vengono aggiornate. Automaticamente.
  6. Una base per agenti precostituiti futuri: oggi puoi portare i tuoi agenti, o utilizzare quelli di IBM watsonx Orchestrate. A breve introdurremo agenti precostituiti per attività comuni come forecasting, analisi di scenari e chiusura, configurabili in base alle esigenze della tua azienda.

Prova la potenza della pianificazione agentica

Con funzionalità agentiche, IBM Planning Analytics non si limita a supportare il tuo business, ma lo abilita, consentendoti di concentrarti meno sul recupero dei ritardi e più sui progressi. Niente più ritardi. Non è più necessario effettuare il check-in manualmente. Nessun ulteriore rallentamento.

Che tu sia un responsabile finanziario, un pianificatore operativo o un architetto aziendale, questo è il momento di far sì che la pianificazione lavori per te, non il contrario. Inizia a esplorare cosa si può fare con IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.

I tuoi dati. I tuoi workflow. Il tuo vantaggio competitivo, in modalità automatica.

Maggiori informazioni

Richiedi una demo

Prova l'assistente

