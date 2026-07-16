Per affrontare queste sfide, HashiCorp e AWS hanno sviluppato congiuntamente una libreria di policy predefinite che coprono un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui sicurezza, conformità ed efficienza operativa. Queste policy sono state redatte da esperti con anni di esperienza nel settore e sono state testate e validate per garantirne affidabilità ed efficienza. Le policy sono inoltre personalizzabili e permettono alle organizzazioni di adattarsi rapidamente per soddisfare esigenze specifiche.

Queste policy sono scritte specificamente per i servizi AWS in conformità con il Center for Internet Security (CIS). Il CIS è un'organizzazione no-profit che fornisce raccomandazioni di configurazione prescrittive che rappresentano lo sforzo basato sul consenso della cybersecurity a livello globale. I nostri set di policy precompilati sono utili per i CIS AWS Foundations Benchmark v1.2, v1.4 e v3.0, con servizi supportati tra cui:

EC2

KMS

Cloudtrail

S3

gestione delle identità e degli accessi (IAM)

VPC

RDS

EFS

Gli utenti possono ora scoprire le policy tramite la libreria di policy di Terraform Registry o il repository delle policy CIS su Github. Con l'integrazione nativa di Sentinel, gli utenti possono rapidamente distribuire i set di policy nelle relative organizzazioni HCP Terraform. È anche possibile usare il modulo Terraform per l'onboarding dei set di policy CIS.

Per indicazioni su come eseguire i set di policy Sentinel precompilati, visita la nostra documentazione sull'argomento.