Semplificazione e scalabilità delle operazioni di integrazione con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Creare, aggiornare ed eliminare il supporto per i cluster della gestione unificata nell'hub consente una gestione end-to-end per tutto il ciclo di vita. La gestione unificata è stata aggiunta come caratteristica in Cloud Pak for Integration 16.1.2 e consente la visibilità e la gestione delle istanze di integrazione implementate su più cluster OpenShift da una singola interfaccia utente della piattaforma.

La versione iniziale permetteva ai clienti di cliccare su istanze di integrazione remota per abilitare aggiornamenti e gestione di tali istanze. Con Cloud Pak for Integration 16.1.3, è possibile gestire istanze locali e remote nell'interfaccia utente della piattaforma direttamente da una singola finestra. Le nuove istanze possono essere create, aggiornate ed eliminate senza problemi, risparmiando tempo e riducendo la complessità delle operazioni.

Disponibile per l'uso sia con la gestione unificata che per le singole interfacce utente della piattaforma, viene fornito un banner riassuntivo dello stato per offrire una semplice panoramica del numero di istanze di integrazione distribuite e del loro stato.