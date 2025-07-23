Ripensare la pianificazione: più intelligente, più autonoma e veramente tua

Per la prima volta, IBM Planning Analytics diventa veramente agentico. Con questa nuova integrazione dell'analytics della pianificazione con watsonx Orchestrate, il tuo sistema di pianificazione diventa più di una fonte di verità: diventa un partecipante attivo della tua attività. Non solo automatizzato, non solo integrato, ma intelligente, reattivo e in movimento.

I workflow che prima richiedevano uno sforzo manuale ora vengono semplicemente eseguiti. I piani si adeguano, le attività si attivano e le approvazioni vengono a te. Nessuna codifica, nessuna revisione del sistema. Descrivi semplicemente il risultato e lascia che gli agenti facciano il resto. Per esempio: "Invia una revisione del budget al reparto vendite quando la previsione scende", "Attiva gli avvisi se l'inventario scende al di sotto della soglia" o "Sincronizza finanze e operazioni settimanalmente, automaticamente".

Tu definisci la logica, IBM® watsonx Orchestrate crea l'agente. IBM Planning Analytics fa il lavoro.