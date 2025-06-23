Proteggere il futuro dell'AI: IBM Consulting Cybersecurity Services e Guardium AI Security

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

23 giugno 2025

Autori

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

IBM Guardium e IBM Consulting Cybersecurity Services hanno intrapreso una collaborazione per aiutare le aziende a proteggere e scalare l'uso di agentic AI e altri sistemi di AI generativa.

Per aiutare i clienti a scalare l'AI in modo responsabile, IBM Consulting Cybersecurity Services sta introducendo un nuovo set di servizi, Security for AI Transformation Services, che riunisce piattaforme di sicurezza dei dati, come IBM Guardium AI Security, con una tecnologia di intelligenza artificiale approfondita e consulenza di dominio. I nuovi servizi supporteranno le organizzazioni nella loro Trasformazione dell'IA: dalla scoperta delle implementazioni dell'IA e delle potenziali vulnerabilità, all'implementazione di pratiche sicure by design su tutti i livelli di AI, alle linee guida sulla governance per un landscape in continua evoluzione.

Il potere trasformativo dell'intelligenza artificiale porta con sé una nuova classe di minacce. Secondo un rapporto del 2025 di Gartner, entro il 2027, oltre il 40% delle violazioni dei dati legate all'AI deriverà da un uso improprio del gen AI, soprattutto oltre i confini nazionali, dove le leggi sulla localizzazione dei dati potrebbero essere violate. Nonostante ciò, solo il 24% dei progetti gen AI oggi include una componente di cybersecurity.

Per affrontare queste sfide, IBM ha esteso i suoi decenni di esperienza nella sicurezza dei dati al dominio dell'AI con Guardium AI Security.

Vantaggi fondamentali per sbloccare AI affidabile 

Questa nuova/migliorata piattaforma innovativa consente alle organizzazioni di:

  1. Ottieni visibilità sui casi d'uso dell'AI: scopri asset e agenti di AI noti e sconosciuti, mantieni un inventario dell'AI e supporta i requisiti di conformità.
  2. Acquisire fiducia nel livello di sicurezza: identifica le vulnerabilità nelle interazioni tra modelli, dati e applicazioni, potenzia le implementazioni di AI per mitigare i rischi ed eseguire test di penetrazione per migliorare la sicurezza dei modelli.
  3. Proteggi i tuoi prompt (input e output): rileva i prompt di input dannosi; , blocca i dati sensibili dall'essere inviati ai tuoi modelli, monitora e limita l'esposizione non intenzionale dei dati tramite le risposte di output dei modelli e applica politiche su misura.
  4. Sostenere la conformità normativa con l'Integrazione di watsonx.governance: aiuta a soddisfare i requisiti normativi e limita le multe, si allinea ai framework di valutazione e agli standard di sicurezza e assegna priorità alla correzione in base a un punteggio di rischio automatizzato.

Guardium AI Security supporta la conformità normativa con framework come l'EU AI Act, il NIST, l'ISO 42001 e altri, aiutando le Organizzazioni a stare al passo con l'evoluzione degli standard globali.

Servizi di sicurezza informatica di IBM Consulting: un partner affidabile per la sicurezza dell'IA

La tecnologia da sola non può colmare questa lacuna di sicurezza. Un partner affidabile è essenziale per progettare, implementare e gestire in modo efficace una strategia di sicurezza AI completa. IBM Consulting Cybersecurity Services offre servizi di sicurezza AI end-to-end, tra cui:

  1. Strategia di sicurezza e governance: valuta le applicazioni AI esistenti e consiglia Strategie di mitigazione del rischio basate su framework AI consolidati come NIST e OWASP.
  2. Gestione del livello di sicurezza: scopri, valuta e gestisci i rischi dello Shadow AI negli ambienti cloud pubblici. Stabilire una funzionalità per governare i rischi di sicurezza delle applicazioni Agentic AI, degli Agente AI e delle Integrazione AI in tutta l'azienda.
  3. Integrazione sicura ed esecuzione di servizi: servizi per la progettazione della sicurezza, la creazione e l'implementazione di agentic AI, applicazioni di Agente AI che sfruttano il framework IBM Apprendimento automatico (ML) SecOps. Stabilire una metodologia secure-by-design per garantire la sicurezza durante l'intero ciclo di vita della progettazione e dello sviluppo delle applicazioni di AI.
  4. Servizi di test di sicurezza: applicazioni e infrastrutture di Pentest AI, test basati su scenari per applicazioni agentic AI utilizzando l'esclusivo framework AI e Agentic AI di IBM

Un approccio unificato alla sicurezza dell'AI

Secondo un sondaggio KPMG del 2023, il 77% degli executive intervistati ritiene che l'AI generativa avrà il maggiore impatto sulla società nei prossimi tre-cinque anni, più di qualsiasi altra tecnologia emergente. Tuttavia, con l'accelerazione dell'adozione, aumentano anche i rischi.

IBM Consulting Cybersecurity Services  e Guardium AI Security insieme offrono una soluzione completa ed end-to-end per contribuire a proteggere le implementazioni di intelligenza artificiale. IBM Consulting offre una profonda esperienza nella cybersecurity, guidando le Organizzazioni attraverso l'intero ciclo di vita dell'AI, dalla Strategia e della gestione della postura all'Integrazione e ai test sicuri.

Guardium AI Security completa questo aspetto fornendo strumenti robusti per la visibilità dell'AI, il rilevamento dei rischi e il controllo, inclusa l'identificazione dell'AI ombra.

Questa offerta congiunta aiuta le Organizzazioni ad adottare l'AI in modo sicuro, supporta la conformità agli standard globali e mitiga le minacce emergenti nel loro landscape.

Ridefinire cosa significa adottare l'intelligenza artificiale

IBM è un fornitore leader di cloud ibrido globale e intelligenza artificiale e competenze di consulenza, con una leadership ampiamente riconosciuta nei servizi di sicurezza informatica. Con questa offerta congiunta, IBM sta ridefinendo cosa significa adottare AI in modo sicuro, responsabile e su larga scala.

Accogli con fiducia la trasformazione dell'intelligenza artificiale. Collabora con IBM Consulting cybersecurity Services e Guardium AI Security per proteggere il tuo futuro di AI, oggi. Si registri al webinar dal vivo, Unlock Trustworthy AI with Integrated Governance and Security, il 25 giugno 2025 alle 11:00 ET.

Maggiori informazioni Esplora i servizi di sicurezza di dati e AI Scopri Guardium AI Security Partecipa al nostro webinar il 25 giugno 2025