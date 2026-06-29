Semplificazione della gestione e delle operazioni di integrazione ibrida con IBM Cloud Pak for Integration 16.2

IBM Cloud Pak for Integration è un set completo di strumenti di integrazione software forniti come parte di un'unica piattaforma che offre un'esperienza completa e unificata. Con questo set di strumenti, è possibile connettere applicazioni, dati, sistemi e servizi in ambienti cloud o on-premise, nell'ambito di un'implementazione resiliente, scalabile e sicura in esecuzione su Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 è una versione Long-Term Support che offre funzionalità avanzate per semplificare la gestione e le operazioni di integrazione ibrida. Fornisce ai clienti una maggiore visibilità sulle integrazioni implementate, assistenza basata su AI e nuove funzionalità di integrazione, offrendo al contempo fino a sei anni di supporto.