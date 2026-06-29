Semplificazione della gestione e delle operazioni di integrazione ibrida con IBM Cloud Pak for Integration 16.2

Cloud Pak for Integration 16.2 aiuta le organizzazioni a semplificare le operazioni di integrazione ibrida, garantendo maggiore visibilità, controllo e intelligenza in ambienti sempre più distribuiti.
IBM Cloud Pak for Integration è un set completo di strumenti di integrazione software forniti come parte di un'unica piattaforma che offre un'esperienza completa e unificata. Con questo set di strumenti, è possibile connettere applicazioni, dati, sistemi e servizi in ambienti cloud o on-premise, nell'ambito di un'implementazione resiliente, scalabile e sicura in esecuzione su Red Hat OpenShift.
Cloud Pak for Integration 16.2 è una versione Long-Term Support che offre funzionalità avanzate per semplificare la gestione e le operazioni di integrazione ibrida. Fornisce ai clienti una maggiore visibilità sulle integrazioni implementate, assistenza basata su AI e nuove funzionalità di integrazione, offrendo al contempo fino a sei anni di supporto.
I clienti che implementano IBM App Connect su macchine virtuali possono ora visualizzare e gestire tutte le loro istanze implementate sia sulle VM che sui cluster OpenShift da un'unica finestra dell'interfaccia utente della piattaforma.
Per le organizzazioni con ambienti misti, tutto ciò assicura un valore immediato: visibilità centralizzata, gestione quotidiana semplificata e risoluzione dei problemi più rapida senza richiedere modifiche alle integrazioni esistenti basate su VM. I clienti possono anche implementare solo l'interfaccia utente della piattaforma su OpenShift per ottenere questa funzionalità mentre proseguono il loro percorso di modernizzazione, anche se le loro integrazioni rimangono per il momento sulle VM.
Sulla base della precedente anteprima tecnica, le funzionalità di agentic AI sono ora disponibili al pubblico nella versione 16.2.
Gli utenti dell'interfaccia utente della piattaforma possono porre domande in linguaggio naturale per comprendere lo stato del proprio ambiente Cloud Pak for Integration, identificare i problemi e ottenere suggerimenti su come risolverli in modo rapido e semplice. La distribuzione degli agenti è facoltativa. In caso di implementazione, richiedono un'autorizzazione CP4I oltre alla connessione al servizio SaaS IBM watsonx.ai. Ai fini della licenza, cinque istanze dell'interfaccia utente della piattaforma con funzionalità degli agenti distribuite all'interno di un cluster consumano un'autorizzazione VPC di Cloud Pak for Integration. Gli utenti mantengono il pieno controllo e la responsabilità di agire in base ai risultati forniti da queste funzionalità di AI.
Sono ora incluse nuove funzionalità di monitoraggio e tracciamento end-to-end (precedentemente disponibili solo nell'offerta SaaS IBM webMethods Hybrid Integration Control Plane). Questa caratteristica consente di tracciare le singole transazioni mentre passano attraverso più istanze di integrazione (IBM MQ, App Connect e API Connect), agevolando le operazioni di debug e la risoluzione di problemi di sistema complessi.
IBM API Connect 12.1, ora incluso in Cloud Pak for Integration, supporta la gestione federata delle API, per consentire la distribuzione di diversi gateway API (tra cui il nuovo IBM DataPower Nano Gateway e gateway API di terze parti) in diversi ambienti come parte di un'unica soluzione API Connect. Ciò garantisce una maggiore flessibilità per le soluzioni di gestione delle API che comprendono sistemi cloud e on-premise.
Cloud Pak for Integration 16.2 segue un ciclo di vita modificato denominato "Support Cycle-2", che prevede 2,5 anni di supporto di base, 1 anno di supporto esteso con nuove correzioni e 2,5 anni di supporto esteso senza nuove correzioni, per un totale di sei anni di supporto. Questa versione sostituirà l'attuale versione 16.1 Long-Term Support, che rimarrà nel supporto di base fino alla fine del 2026. I clienti possono scegliere questa versione con supporto a lungo termine oppure avvalersi di miglioramenti funzionali più frequenti forniti tramite versioni di modifica tra una versione Long-Term Support e l'altra.
Insieme, questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a ridurre la complessità operativa, migliorare la resilienza e modernizzare gli ambienti di integrazione con maggiore sicurezza e flessibilità.
Che si tratti di gestire integrazioni tra container e macchine virtuali, risolvere problemi relativi a flussi di transazioni complessi o governare le API su più gateway, IBM Cloud Pak for Integration 16.2 consente ai team di operare in modo più efficiente, modernizzare secondo i propri ritmi e mantenere la resilienza su scala aziendale.
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Non vediamo l'ora di aiutarti a semplificare e scalare le tue operazioni di integrazione con questa nuova e potente versione.
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