Potenziare il software aziendale consolidato di IBM per l'era dell'AI

La strategia di IBM è semplice: portare l'AI dove già si lavora in azienda.
L'intelligenza artificiale sta rimodellando il modo in cui le aziende sbloccano valore dai sistemi e dai dati che alimentano le loro operazioni più critiche. In tutti i settori, le organizzazioni stanno cercando di passare oltre la sperimentazione, utilizzando l'AI per rilevare modelli, far emergere insight e trasformare asset in funzionalità predittive e di supporto alle decisioni che possono migliorare significativamente i risultati aziendali.
Per molti clienti IBM, queste ambizioni devono essere realizzate in ambienti complessi e altamente regolamentati. Dati sensibili, requisiti di conformità rigorosi e workload mission-critical richiedono un approccio all'AI che dia priorità a sicurezza, governance e fiducia, senza rallentare l'innovazione.
Ecco perché IBM sta introducendo un ampio set di funzionalità di AI nel primo trimestre 2026 in molti dei prodotti software IBM più utilizzati. Questi miglioramenti incorporano l'agentic AI direttamente nelle piattaforme IBM su cui i clienti già fanno affidamento, permettendo loro di adottare l'AI con sicurezza all'interno delle basi operative esistenti.
La strategia di IBM è semplice: portare l'AI dove già si lavora in azienda. Invece di costringere i clienti a cambiare piattaforma o ad aggiungere strumenti scollegati, IBM sta integrando agenti basati sull'AI in modo nativo nei suoi prodotti software più utilizzati, progettati per semplificare le operazioni, accelerare l'insight e rafforzare la governance.
Questi agenti sono appositamente progettati per supportare reali esigenze aziendali: automatizzare compiti ripetitivi, migliorare la visibilità del sistema, accelerare la risoluzione dei problemi e aiutare i team a prendere decisioni migliori più rapidamente, il tutto mantenendo controlli di livello aziendale.
Nel primo trimestre del 2026, IBM sta offrendo nuove funzionalità di AI significative in una vasta gamma di offerte software, tra cui Integrazione, analytics, gestione dei dati, ingegneria, messaggistica e supply chain Operazioni.
Db2 sta introducendo una suite di agenti basati sull'AI che semplificano drasticamente l'amministrazione, accelerano la risoluzione dei problemi e ottimizzano le prestazioni per workload mission-critical. Funzionalità conversazionali come l'AskDb2 Agent e l'AskDb2 Research Agent permettono il recupero della conoscenza a più passi e consapevole del contesto, consentendo ai team di far emergere insight e condurre indagini tecniche utilizzando il linguaggio naturale. Prestazioni e affidabilità sono rafforzate da agenti specializzati Db2:
Insieme, queste funzionalità trasformano Db2 in una piattaforma dati intelligente e auto-ottimizzante che riduce lo sforzo amministrativo e consente alle aziende di estrarre valore dai propri dati con velocità ed efficienza senza precedenti.
IBM® Sterling Order Management System introduce funzionalità basate sull'AI tramite IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, promuovendo l'agentic commerce e rafforzando la precisione della consegna, migliorando le operazioni e elevando l'esperienza del cliente in complessi ambienti omnicanale. La piattaforma, costruita su server MCP per consentire flussi di agentic AI basati su UCP semplificati, supporta l'interazione sicura tra agenti tra i settori del commercio, del retail e della supply chain. Il toolkit include supply chain agents per guidare i professionisti verso un'adozione responsabile e scalabile dell'AI. Questi includono:
Insieme, queste funzionalità di AI consentono alle aziende di operare con maggiore agilità, precisione ed efficienza, offrendo al contempo un'esperienza di ordine end-to-end superiore in tutto l'ecosistema del commercio.
IBM Cognos Analytics introduce capacità di agentic AI che danno inizio a un nuovo capitolo nell'analisi aziendale spostando la reportistica da workflow manuali guidati dall'uomo a un'esecuzione intelligente e autonoma.
Insieme, queste funzionalità riducono i costi operativi, abbreviano il tempo necessario per ottenere gli insight e rendono l'analytics affidabile più accessibile in tutta l'organizzazione.
IBM MQ introduce una suite di funzionalità AI progettate per migliorare l'efficienza operativa, accelerare la risoluzione dei problemi e rafforzare l'affidabilità degli ambienti di messaggistica.
Insieme, queste funzionalità basate sull'AI aiutano le imprese a mantenere sistemi MQ resilienti e ad alte prestazioni, riducendo allo stesso tempo lo sforzo operativo e i rischi.
Cloud Pak for Integration offre un set ampliato di funzionalità operative basate su AI che aiutano a rendere più facile per i clienti gestire e ottimizzare i workload di Integrazione su Kubernetes.
Insieme, queste funzionalità apportano automazione intelligente, insight più approfonditi e maggiore sicurezza operativa agli ambienti CP4I, aiutando le aziende a mantenere piattaforme di integrazione robuste, sicure e ben ottimizzate.
L'Engineering AI Hub di IBM Engineering Lifecycle Management sta espandendo la sua innovazione con funzionalità basate su AI progettate per elevare la qualità della pianificazione e accelerare i workflow ingegneristici su larga scala.
L'ultima aggiunta, l'agente di composizione di Work Item, consente ai team di generare rapidamente caratteristiche, storie degli utenti e compiti più chiari e completi, direttamente all'interno dell'interfaccia di Engineering Workflow Management. Automatizzando la stesura iniziale degli elementi di lavoro e fornendo punti di partenza strutturati e di alta qualità, l'agente aiuta le organizzazioni a migliorare la precisione della pianificazione, a ridurre il tempo dedicato alla scrittura ripetitiva e a mantenere una maggiore coerenza tra team e progetti. Questa funzionalità si unisce al portfolio in crescita di agenti all'interno dell'Hub di ingegneria AI, ognuno progettato appositamente per semplificare i compiti di ingegneria principali e liberare team di esperti per concentrarsi sullo sviluppo creativo e di prodotto ad alto valore.
Insieme, questi progressi rafforzano l'impegno di IBM ad aiutare le organizzazioni ingegneristiche a garantire maggiore efficienza, coerenza e innovazione durante tutto il ciclo di sviluppo del prodotto.
IBM Sterling Integrazione B2B SaaS offre funzionalità potenziate dall'IA che aiutano i clienti a mantenere operazioni partner fluide e affidabili.
Il componente aggiuntivo IBM Sterling B2B Integrazione SaaS InFlight Agent orchestra in modo intelligente più agenti specializzati, tra cui Document Query Agent, Anomaly Detection Agent ed Event Query Agent, per contribuire a fornire visibilità immediata e una risoluzione più rapida dei problemi. Grazie alla ricerca in linguaggio naturale, i clienti possono ottenere rapidamente i dettagli dei documenti, identificare errori di eventi e individuare anomalie nei documenti.
Gli agenti aiutano ad accelerare l'analisi delle cause principali, a ridurre il rischio operativo e a rafforzare la resilienza delle operazioni B2B ad alto volume.
App Connect Enterprise introduce un set di funzionalità basato su AI, progettate per semplificare le operazioni, accelerare la modernizzazione e rafforzare la governance negli ambienti di Integrazione.
Insieme, queste funzionalità di AI permettono alle aziende di gestire App Connect con maggiore intelligenza, efficienza e resilienza. Inoltre, App Connect Enterprise consente alle applicazioni e agli agenti AI di interagire con i sistemi aziendali tramite strumenti Model Context Protocol (MCP), esponendo le azioni dei connettori governati attraverso la logica di integrazione esistente.
Queste nuove funzionalità ampliano gli investimenti in AI in corso di IBM nel 2025, descritti di seguito. Insieme, riflettono una roadmap coerente focalizzata sul rendere l'AI pratica, affidabile e d'impatto per l'uso aziendale.
Cloud Pak for Business Automation ha introdotto funzionalità di modellazione decisionale assistita dall'AI che semplificano significativamente la creazione e la governance delle business rules. Un Decision Assistant Agent accelera le decisioni e la logica di supporto generando automaticamente strutture decisionali iniziali dai documenti di policy.
Trasformando le politiche in linguaggio naturale in modelli decisionali attuabili, l'agente riduce lo sforzo manuale, migliora la coerenza e accorcia il tempo necessario per operazionalizzare business rules complesse. Questa funzionalità consente ai team aziendali e tecnici di collaborare in modo più efficace e concentrarsi su attività di analisi e conformità di maggior valore, rafforzando l'agilità e la precisione dei processi decisionali automatizzati. Inoltre, il Business Automation Workflow è stato migliorato per permettere ai clienti di trasformare le automazioni di processo esistenti in esperienze conversazionali e portarle direttamente nel luogo di lavoro degli utenti, senza cambiare piattaforma o perdere investimenti precedenti. La profonda integrazione con watsonx Orchestrate consente agli agenti AI di comprendere il contesto dei processi e i dati aziendali, accelerando il completamento dei compiti, riducendo lo sforzo manuale e consentendo workflow più autonomi e autonomi.
Il Workplace Assistant basato su agenti AI consente ai knowledge worker di comprendere istantaneamente i casi, dare priorità alle attività e completare il lavoro utilizzando il linguaggio naturale, aumentando la produttività e abbassando la curva di apprendimento.
FileNet Content Manager continua la sua evoluzione con la fornitura di funzionalità basate su AI tramite Content Assistant, progettate per migliorare la comprensione dei documenti e supportare un accesso più efficiente alle informazioni critiche per il business attraverso processi aziendali di alto valore.
Il Document Compare Agent consente confronti precisi ed efficienti di documenti come contratti, cartelle cliniche, proposte e materiali legali, aiutando le organizzazioni a migliorare accuratezza e coerenza riducendo al contempo lo sforzo di revisione manuale. L'agente di confronto delle versioni supporta una convalida semplificata dei contenuti caratterizzando chiaramente le modifiche tra le bozze dei documenti, consentendo cicli di recensioni e approvazione più rapidi e sicuri. Inoltre, l'accesso conversazionale ai contenuti aziendali è abilitato tramite il Documents Agent e il Repository Agent, che forniscono risposte rilevanti e contestuali derivate direttamente dai documenti FileNet. Inoltre, l'agente Tailored Summaries genera riassunti concisi e specifici per il contesto, che favoriscono una comprensione più rapida e un processo decisionale informato.
Insieme, questi agenti AI estendono il ruolo di FileNet Content Manager come piattaforma affidabile per contenuti aziendali che migliora la produttività, riduce i rischi e aiuta le organizzazioni a sbloccare un valore maggiore dalle proprie informazioni aziendali senza compromettere conformità e sicurezza.
Nel 2025, IBM Engineering Lifecycle Management ha introdotto l'IBM Engineering AI Hub, una funzionalità basata sull'AI che ha migliorato la qualità dei requisiti, accelerato la comprensione e rafforzato il coordinamento tra i team di ingegneria, incluso l'agente di quality analysis dei requisiti che aiuta gli ingegneri a migliorare la chiarezza, velocizzare le recensioni dei team e fornire ai manager visibilità sulle tendenze e sui rischi iniziali.
L'assistente di ingegneria consente ai team di trovare e comprendere più velocemente i requisiti nei progetti globali, l'agente di sinossi degli elementi di lavoro genera riepiloghi di attività, difetti e caratteristiche per migliorare la comunicazione, e l'agente di individuazione dei casi d'uso MBSE identifica i casi d'uso dai requisiti del linguaggio naturale e crea elementi del modello corrispondenti in IBM Rhapsody, accelerando l'ingegneria dei sistemi.
Sterling B2B Integrazione SaaS ha fornito funzionalità abilitate dall'AI che hanno rafforzato la visibilità operativa, semplificato l'onboarding dei partner e migliorato la rilevamento precoce delle interruzioni nelle reti aziendali globali, incluso il Visibility Agent che fornisce insight in tempo reale sulle transazioni in volo per aiutare a identificare i colli di bottiglia dei processi, migliorare l'efficienza e prevenire proattivamente problemi, e l'Anomaly rilevamento Agent che aggiunge un livello di intelligence identificando automaticamente gli insoliti modelli nelle transazioni o nel traffico di rete, permettendo ai clienti di indagare e risolvere problemi prima che si aggravino.
IBM rimane impegnata ad aiutare i clienti a sfruttare l'IA in modi sicuri, affidabili e strategicamente allineati ai loro obiettivi aziendali. Le funzionalità introdotte in questo trimestre fanno parte del nostro continuo percorso di innovazione, progettato per consentire alle organizzazioni di modernizzarsi con fiducia, sbloccare nuove informazioni operative e ottenere risultati rivoluzionari. Siamo lieti di collaborare strettamente con i nostri clienti per adottare questi progressi e plasmare il futuro della trasformazione basata su AI attraverso i settori.
Man mano che queste funzionalità di AI diventano disponibili, IBM incoraggia i clienti a iniziare o accelerare i loro sforzi di preparazione all'AI. Modernizzare le applicazioni e l'infrastruttura oggi può aiutare le organizzazioni a trarre il massimo vantaggio dall'automazione guidata dagli agenti e dall'insight, non appena saranno disponibili sulle piattaforme software IBM.
IBM fornisce gli strumenti, le tecnologie e le competenze necessarie per aiutare i clienti a spostare in avanti con fiducia, allineando l'adozione dell'AI con gli obiettivi aziendali, i requisiti di conformità e le strategie architetturali a lungo termine.