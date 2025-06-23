IBM Guardium e IBM Consulting Cybersecurity Services hanno intrapreso una collaborazione per aiutare le aziende a proteggere e scalare l'uso di agentic AI e altri sistemi di AI generativa.

Per aiutare i clienti a scalare l'AI in modo responsabile, IBM Consulting Cybersecurity Services sta introducendo un nuovo set di servizi, Security for AI Transformation Services, che riunisce piattaforme di sicurezza dei dati, come IBM Guardium AI Security, con una tecnologia di intelligenza artificiale approfondita e consulenza di dominio. I nuovi servizi supporteranno le organizzazioni nella loro Trasformazione dell'IA: dalla scoperta delle implementazioni dell'IA e delle potenziali vulnerabilità, all'implementazione di pratiche sicure by design su tutti i livelli di AI, alle linee guida sulla governance per un landscape in continua evoluzione.

Il potere trasformativo dell'intelligenza artificiale porta con sé una nuova classe di minacce. Secondo un rapporto del 2025 di Gartner, entro il 2027, oltre il 40% delle violazioni dei dati legate all'AI deriverà da un uso improprio del gen AI, soprattutto oltre i confini nazionali, dove le leggi sulla localizzazione dei dati potrebbero essere violate. Nonostante ciò, solo il 24% dei progetti gen AI oggi include una componente di cybersecurity.

Per affrontare queste sfide, IBM ha esteso i suoi decenni di esperienza nella sicurezza dei dati al dominio dell'AI con Guardium AI Security.