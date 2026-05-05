Introduzione dell'accelerazione GPU per IBM watsonx.data: Anteprima tecnica privata

Progettato per aiutare le aziende ad affrontare una delle sfide più urgenti: l'aumento dei costi di analytics e AI su larga scala.
A NVIDIA GTC, IBM, Nvidia e Nestlé hanno mostrato cosa è possibile fare quando l'accelerazione della GPU incontra l'architettura open data, dimostrando dei workload di analytics fino a 5 volte più veloci e riducendo i costi fino all'83%. È stato un chiaro segnale di come potrebbe essere il futuro dei workload ad alta intensità di dati quando prestazioni ed efficienza verranno ripensate insieme.
Oggi, IBM sta costruendo su questo slancio con l'annuncio ufficiale dell'anteprima tecnica privata dell'elaborazione accelerata delle query tramite GPU per watsonx.data, progettata per aiutare le aziende ad affrontare una delle sfide più urgenti: l'aumento dei costi dell'analytics e dell'AI su larga scala.
Mentre le organizzazioni continuano a espandere l'AI e l'analytics in ambienti dati sempre più complessi e distribuiti, i sistemi tradizionali basati su CPU fanno fatica a tenere il passo. Il risultato è un rallentamento degli insight, un aumento dei costi dell'infrastruttura e una crescente pressione sui team di dati, che devono fornire più valore con meno risorse. L'accelerazione della GPU rappresenta un nuovo percorso da seguire.
I primi risultati ottenuti da clienti privati di anteprima tecnica dimostrano il potenziale reale di questo approccio.
Questi risultati non rappresentano miglioramenti incrementali. Segnalano un cambiamento fondamentale nel modo in cui le organizzazioni possono affrontare workload ad alta intensità di dati, in cui i guadagni di prestazioni e la riduzione dei costi non sono più un compromesso, ma un risultato combinato. Con la crescita dei volumi di dati e l'accelerazione dell'adozione dell'AI, questo tipo di miglioramento sta rapidamente passando da vantaggio competitivo a necessità aziendale.
IBM ha applicato questa innovazione anche internamente attraverso la sua organizzazione CIO, fungendo da "Client Zero" per watsonx.data con accelerazione GPU. Nelle prime distribuzioni, eseguire IBM watsonx.data Presto C++ con accelerazione GPU - rispetto all'esecuzione solo CPU - i team IBM hanno ottenuto prestazioni di query fino a 25 volte più veloci 1 riducendo i costi di circa l'80% per questo workload grazie a un tempo di esecuzione ridotto 2. Questi risultati dimostrano non solo la scalabilità dell'approccio, ma anche l'impegno di IBM a validare la tecnologia in ambienti aziendali reali prima di portarla ai clienti. I risultati derivano dai test IBM dei workload per query telemetriche sull'infrastruttura Nvidia A100 GPU, che possono variare in base alla query, al volume dei dati, all'infrastruttura, alla configurazione e alle condizioni.*
Al centro di questa innovazione c'è un cambiamento semplice ma potente: spostare operazioni di query intensive (come join, aggregazioni e filtraggio) dalle CPU alle GPU. Grazie all'elaborazione parallela di massa, i workload analitici possono essere eseguiti molto più velocemente rispetto agli approcci tradizionali, riducendo al contempo in modo significativo l'utilizzo e i costi dell'infrastruttura.
Questo è molto più di un aumento delle prestazioni; si tratta di un cambiamento strutturale nel modo in cui funziona l'economia dell'analytics. Query più rapide significano decisioni più rapide. I requisiti di calcolo inferiori si traducono direttamente in una riduzione del costo per query. E con un utilizzo più efficiente delle risorse, le organizzazioni possono scalare i workload di analytics e AI senza aumenti lineari dei costi.
Uno dei maggiori ostacoli alla modernizzazione è sempre stata la complessità. Molte soluzioni per migliorare le prestazioni richiedono la riscrittura di query SQL, la migrazione dei dati o la riprogettazione delle pipeline. Con l'accelerazione della GPU questo compromesso scompare.
Questa funzionalità è completamente trasparente per gli utenti: le query, i formati di dati e i connettori esistenti continuano a funzionare così come sono. Le organizzazioni possono trarre immediatamente beneficio da un'esecuzione più rapida delle query, una maggiore concorrenza e una minore latenza senza interrompere i workflow esistenti. Questo la rende particolarmente adatta alle imprese che bilanciano innovazione e stabilità operativa.
E, aspetto altrettanto importante, la soluzione è progettata per ambienti ibridi, integrandosi perfettamente tra cloud e distribuzione on-premise mantenendo al contempo la compatibilità open source con Presto e una governance di livello aziendale.
Ora stiamo ampliando l'accesso a questa capacità attraverso il nostro programma privato di anteprima tecnica, offrendo a clienti selezionati l'opportunità di collaborare direttamente con i team di prodotto e ingegneria IBM, influenzare la roadmap e ottenere un accesso anticipato alle prestazioni di analytics di nuova generazione.
Se la tua organizzazione gestisce l'analytics su larga scala, esplorando dei workload basati sull'AI o cercando di migliorare le prestazioni senza interruzioni, ti invitiamo a unirti a noi.
Partecipa all'anteprima tecnica privata dell'accelerazione GPU di IBM watsonx.data e contribuisci a plasmare il futuro dell'analytics aziendale:
1 *In base a test interni di IBM su workload di telemetria, un'infrastruttura accelerata da GPU (un singolo server con 8 GPU Nvidia A100 on-premise) è stata confrontata con una CPU su watsonx.data SaaS con Presto in esecuzione su IBM Cloud. Su un set di dati completo di circa 1,159 miliardi di righe, le query di telemetria sono state completate in 1,77 minuti utilizzando 4 GPU, rispetto a una precedente base di circa 45 minuti nell'ambiente CPU. I risultati si basano su workload e configurazioni testati. Le prestazioni effettive possono variare a seconda del tipo di query, del volume di dati, dell'infrastruttura, della configurazione del cluster e delle condizioni operative.
2 *In base a test interni di IBM sui workload di telemetria che confrontano un'infrastruttura accelerata da GPU costituita da un sistema on-premise (un singolo server con 8 GPU Nvidia A100) con una CPU su watsonx.data SaaS con Presto in esecuzione su IBM Cloud. Su un set di dati completo di oltre 1.159 miliardi di righe, le query di telemetria sono state completate in 1,77 minuti utilizzando 4 GPU, rispetto a una linea di base precedente di circa 45 minuti nell'ambiente CPU. I costi della CPU si basavano sul costo per query pubblicato da IBM utilizzando la configurazione dell'istanza SaaS watsonx.data in IBM Cloud. Il costo della GPU per query del sistema on-premise testato di watsonx.data in esecuzione su GPU non era direttamente disponibile ed è stato stimato partendo dal presupposto che il costo orario della GPU sia pari al doppio del costo orario della CPU. I calcoli dei costi utilizzano il tempo di esecuzione come variabile principale. Sulla base di questa metodologia, si stima che il costo totale diminuisca a circa il 15-20% del costo precedente, implicando un possibile risparmio dell'80-85%. I costi effettivi variano a seconda dei prezzi, del profilo del workload, della configurazione dell'infrastruttura, dell'utilizzo e delle condizioni operative.