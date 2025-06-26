26 Giugno 2025
Per affrontare sfide di lunga data che le soluzioni esistenti non sono riuscite a risolvere, come la proliferazione incontrollata degli strumenti, l'integrazione dei dati non strutturati, la costante rielaborazione delle pipeline e un crescente divario di competenze, IBM ha lanciato watsonx.data integration. Fornisce un piano di controllo unificato che fornisce valore allineato ai pilastri fondamentali, ciascuno rafforzato da nuovi annunci che ampliano i benefici per i clienti.
watsonx.data integration consente agli utenti di creare pipeline riutilizzabili per tutti gli stili di integrazione, batch, streaming in tempo reale, replica, e tutti i tipi di dati, compresi i dati non strutturati come i PDF, sostenuti da un'osservabilità dei dati integrata. In definitiva, aiuta i team ad allineare lo stile di integrazione alle esigenze dei casi d'uso e a ridurre la dipendenza da strumenti specializzati e ad ottimizzare la gestione.
Cosa c'è di nuovo? watsonx.data integration è ora disponibile su IBM® Cloud, offrendo agli utenti l'accesso all'intero spettro di funzionalità di integrazione, insieme alla scalabilità e alla flessibilità della distribuzione cloud-native.
Con il supporto per esperienze no-code, ad uso limitato di codice e pro-code, gli utenti possono creare pipeline utilizzando gli strumenti e le interfacce che corrispondono alle loro competenze, contribuendo a colmare un crescente divario di competenze.
Quali sono le novità? Un nuovo assistente per le pipeline basato sull'AI consente agli utenti di creare pipeline utilizzando il linguaggio naturale, accelerando lo sviluppo ed espandendo l'accesso self-service all'integrazione per gli utenti meno esperti.
Crea pipeline con implementazione ibrida che si adattano ad ambienti di storage ed esecuzione in continua evoluzione, riducendo la necessità di riscritture costanti e aumentando il riutilizzo e la manutenibilità a lungo termine.
Quali sono le novità? Le funzionalità ETL/ELT su AWS con esecuzione del motore senza server o remota consentono ai clienti di progettare una volta e distribuire ovunque risiedano i loro dati.
Il lancio di watsonx.data integration e i nuovi miglioramenti sottolineano il continuo investimento di IBM per fornire capacità di integrazione di livello mondiale e leader di mercato che aiutano a soddisfare le esigenze in evoluzione delle imprese moderne.
Analizziamo più nel dettaglio come questi nuovi annunci accrescono la potenza della nuova offerta.
Oggi, il team è entusiasta di consentire agli utenti di accedere a uno spettro completo di funzionalità di integrazione con la disponibilità generale di watsonx.data integration as a Service su IBM Cloud, sbloccando i pieni benefici sia della nuova offerta che della distribuzione cloud-native. Con questo lancio, gli utenti ottengono l'accesso nativo del cloud alla soluzione di integrazione dei dati più completa di IBM, unificando DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication e l'integrazione dei dati non strutturati in un unico piano di controllo.
L'87% delle organizzazioni si affida a tre o più strumenti di integrazione, creando complessità e inefficienza. watsonx.data integration semplifica questo processo supportando tutti gli stili e i tipi di dati di integrazione, inclusi i dati non strutturati, in un'unica piattaforma. I team possono ora automatizzare l'acquisizione, la trasformazione e l'elaborazione di dati strutturati e non strutturati con qualsiasi stile di integrazione, offrendo la flessibilità di adattare gli stili in base al caso d'uso anziché dover creare manualmente soluzioni puntuali frammentarie.
Con il GA dell'assistente di integrazione dati di IBM, ora disponibile in DataStage, gli utenti di tutti i livelli di competenza possono utilizzare un assistente gen AI per costruire pipeline più velocemente e facilmente che mai, il tutto attraverso il linguaggio naturale. Basato su watsonx Assistant e Granite 3.1, descrivi semplicemente il tuo intento e l'assistente genererà pipeline, consiglierà funzioni eseguibili e mostrerà la documentazione pertinente. Gli utenti possono iniziare oggi a sfruttare l'assistente per creare pipeline ETL/ELT per casi d'uso di integrazione batch su DataStage e, man mano che le loro esigenze crescono, watsonx.data integration si evolverà con loro, ampliando il supporto attraverso stili di integrazione aggiuntivi nel tempo.
Con l'aumento dei volumi e della complessità dei dati, i team di dati di oggi sono sotto pressione per fornire più rapidamente con meno risorse. Oltre il 51% delle organizzazioni segnala già gli impatti negativi della carenza di competenze IT e molte non hanno le competenze tecniche necessarie per gestire gli strumenti tradizionali. L'assistente per l'integrazione dei dati colma questa lacuna, consentendo agli utenti di tutti i livelli di competenza, compresi i team aziendali e di tecnologia aziendale, di servirsi autonomamente e apportare valore immediatamente. Si tratta di un passo importante verso la democratizzazione dell'integrazione dei dati e l'eliminazione della necessità di più strumenti specializzati.
Oggi segna la disponibilità di DataStage as a Service (aaS) su AWS, ponendo le basi per watsonx.data integration.Con questo lancio, gli utenti possono iniziare a creare pipeline batch, ETL ed ELT in un ambiente DataStage completamente gestito all'interno di AWS, sfruttando i moderni strumenti di integrazione e massimizzando gli investimenti nel cloud esistenti. Man mano che ulteriori funzionalità di watsonx.data integration vengono implementate su AWS, i team possono espandersi senza problemi.
Con l'evoluzione del data storage, da data warehouse on-premise ai data lakehouse cloud-native, i team di ingegneria sono stati costretti ad adattarsi costantemente. Oggi, la maggior parte degli ingegneri dei dati dedica oltre il 50% del proprio tempo alla sola manutenzione delle pipeline esistenti. IBM risolve questo problema con opzioni di implementazione flessibili e incentrate sul cloud ed esecuzione ibrida. Con il supporto per l'esecuzione remota del motore, gli utenti possono progettare pipeline in AWS ma eseguirle ovunque risiedano i dati: on-premise, in diverse aree geografiche o in qualsiasi data center.
Questo modello ibrido riduce il movimento dei dati, riduce la latenza e i costi e migliora la sicurezza, il tutto eliminando la dipendenza da un'unica architettura di storage. È il meglio dei due mondi: sviluppo di pipeline cloud-native con esecuzione su misura per il tuo ambiente, ribadendo l'impegno di IBM a soddisfare i clienti ovunque operino.
Questi lanci rappresentano delle pietre miliari per i clienti che implementano la moderna tecnologia di integrazione dei dati e rappresentano un'opportunità fondamentale per dare una spinta al loro percorso. Nel complesso, la disponibilità di watsonx.data integration SaaS su IBM Cloud e di un nuovo assistente AI-pipeline per l'integrazione dei dati, nonché il lancio di DataStage aaS su AWS, riflettono il continuo investimento di IBM nel promuovere l'integrazione dei dati e nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle aziende odierne.