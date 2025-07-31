Accesso sicuro e ottimale per identità umane e non umane con IBM Verify for Government

31 luglio 2025
IBM® Verify for Government ha ufficialmente ottenuto l'autorizzazione FedRAMP, una pietra miliare importante che rafforza il nostro impegno a fornire soluzioni di identità sicure, scalabili e facili da usare per le agenzie federali.
Il programma federale di gestione dei rischi e delle autorizzazioni (FedRAMP) stabilisce standard elevati per la sicurezza del cloud. Con questa autorizzazione, IBM Verify for Government soddisfa controlli di sicurezza rigorosi e standardizzati, dando alle agenzie fiducia nella sicurezza e nell'affidabilità dei loro sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM).
IBM ha oltre 30 anni di esperienza nella fornitura di un accesso sicuro e senza attriti fornendo al contempo una gestione completa dell'accesso alle identità per alcune delle più grandi organizzazioni e infrastrutture più critiche del mondo, IBM si è affermata come leader nella protezione delle identità umane e non umane e fornisce strumenti indipendenti dal fornitore per risolvere le più grandi sfide di identità di oggi.