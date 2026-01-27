Proteggi e automatizza i workload IT ibridi con il nuovo dispositivo DataPower Gateway X4 di IBM

La protezione degli asset dei clienti è un obiettivo centrale in IBM. I dispositivi IBM DataPower Gateways X4 offrono servizi robusti di sicurezza e integrazione delle applicazioni con facilità d'uso e basso costo totale di proprietà, caratteristiche distintive dei dispositivi fisici DataPower.

Il gateway supporta un framework di sicurezza unificato per ambienti on-premise, cloud e ibridi. Distribuito all'edge della rete e nella DMZ, aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati, a mitigare gli attacchi denial-of-service e a ottimizzare l'instradamento del traffico. Quando combinato con DataPower Virtual Edition, le organizzazioni possono estendere lo stesso livello di protezione alle distribuzioni cloud, garantendo una sicurezza costante delle applicazioni in tutti gli ambienti. Il gateway protegge i servizi web tradizionali per i workload moderni, tra cui le applicazioni basate su API, i servizi basati su eventi e di streaming che utilizzano i servizi Kafka, gRPC e GraphQL.

IBM è un leader riconosciuto sia nel campo del quantum computing che della sicurezza informatica. I ricercatori IBM hanno sviluppato schemi crittografici adottati dal NIST come standard per rafforzare la crittografia a chiave pubblica. Il dispositivo DataPower Gateway X4 include funzionalità di crittografia post-quantistica (PQC) che possono essere configurate per le connessioni in entrata e in uscita utilizzando i profili server e client TLS. Sono inoltre forniti algoritmi crittografici ibridi, che combinano metodi quantistici e classici per bilanciare la sicurezza e le prestazioni. Con IBM DataPower, le organizzazioni possono proteggere, governare e ottimizzare con sicurezza l'erogazione dei servizi, riducendo allo stesso tempo lo sforzo di sviluppo e mitigando i rischi aziendali.