Passare dalla codifica assistita dall'AI alla delivery assistita dall'AI con IBM Bob

Il mese scorso abbiamo presentato IBM Bob. Da allora, le organizzazioni hanno adottato Bob nei loro ambienti di sviluppo, non solo per scrivere codice più velocemente, ma anche per ripensare il modo in cui il software viene creato su scala aziendale.
L'AI ha accelerato il modo in cui viene generato il codice, tuttavia i colli di bottiglia non hanno mai riguardato solo la scrittura del codice. Sono legati alla comprensione di sistemi complessi, al coordinamento del cambiamento tra i team e alla gestione del rischio durante il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).
Via via che i sistemi crescono, lo sviluppo diventa meno una questione di attività individuali e più un coordinamento dei cambiamenti tra sistemi interconnessi. Questo passaggio richiede un nuovo modello in cui il lavoro si estende per l'intero ciclo di vita, invece di avvenire in fasi isolate.
Per gestire questo passaggio, IBM ha sviluppato Bob in risposta a ciò che i team aziendali ci hanno costantemente detto di aver bisogno.
Le organizzazioni non chiedono solo aumenti della produttività pura. Necessitano di sistemi che rispecchino il modo in cui i risultati vengono conseguiti in contesti complessi. Gli strumenti esistenti risolvono parti di questo problema ma richiedono comunque ai team di assemblare i propri sistemi tra modelli e strumenti.
Bob è stato progettato in modo diverso, come partner SDLC agenziale che integra l'orchestrazione, l'esecuzione e la governance direttamente nel processo di sviluppo, aiutando i team a spostare da strumenti isolati a una consegna coordinata. Bob è stato creato per ottimizzare qualità, costi e prestazioni offrendo al contempo esperienze affidabili per gli sviluppatori.
Questo approccio è già stato dimostrato nella pratica. All'interno di IBM, Bob è stato adottato da oltre 80.000 utenti, con team che hanno registrato in media un aumento di produttività del 45% in workflow complessi e a più fasi.1
Bob è progettato per adattarsi al modo in cui i team lavorano effettivamente. Le modalità integrate e personalizzate permettono agli sviluppatori di passare in modo fluido tra pianificazione, codifica e revisioni, mentre l’integrazione MCP collega Bob agli strumenti e ai sistemi su cui i team già fanno affidamento.
Via via che lo sviluppo diventa più distribuito, mantenere il contesto tra i sistemi rimane una delle sfide principali. Abilitando workflow riutilizzabili, regole condivise e una maggiore consapevolezza, Bob aiuta i team a coordinare il cambiamento in modo più efficace senza sacrificare la flessibilità.
Bob automatizza le attività banali e potenzia quelle complesse. In pratica, Bob può comportarsi come uno sviluppatore junior per un architetto senior, per accelerare l’esecuzione, oppure come architetto senior per uno sviluppatore junior, fornendo struttura, sicurezza e una direzione chiara.
Man mano che l'adozione dell'AI matura, le organizzazioni si trovano a dover affrontare una serie crescente di compromessi in termini di costi, prestazioni e fiducia. La sfida non è solo quale modello utilizzare, ma come ottenere costantemente i migliori risultati in un panorama in rapida evoluzione.
Invece di richiedere ai team di affidarsi a tentativi ed errori per trovare la giusta combinazione di modelli e impostazioni, Bob utilizza un livello di orchestrazione multi-modello che indirizza dinamicamente ogni compito al modello più adatto in base ad accuratezza, prestazioni e costi. Questo permette ai team di concentrarsi sui risultati piuttosto che sulla gestione della selezione dei modelli, mantenendo anche un approccio agnostico ai modelli, che si adatta all'evoluzione degli stessi.
Con una tariffazione “pass-through” e la visibilità su utilizzo e budget, le organizzazioni possono allineare la spesa ai risultati reali.
L'AI introduce nuove categorie di rischio che i controlli tradizionali non erano progettati per intercettare, dagli attacchi di prompt injection all’esposizione non intenzionale dei dati.
Per affrontare questo problema, Bob integra la sicurezza direttamente nei workflow di sviluppo. La normalizzazione dei prompt aiuta a prevenire istruzioni non sicure, mentre la scansione dei dati sensibili e il rilevamento dei segreti fanno emergere i rischi già durante la scrittura del codice. L'applicazione delle politiche è applicata in modo continuo, garantendo che la governance venga mantenuta dallo sviluppo fino all'attuazione.
La modernizzazione dei sistemi aziendali ha tradizionalmente richiesto di assemblare modifiche tra diversi repository, riscrivere il codice in modo incrementale e convalidare l’impatto attraverso tentativi ed errori. Anche piccoli aggiornamenti possono avere ripercussioni imprevedibili sui servizi.
Bob cambia questa esperienza. Bob aiuta i team a comprendere le dipendenze di sistema fin dall'inizio, poi esegue modifiche coordinate tra codice, test e pipeline come parte di un processo strutturato. Questo consente ai team di spostare dagli aggiornamenti reattivi alla modernizzazione deliberata a livello di sistema, anche in ambienti legacy, come Java, COBOL, IBM i e IBM Z.
Un esempio di maggiore efficienza proviene dalla piattaforma RevTech di IBM, un sistema critico che supporta le vendite globali e il coinvolgimento con i clienti in mercati altamente regolamentati. Con architetture complesse e requisiti di prestazioni rigorosi, i test e la convalida erano sia ad alto rischio, sia limitati nelle risorse disponibili.
Bob è stato introdotto per aiutare i team a migliorare le prestazioni e i test di sicurezza, identificando al contempo più difetti e vulnerabilità. Questo ha portato a guadagni misurabili in velocità, scala ed efficienza, dimostrando come l'AI possa migliorare sia la qualità che l'affidabilità dei sistemi critici aziendali:
Questi vantaggi non si limitano ai nostri team interni. Blue Pearl ha utilizzato Bob per accelerare la distribuzione sulla sua piattaforma BlueApp ad alto volume. Ciò che in genere richiedeva settimane di impegno ingegneristico è stato completato in soli tre giorni, mentre Bob ha semplificato l'analisi, il refactoring e la convalida all'interno del workflow esistente. Questo ha permesso ai team di muoversi più velocemente mantenendo la qualità, dimostrando come l'AI possa migliorare la consegna quotidiana senza costi aggiuntivi. Ciò si è tradotto in vantaggi tangibili in termini di velocità di consegna ed efficienza ingegneristica:
In altri ambienti, l'impatto assume una forma diversa. APIS IT utilizzò Bob per modernizzare sistemi di governo mission-critical che coprono decenni di debito tecnico, inclusi mainframe e ambienti .NET. Con una documentazione limitata e dipendenze complesse, Bob ha consentito una rapida comprensione del sistema, una documentazione automatizzata e un refactoring coordinato. I risultati mostrano un cambiamento graduale nell'efficienza della modernizzazione:
Bob può sfruttare la forza del portfolio IBM per ottenere risultati migliori e una maggiore sofisticazione. Stiamo già vedendo modi efficaci in cui IBM e i team clienti stanno utilizzando Bob per massimizzare il valore delle soluzioni IBM, dall'ottimizzazione degli agenti in watsonx Orchestrate alla modernizzazione delle applicazioni sulle piattaforme IBM Z e IBM i. Più avanti quest'anno introdurremo i Pacchetti Premium per estendere Bob con varie funzionalità, inclusi workflow predefiniti, competenze di dominio e integrazioni tra le piattaforme IBM.
La prossima fase della distribuzione del software sarà definita da sistemi orchestrati dall'AI, non da accelerazioni isolate. Bob è stato sviluppato per supportare questo cambiamento, lavorando insieme ai team per collegare pianificazione, esecuzione e convalida lungo l’intero ciclo di sviluppo.
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