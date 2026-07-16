La libreria di policy precompilata sviluppata congiuntamente da HashiCorp e AWS mira a ridurre la barriera all'adozione dei workflow basati sull'infrastruttura policy as code.
I set di policy Sentinel precompilati per AWS sono ora generalmente disponibili e pronti per l'uso nel Terraform Registry. Scritti specificamente per aiutare le organizzazioni a conformarsi agli standard del settore, abbassano la barriera di adozione per l'applicazione delle politiche infrastrutturali.
Con questa release, puntiamo a fornire una soluzione completa per le complesse sfide di governance e a consentire alle organizzazioni di agire più rapidamente senza compromettere velocità e sicurezza. Questo sforzo congiunto evidenzia il valore unico di abbinare l'infrastruttura cloud di AWS alle capacità di automazione e sicurezza di HashiCorp.
Sentinel è un framework policy as code integrabile che fornisce un'applicazione delle policy basata sulla logica sulle configurazioni infrastrutturali in HashiCorp Terraform e altre configurazioni dei prodotti HashiCorp. Questo approccio consente alle organizzazioni di trattare le policy come codice di applicazione, ovvero che il codice può essere controllato nella versione, revisionato, testato e compreso dagli stakeholder di tutta l'organizzazione.
Le policy di Sentinel aiutano le organizzazioni a controllare cosa possono fare gli utenti di Terraform, garantendo che certe soglie per il provisioning dell'infrastruttura non vengano superate e bloccando configurazioni non sicure o non conformi.
Sebbene Sentinel possa essere utilizzato come uno strumento potente per garantire la governance cloud su larga scala, comprendiamo che adottare i workflow delle policy come codice possa essere un processo impegnativo e che richiede tempo. Questo è particolarmente vero per le organizzazioni che non hanno le risorse e l'esperienza per scrivere delle policy da zero. Partire da zero può comportare ritardi significativi nello sviluppo e nell'implementazione delle policy e aumentare il rischio di errori umani e configurazioni errate.
Per affrontare queste sfide, HashiCorp e AWS hanno sviluppato congiuntamente una libreria di policy predefinite che coprono un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui sicurezza, conformità ed efficienza operativa. Queste policy sono state redatte da esperti con anni di esperienza nel settore e sono state testate e validate per garantirne affidabilità ed efficienza. Le policy sono inoltre personalizzabili e permettono alle organizzazioni di adattarsi rapidamente per soddisfare esigenze specifiche.
Queste policy sono scritte specificamente per i servizi AWS in conformità con il Center for Internet Security (CIS). Il CIS è un'organizzazione no-profit che fornisce raccomandazioni di configurazione prescrittive che rappresentano lo sforzo basato sul consenso della cybersecurity a livello globale. I nostri set di policy precompilati sono utili per i CIS AWS Foundations Benchmark v1.2, v1.4 e v3.0, con servizi supportati tra cui:
Gli utenti possono ora scoprire le policy tramite la libreria di policy di Terraform Registry o il repository delle policy CIS su Github. Con l'integrazione nativa di Sentinel, gli utenti possono rapidamente distribuire i set di policy nelle relative organizzazioni HCP Terraform. È anche possibile usare il modulo Terraform per l'onboarding dei set di policy CIS.
Per indicazioni su come eseguire i set di policy Sentinel precompilati, visita la nostra documentazione sull'argomento.
Prova HCP Terraform gratuitamente e scopri i benefici dei workflow di policy as code in azione. Per maggiori informazioni sul linguaggio e le specifiche di Sentinel, per vedere i passaggi per eseguire queste policy precompilate oppure se desideri interagire con la community per scambiare informazioni relative ai casi d'uso e alle best practice di Sentinel, vedi sotto.
Non dimenticare di collegare i tuoi account HCP Terraform e HashiCorp Cloud Platform (HCP) per un'esperienza di accesso fluida.
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