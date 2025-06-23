23 giugno 2025
IBM Guardium e IBM Consulting Cybersecurity Services hanno intrapreso una collaborazione per aiutare le aziende a proteggere e scalare l'uso di agentic AI e altri sistemi di AI generativa.
Per aiutare i clienti a scalare l'AI in modo responsabile, IBM Consulting Cybersecurity Services sta introducendo un nuovo set di servizi, Security for AI Transformation Services, che riunisce piattaforme di sicurezza dei dati, come IBM Guardium AI Security, con una tecnologia di intelligenza artificiale approfondita e consulenza di dominio. I nuovi servizi supporteranno le organizzazioni nella loro Trasformazione dell'IA: dalla scoperta delle implementazioni dell'IA e delle potenziali vulnerabilità, all'implementazione di pratiche sicure by design su tutti i livelli di AI, alle linee guida sulla governance per un landscape in continua evoluzione.
Il potere trasformativo dell'intelligenza artificiale porta con sé una nuova classe di minacce. Secondo un rapporto del 2025 di Gartner, entro il 2027, oltre il 40% delle violazioni dei dati legate all'AI deriverà da un uso improprio del gen AI, soprattutto oltre i confini nazionali, dove le leggi sulla localizzazione dei dati potrebbero essere violate. Nonostante ciò, solo il 24% dei progetti gen AI oggi include una componente di cybersecurity.
Per affrontare queste sfide, IBM ha esteso i suoi decenni di esperienza nella sicurezza dei dati al dominio dell'AI con Guardium AI Security.
Questa nuova/migliorata piattaforma innovativa consente alle organizzazioni di:
Guardium AI Security supporta la conformità normativa con framework come l'EU AI Act, il NIST, l'ISO 42001 e altri, aiutando le Organizzazioni a stare al passo con l'evoluzione degli standard globali.
La tecnologia da sola non può colmare questa lacuna di sicurezza. Un partner affidabile è essenziale per progettare, implementare e gestire in modo efficace una strategia di sicurezza AI completa. IBM Consulting Cybersecurity Services offre servizi di sicurezza AI end-to-end, tra cui:
Secondo un sondaggio KPMG del 2023, il 77% degli executive intervistati ritiene che l'AI generativa avrà il maggiore impatto sulla società nei prossimi tre-cinque anni, più di qualsiasi altra tecnologia emergente. Tuttavia, con l'accelerazione dell'adozione, aumentano anche i rischi.
IBM Consulting Cybersecurity Services e Guardium AI Security insieme offrono una soluzione completa ed end-to-end per contribuire a proteggere le implementazioni di intelligenza artificiale. IBM Consulting offre una profonda esperienza nella cybersecurity, guidando le Organizzazioni attraverso l'intero ciclo di vita dell'AI, dalla Strategia e della gestione della postura all'Integrazione e ai test sicuri.
Guardium AI Security completa questo aspetto fornendo strumenti robusti per la visibilità dell'AI, il rilevamento dei rischi e il controllo, inclusa l'identificazione dell'AI ombra.
Questa offerta congiunta aiuta le Organizzazioni ad adottare l'AI in modo sicuro, supporta la conformità agli standard globali e mitiga le minacce emergenti nel loro landscape.
IBM è un fornitore leader di cloud ibrido globale e intelligenza artificiale e competenze di consulenza, con una leadership ampiamente riconosciuta nei servizi di sicurezza informatica. Con questa offerta congiunta, IBM sta ridefinendo cosa significa adottare AI in modo sicuro, responsabile e su larga scala.
Accogli con fiducia la trasformazione dell'intelligenza artificiale. Collabora con IBM Consulting cybersecurity Services e Guardium AI Security per proteggere il tuo futuro di AI, oggi. Si registri al webinar dal vivo, Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security, il 25 giugno 2025 alle 11:00 ET.