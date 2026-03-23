Yubico, Auth0 e IBM formano una nuova partnership per proteggere le applicazioni agentiche

La prossima ondata di produttività aziendale sarà guidata da agenti AI capaci di agire e non solo di consigliare. Scriveranno codice, eseguiranno transazioni, approveranno workflow e orchestreranno decisioni su sistemi complessi. La vera domanda che i leader dovranno porsi non sarà più "Possiamo automatizzare questo processo?", bensì "Come possiamo gestire l'automazione in modo responsabile?"

Combinando l'orchestrazione AI di IBM, i flussi di identità di Auth0 e la chiave di sicurezza supportata dall'hardware di Yubico, le organizzazioni possono abilitare l'automazione basata su AI, assicurandosi che l'umano giusto rimanga al controllo e autorizzi le decisioni critiche. Il risultato è una nuova base per l'impresa autonoma: AI che opera alla velocità della macchina, protetta dalla fiducia dell'uomo.

Se parteciperai a RSAC, non perdere la nostra sessione in presenza o on demand di martedì 24 marzo 2026 alle 17:00 al North Expo Briefing Center, dove Yubico e IBM esploreranno come costruire un’identità affidabile, raggiungere la resilienza informatica e garantire la continuità aziendale con una strategia passwordless efficiente e sicura nell’era moderna delle minacce informatiche potenziate dall’AI.

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