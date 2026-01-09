Intelligenza artificiale Automazione IT

Semplificazione e scalabilità delle operazioni di integrazione con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

I miglioramenti della gestione unificata consentono di integrare direttamente gli aggiornamenti in qualsiasi cluster OpenShift, mentre gli agenti migliorano lo stato di salute e la risoluzione dei problemi, oltre ad ampliare il supporto federale.

Pubblicato il 9 gennaio 2026
Illustrazione digitale di una palla blu su due quadrati interconnessi con sfondo grigio
By Leif Davidsen

IBM Cloud Pak for Integration è un insieme completo di strumenti di integrazione software all'interno di un'unica esperienza unificata.

Con questo set di strumenti, puoi collegare applicazioni, dati, sistemi e servizi tra ambienti cloud o on-premises, come parte di implementazioni gestite, scalabili e sicure su Red Hat OpenShift. Puoi installare Cloud Pak for Integration accanto ad altri IBM Cloud Pak per costruire e modernizzare rapidamente applicazioni su qualsiasi cloud o infrastruttura IT.

4 miglioramenti chiave in Cloud Pak for Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 è un aggiornamento a livello di modifica che aggiunge le seguenti 4 funzionalità chiave:

1. Creare, aggiornare ed eliminare il supporto per i cluster della gestione unificata

Creare, aggiornare ed eliminare il supporto per i cluster della gestione unificata nell'hub consente una gestione end-to-end per tutto il ciclo di vita. La gestione unificata è stata aggiunta come caratteristica in Cloud Pak for Integration 16.1.2 e consente la visibilità e la gestione delle istanze di integrazione implementate su più cluster OpenShift da una singola interfaccia utente della piattaforma.

La versione iniziale permetteva ai clienti di cliccare su istanze di integrazione remota per abilitare aggiornamenti e gestione di tali istanze. Con Cloud Pak for Integration 16.1.3, è possibile gestire istanze locali e remote nell'interfaccia utente della piattaforma direttamente da una singola finestra. Le nuove istanze possono essere create, aggiornate ed eliminate senza problemi, risparmiando tempo e riducendo la complessità delle operazioni.

Disponibile per l'uso sia con la gestione unificata che per le singole interfacce utente della piattaforma, viene fornito un banner riassuntivo dello stato per offrire una semplice panoramica del numero di istanze di integrazione distribuite e del loro stato.

2. Conformità dell'interfaccia utente della piattaforma Cloud Pak for Integration con gli standard federali

Include il supporto degli standard federali di elaborazione delle informazioni (FIPS) e del Federal Information Security Modernization Act del 2014 (FISMA), la conformità agli audit e all'accessibilità e l'IPv6. Il rispetto di questi standard può essere essenziale per alcuni enti governativi e federali degli Stati Uniti. 

Inoltre, molte di queste caratteristiche rappresenteranno aggiornamenti utili per qualsiasi organizzazione. Tutto questo è conforme al Secure Software Development Framework del National Institute of Standards and Technology (NIST).

3. Supporto per Red Hat OpenShift 4.19 e 4.20

Cloud Pak for Integration prevede di supportare le nuove versioni di OpenShift entro 30 giorni dal rilascio.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 include il supporto per Red Hat OpenShift 4.19 e 4.20. Red Hat OpenShift 4.20 include Kubernetes 1.33 che supporta il "ridimensionamento verticale dei pod in loco". Questa caratteristica può offrire dei benefici ai clienti che utilizzano Cloud Pak for Integration, in particolare con IBM App Connect Enterprise.

4. Anteprima tecnica degli agenti AI di Cloud Pak for Integration

Attualmente disponibile come anteprima tecnologica IBM, Cloud Pak for Integration 16.1.3 dispone di agenti AI disponibili per l'implementazione. Questi agenti AI sono progettati per aiutare i clienti a usare il linguaggio naturale per scoprire cosa accade nell'ambiente e come risolvere i problemi. L'anteprima della tecnologia sarà disponibile fino al 31 marzo 2026.

Partecipa al programma di accesso anticipato dell'agente per fare esperienza diretta nel tuo ambiente o nella sandbox IBM.

3 valori aziendali chiave forniti con 16.1.3

Questi miglioramenti aiutano le organizzazioni a snellire le operazioni di integrazione, a migliorare il processo decisionale con insight basati su AI e a operare con sicurezza in ambienti ibridi e regolamentati.

  1. Con la gestione unificata, le organizzazioni ottengono visibilità end-to-end su tutte le integrazioni e le località di distribuzione, semplificando le operazioni e riducendo la necessità di navigare in più sistemi.
  2. Con gli agenti, il team accede a funzionalità di AI agentica pre-addestrate grazie alla profonda esperienza di IBM in CP4I e OpenShift, fornendo insight operativi senza configurazione o necessità di un nuovo addestramento. Inoltre, l'uso dell'agente è trasparente e responsabile: mostra chiaramente cosa viene analizzato e perché, consentendo fiducia, verificabilità e un processo decisionale sicuro.
  3. Con la conformità federale integrata, CP4I aiuta le organizzazioni a connettere in modo sicuro dati e sistemi rispettando rigorosi requisiti normativi. Migliora l'accessibilità, rafforza il monitoraggio degli audit e supporta architetture moderne come l'IPv6, dando ai team la sicurezza di operare efficacemente in settori regolamentati.

Esplora la gestione unificata e gli agenti AI oggi stesso

Prova IBM Cloud Pak for Integration con i nostri SME per esplorare come la gestione unificata e gli agenti aiutano le aziende a superare la complessità e ad accelerare l'automazione e le iniziative AI. Puoi anche vedere come la gestione unificata gestisce tutte le integrazioni da un unico pannello di controllo.

Prenota una demo live

Guarda la demo interattiva

Leif Davidsen

Program Director, PM, Cloud Pak for Integration