Con il GA dell'assistente di integrazione dati di IBM, ora disponibile in DataStage, gli utenti di tutti i livelli di competenza possono utilizzare un assistente gen AI per costruire pipeline più velocemente e facilmente che mai, il tutto attraverso il linguaggio naturale. Basato su watsonx Assistant e Granite 3.1, descrivi semplicemente il tuo intento e l'assistente genererà pipeline, consiglierà funzioni eseguibili e mostrerà la documentazione pertinente. Gli utenti possono iniziare oggi a sfruttare l'assistente per creare pipeline ETL/ELT per casi d'uso di integrazione batch su DataStage e, man mano che le loro esigenze crescono, watsonx.data integration si evolverà con loro, ampliando il supporto attraverso stili di integrazione aggiuntivi nel tempo.

Con l'aumento dei volumi e della complessità dei dati, i team di dati di oggi sono sotto pressione per fornire più rapidamente con meno risorse. Oltre il 51% delle organizzazioni segnala già gli impatti negativi della carenza di competenze IT e molte non hanno le competenze tecniche necessarie per gestire gli strumenti tradizionali. L'assistente per l'integrazione dei dati colma questa lacuna, consentendo agli utenti di tutti i livelli di competenza, compresi i team aziendali e di tecnologia aziendale, di servirsi autonomamente e apportare valore immediatamente. Si tratta di un passo importante verso la democratizzazione dell'integrazione dei dati e l'eliminazione della necessità di più strumenti specializzati.