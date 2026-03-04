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Terraform Enterprise (TFE) Bring Your Own License: semplificare l'automazione aziendale con flessibilità e controllo

Presentazione di Terraform Enterprise Bring Your Own License: un'opzione potente per le organizzazioni che vogliono combinare le funzionalità di Terraform Enterprise con la libertà di implementare su cloud, on-premise o su infrastrutture ibride.

Terraform Enterprise (TFE) su IBM Cloud semplifica il modo in cui le organizzazioni configurano e gestiscono l'infrastructure as code. Il modello Bring Your Own License aiuta i team a gestire centralmente le licenze tra le unità, migliorando il controllo e riducendo il time-to-value.

Questo approccio supporta i control plane multi-cloud, consentendo una governance e una sicurezza coerenti. Con una configurazione adeguata, si integra perfettamente anche in ambienti cloud regolamentati e ibridi che richiedono una rigorosa conformità normativa.

In esecuzione sull'infrastruttura resiliente di IBM Cloud, offre alta disponibilità e scalabilità. Riduce i costi operativi in modo che i team possano concentrarsi sulle iniziative strategiche.

Dashboard di Terraform Enterprise su IBM Cloud.

Automazione della scalabilità con controllo, coerenza e conformità

Le aziende stanno espandendo l'automazione in ambienti ibridi e multi-cloud, ma strumenti incoerenti, workflow frammentati e requisiti di conformità sempre più rigidi rendono difficile mantenere il controllo su larga scala. I team hanno bisogno di un modo per fornire infrastrutture in modo rapido e controllato, senza aumentare la complessità operativa o rischiare di compromettere la sicurezza.

Le organizzazioni adottano la licenza Terraform Enterprise Bring Your Own per eseguire Terraform Enterprise all'interno dei propri account cloud o data center. Mentre i team interagiscono con un workflow IaC familiare e snello, Terraform Enterprise Bring Your Own License opera dietro le quinte come una piattaforma di automazione sicura e governata che centralizza politiche, conformità e orchestrazione.

Questo è il momento in cui le aziende passano da "una decisione di implementazione" a un modello di automazione strategico.

1. Un livello centralizzato di controllo e orchestrazione

Al centro c'è un'istanza Terraform Enterprise distribuita all'interno dell'ambiente del cliente. Il suo ruolo è quello di:

  • Applicare le politiche aziendali a livello globale
  • Standardizzare i workflow tra i team
  • Gestire l'orchestrazione e l'accesso alle aree di lavoro
  • Integrazione con i sistemi di identità e conformità

Invece di strumenti di automazione sparsi, Bring Your Own License fornisce un livello unificato e governato che scala senza compromettere la sicurezza.

2. Componenti modulari ottimizzati per le esigenze aziendali

Questa architettura consente componenti distinti e specializzati di supportare il livello di orchestrazione:

  • Ambienti di esecuzione che eseguono piani Terraform in modo sicuro all'interno della rete del cliente
  • Motori policy-as-code che applicano la governance in ogni fase
  • Moduli di integrazione che collegano Terraform Enterprise ai sistemi esistenti di cloud, sicurezza e audit

Questa modularità consente alle organizzazioni di evolvere le funzionalità senza riprogettare l'intero ambiente.

3. Un livello di dati e conformità progettato per la fiducia

Terraform Enterprise Bring Your Own License garantisce che tutti i file di stato, i log, i segreti e le politiche rimangano dentro il boundary del cliente. Questo approccio rafforza la conformità, supporta le esigenze di residenza dei dati e garantisce che la piattaforma possa intraprendere azioni, come il provisioning dell'infrastruttura, senza esporre all'esterno i dati sensibili.

Caso d'uso: consegna dell'infrastruttura coerente e conforme per i team della piattaforma

Gli ingegneri della piattaforma supportano migliaia di sviluppatori che si affidano a infrastrutture veloci, sicure e prevedibili per costruire ed eseguire applicazioni. Il loro obiettivo è semplice: assicurarsi che i team ricevano le risorse di cui hanno bisogno, rapidamente e senza alcun rischio di conformità.

La complessità deriva dalla vasta gamma di esigenze infrastrutturali che attraversano il team della piattaforma: ogni richiesta comporta diversi livelli di urgenza, percorsi di approvazione e requisiti di governance. Il rispetto degli standard aziendali richiede che tre elementi siano costantemente veri:

  • Le politiche corrette vengono applicate automaticamente al momento del provisioning.
  • I team giusti ricevono il giusto livello di accesso con la piena verificabilità.
  • Il provisioning inizia immediatamente, senza problemi di sicurezza o conformità.

Con Terraform Enterprise Bring Your Own License, i team della piattaforma forniscono un'infrastruttura veloce, governata e coerente, garantendo agli sviluppatori la produttività e all'organizzazione la sicurezza.

Inizia oggi stesso

Terraform Enterprise Bring Your Own License offre un modo semplice e sicuro per eseguire Terraform Enterprise nel proprio ambiente, mantenendo il controllo su infrastruttura, conformità e workflow di automazione. Con questo modello, puoi allineare le licenze alle tue esigenze aziendali, scalare la governance tra i team e accelerare il provisioning in tutta sicurezza.

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Kumar Kaushlendra

Advisory Product Manager

IBM