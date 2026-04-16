Passare dalla codifica assistita dall'AI alla delivery assistita dall'AI con IBM Bob

Un esempio di maggiore efficienza proviene dalla piattaforma RevTech di IBM, un sistema critico che supporta le vendite globali e il coinvolgimento con i clienti in mercati altamente regolamentati. Con architetture complesse e requisiti di prestazioni rigorosi, i test e la convalida erano sia ad alto rischio, sia limitati nelle risorse disponibili.

Bob è stato introdotto per aiutare i team a migliorare le prestazioni e i test di sicurezza, identificando al contempo più difetti e vulnerabilità. Questo ha portato a guadagni misurabili in velocità, scala ed efficienza, dimostrando come l'AI possa migliorare sia la qualità che l'affidabilità dei sistemi critici aziendali: