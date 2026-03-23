Yubico, Auth0 e IBM formano una nuova partnership per proteggere le applicazioni agentiche

Un modello leader di settore che governa le azioni ad alto rischio dell’AI.
In diversi settori, le organizzazioni stanno entrando in una nuova era di produttività alimentata dagli agenti AI, dove i sistemi possono analizzare dati, eseguire workflow e prendere decisioni a una velocità senza precedenti. Dalle operazioni finanziarie allo sviluppo software, fino alla gestione della conoscenza aziendale, l'AI sta diventando una forza lavoro digitale che può operare al fianco degli esseri umani.
Con questa nuova capacità emerge una domanda importante per i leader di tecnologia, finanza e rischio: come possiamo garantire che l’automazione operi alla velocità delle macchine senza compromettere fiducia, governance e responsabilità?
La risposta risiede in un nuovo modello di autorizzazione "Human-in-the-Loop", che consente all'AI di agire autonomamente nella maggior parte dei casi, ma richiede l'approvazione umana verificata crittograficamente quando la posta in gioco è alta. Yubico, Auth0 e IBM hanno formato una partnership strategica per proteggere le applicazioni agentiche, utilizzando il potere dell’AI e garantendo al contempo fiducia e governance.
Gli agenti AI stanno diventando quelli che i leader della sicurezza chiamano "digital worker". Operano con credenziali legittime, interagiscono con sistemi sensibili e sempre più spesso hanno l'autorità di eseguire azioni reali. Non più limitati a rispondere alle domande, gli agenti AI intraprendono azioni su tutti i sistemi aziendali:
Queste capacità promettono miglioramenti drammatici a livello di velocità, produttività e processo decisionale, tuttavia sollevano anche una questione fondamentale di governance: come fanno le organizzazioni a dimostrare che l'umano giusto è intervenuto o ha autorizzato decisioni critiche prese dall'AI?
Il panorama delle minacce informatiche mette in evidenza la crescente pressione sulla sicurezza che le organizzazioni devono affrontare nell'adozione dei workflow basati su AI:
Con l'accelerazione dell'automazione, queste minacce espongono la pericolosa possibilità che un agente AI operante con credenziali valide possa eseguire azioni ad alto rischio alla velocità della macchina, senza una supervisione umana significativa. Ciò comporta alcune importanti implicazioni:
I sistemi di identità tradizionali non sono mai stati progettati per questo modello, perché presuppongono un flusso semplice: l'umano si autentica e autorizza → il sistema concede l'accesso → si verifica un'azione. Ma quando gli agenti AI agiscono in modo autonomo, il livello di identità deve rispondere a una domanda più complessa: chi ha autorizzato l’azione e possiamo dimostrarlo?
"Gli agenti AI sono destinati a rivoluzionare la produttività aziendale, ma anche i benefici stessi degli agenti AI possono rappresentare una sfida", ha scritto Ritika Gunnar, General Manager, Data and AI di IBM nel giugno 2025. “Quando questi sistemi autonomi non sono adeguatamente governati o protetti, possono avere gravi conseguenze”.
La soluzione non è rallentare l'AI, né richiedere agli esseri umani di approvare ogni azione. Invece, le organizzazioni devono identificare categorie specifiche di azioni in cui è richiesta l'autorizzazione umana. Ad esempio:
In questi casi, l'autorizzazione umana diventa un controllo strutturale, non una preferenza di workflow. Questo deve essere garantito crittograficamente, non semplicemente registrato a posteriori nei log.
È qui che la collaborazione tra IBM, Auth0 e Yubico stabilisce un modello potente per governare i sistemi di agentic AI. Insieme, queste aziende hanno creato un workflow che combina la velocità dell'AI con la responsabilità umana. Questa funzionalità sblocca innumerevoli nuovi casi d'uso aziendali e libera un'ampia gamma di persone che possono raggiungere livelli più elevati di produttività ed efficienza senza compromettere l'integrità di un processo e di un risultato.
Gli agenti watsonx.ai di IBM analizzano i dati, ragionano sulle attività e propongono azioni all'interno dei workflow aziendali. Ogni azione passa attraverso un motore di consenso basato su policy che valuta se è necessaria un'autorizzazione aggiuntiva. Per le operazioni, l'AI procede automaticamente, mentre per le azioni ad alto rischio, il sistema si attiva.
Quando avviene l'escalation, il livello di orchestrazione dell'identità di Auth0 avvia un flusso di approvazione sicuro utilizzando lo standard Client-Initiated Backchannel Authentication (CIBA). Questo processo invia una richiesta sicura e fuori banda direttamente al decisore umano autorizzato. La richiesta include dettagli di autorizzazione avanzati, come "Approva il trasferimento di $ 500.000 al fornitore X". Il decisore può esaminare la richiesta e approvare o rifiutare l'azione.
Per le azioni ad alto valore, ad alto rischio o ad alta garanzia, le autorizzazioni richiederebbero un essere umano affidabile e autenticato per autorizzare un workflow utilizzando una root of trust supportata da hardware: YubiKey. L'utente autorizzato deve toccare fisicamente la chiave, creando una prova crittografica della presenza e assicurando che:
Di fatto, la YubiKey diventa l'ultimo punto controllato dall'uomo per proteggere le azioni critiche dell'azienda. Ciò crea forti garanzie di conformità normativa, gestione del rischio, responsabilità finanziaria e continuità aziendale. E, cosa più importante, garantisce la non ripudiabilità, ovvero la prova certa che un umano specifico e verificato ha autorizzato l’azione.
La prossima ondata di produttività aziendale sarà guidata da agenti AI capaci di agire e non solo di consigliare. Scriveranno codice, eseguiranno transazioni, approveranno workflow e orchestreranno decisioni su sistemi complessi. La vera domanda che i leader dovranno porsi non sarà più "Possiamo automatizzare questo processo?", bensì "Come possiamo gestire l'automazione in modo responsabile?"
Combinando l'orchestrazione AI di IBM, i flussi di identità di Auth0 e la chiave di sicurezza supportata dall'hardware di Yubico, le organizzazioni possono abilitare l'automazione basata su AI, assicurandosi che l'umano giusto rimanga al controllo e autorizzi le decisioni critiche. Il risultato è una nuova base per l'impresa autonoma: AI che opera alla velocità della macchina, protetta dalla fiducia dell'uomo.
Se parteciperai a RSAC, non perdere la nostra sessione in presenza o on demand di martedì 24 marzo 2026 alle 17:00 al North Expo Briefing Center, dove Yubico e IBM esploreranno come costruire un’identità affidabile, raggiungere la resilienza informatica e garantire la continuità aziendale con una strategia passwordless efficiente e sicura nell’era moderna delle minacce informatiche potenziate dall’AI.