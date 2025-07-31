Accesso sicuro e ottimale per identità umane e non umane con IBM Verify for Government

Protezione Pubblica amministrazione

31 luglio 2025

Autore

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

IBM® Verify for Government ha ufficialmente ottenuto l'autorizzazione FedRAMP, una pietra miliare importante che rafforza il nostro impegno a fornire soluzioni di identità sicure, scalabili e facili da usare per le agenzie federali.

Perché FedRAMP è importante

Il programma federale di gestione dei rischi e delle autorizzazioni (FedRAMP) stabilisce standard elevati per la sicurezza del cloud. Con questa autorizzazione, IBM Verify for Government soddisfa controlli di sicurezza rigorosi e standardizzati, dando alle agenzie fiducia nella sicurezza e nell'affidabilità dei loro sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM).

4 vantaggi di IBM Verify for Government

  1. Controlli di sicurezza standardizzati: l'autorizzazione FedRAMP impone una serie rigorosa di controlli di sicurezza, garantendo un livello più elevato di sicurezza per i servizi cloud utilizzati dalle agenzie federali.
  2. Accesso sicuro e senza attriti: offri a cittadini, dipendenti e appaltatori un accesso senza password tramite autenticazione basata su passkey che è resistente al phishing e protegge la privacy. Dì addio alle password e dai il benvenuto all'aumento delle iscrizioni e degli accessi.
  3. Architettura IAM scalabile: sia che tu stia modernizzando i sistemi legacy o espandendo i servizi digitali, IBM Verify offre un framework che cresce con le esigenze della tua agenzia.
  4. Competenza affidabile: con oltre 30 anni di esperienza nella gestione delle identità e degli accessi (IAM), IBM è un partner comprovato nella protezione delle identità umane e non umane per alcune delle più grandi organizzazioni e infrastrutture critiche del mondo.

3 casi d'uso chiave

  1. Modernizza l'identità fisica con credenziali digitali: trasforma gli ID fisici in credenziali digitali sicure. IBM Verify consente alle agenzie di verificare i documenti rilasciati dal governo, come i passaporti, senza richiedere agli utenti di ricreare gli account o ricordare le password.
  2. Crea un'esperienza affidabile con privacy e consenso: crea fiducia con i cittadini dando loro il controllo sui propri dati e su come vengono utilizzati. Gli strumenti IBM aiutano le agenzie a rispettare le leggi sulla privacy, automatizzare le regole di consenso e offrono opzioni self-service per la gestione delle preferenze di condivisione dei dati.
  3. Risolvi le sfide dell'accesso ibrido con l'identity fabric: abbatti i silos di identità e unifica l'accesso tra i sistemi. IBM Verify si integra con gli strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) esistenti per creare un tessuto di identità coeso che migliora la sicurezza e le esperienze.

Accesso sicuro e senza attriti

IBM ha oltre 30 anni di esperienza nella fornitura di un accesso sicuro e senza attriti fornendo al contempo una gestione completa dell'accesso alle identità per alcune delle più grandi organizzazioni e infrastrutture più critiche del mondo, IBM si è affermata come leader nella protezione delle identità umane e non umane e fornisce strumenti indipendenti dal fornitore per risolvere le più grandi sfide di identità di oggi.

