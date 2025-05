Il futuro della gestione della resilienza delle applicazioni: annunci importanti per IBM Concert

Resilience Posture di IBM Concert è una soluzione di osservabilità e correzione basata sull'AI che aiuta le organizzazioni a misurare, migliorare e supportare la resilienza in ambienti ibridi e multi-cloud. A differenza degli approcci convenzionali, che fanno affidamento unicamente su istinto e dati vaghi, Concert integra dati da fonti eterogenee, come Observability e strumenti ITSM, per correlare gli indicatori di leading e lagging fornendo una comprensione olistica e basata sui dati della resilienza delle applicazioni. A seguire, applica l'AI per identificare le falle critiche e fornire consigli proattivi su come risolvere i problemi. Inoltre, Concert è in grado di generare workflow end-to-end per correggere i problemi chiave, permettendo ai team IT di anticipare il rischio in anticipo, di prendere decisioni più intelligenti e automatizzare la correzione prima che si verifichino interruzioni.