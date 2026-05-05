Introduzione dell'accelerazione GPU per IBM watsonx.data: Anteprima tecnica privata

A NVIDIA GTC, IBM, Nvidia e Nestlé hanno mostrato cosa è possibile fare quando l'accelerazione della GPU incontra l'architettura open data, dimostrando dei workload di analytics fino a 5 volte più veloci e riducendo i costi fino all'83%. È stato un chiaro segnale di come potrebbe essere il futuro dei workload ad alta intensità di dati quando prestazioni ed efficienza verranno ripensate insieme.

Oggi, IBM sta costruendo su questo slancio con l'annuncio ufficiale dell'anteprima tecnica privata dell'elaborazione accelerata delle query tramite GPU per watsonx.data, progettata per aiutare le aziende ad affrontare una delle sfide più urgenti: l'aumento dei costi dell'analytics e dell'AI su larga scala.

Mentre le organizzazioni continuano a espandere l'AI e l'analytics in ambienti dati sempre più complessi e distribuiti, i sistemi tradizionali basati su CPU fanno fatica a tenere il passo. Il risultato è un rallentamento degli insight, un aumento dei costi dell'infrastruttura e una crescente pressione sui team di dati, che devono fornire più valore con meno risorse. L'accelerazione della GPU rappresenta un nuovo percorso da seguire.