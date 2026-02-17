Potenziare il software aziendale consolidato di IBM per l'era dell'AI

Cloud Pak for Business Automation ha introdotto funzionalità di modellazione decisionale assistita dall'AI che semplificano significativamente la creazione e la governance delle business rules. Un Decision Assistant Agent accelera le decisioni e la logica di supporto generando automaticamente strutture decisionali iniziali dai documenti di policy.

Trasformando le politiche in linguaggio naturale in modelli decisionali attuabili, l'agente riduce lo sforzo manuale, migliora la coerenza e accorcia il tempo necessario per operazionalizzare business rules complesse. Questa funzionalità consente ai team aziendali e tecnici di collaborare in modo più efficace e concentrarsi su attività di analisi e conformità di maggior valore, rafforzando l'agilità e la precisione dei processi decisionali automatizzati. Inoltre, il Business Automation Workflow è stato migliorato per permettere ai clienti di trasformare le automazioni di processo esistenti in esperienze conversazionali e portarle direttamente nel luogo di lavoro degli utenti, senza cambiare piattaforma o perdere investimenti precedenti. La profonda integrazione con watsonx Orchestrate consente agli agenti AI di comprendere il contesto dei processi e i dati aziendali, accelerando il completamento dei compiti, riducendo lo sforzo manuale e consentendo workflow più autonomi e autonomi.

Il Workplace Assistant basato su agenti AI consente ai knowledge worker di comprendere istantaneamente i casi, dare priorità alle attività e completare il lavoro utilizzando il linguaggio naturale, aumentando la produttività e abbassando la curva di apprendimento.

Scopri di più