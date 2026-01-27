Proteggi e automatizza i workload IT ibridi con il nuovo dispositivo DataPower Gateway X4 di IBM

Basandosi sulla comprovata gamma di gateway di sicurezza IBM, il dispositivo DataPower X4 offre funzionalità con miglioramenti significativi in termini di prestazioni, sicurezza e usabilità.
IBM ha introdotto la nuova generazione di dispositivi fisici, DataPower Gateway X4, un gateway di sicurezza aziendale drop-in ad alte prestazioni progettato per proteggere, integrare e automatizzare workload moderni e ibridi, con crittografia quantistica integrata per proteggere a lungo i dati contro le minacce future.
Il dispositivo X4 offre un unico e potente gateway per proteggere, controllare, ottimizzare e connettere applicazioni tra ambienti on-premise, cloud e ibridi.
Gli ambienti IT aziendali continuano a crescere in complessità, abbracciando molteplici cloud, data center e stili di architetture. Allo stesso tempo, le minacce informatiche stanno aumentando in scala e sofisticazione, inclusi i rischi emergenti per i metodi di crittografia odierni derivanti dai progressi futuri del calcolo quantistico.
Per innovare rapidamente e in sicurezza, le organizzazioni devono esporre in modo sicuro i servizi mission-critical, mantenendo al contempo visibilità, governance e controllo. Un'integrazione sicura e scalabile è essenziale non solo per offrire nuove esperienze digitali, ma anche per abilitare l'automazione che migliora l'efficienza operativa.
Senza un approccio moderno alla sicurezza delle applicazioni, le organizzazioni rischiano di rallentare l'innovazione, aumentare i costi operativi ed esporre gli asset critici a un landscape di minacce sempre più intenso.
La protezione degli asset dei clienti è un obiettivo centrale in IBM. I dispositivi IBM DataPower Gateways X4 offrono servizi robusti di sicurezza e integrazione delle applicazioni con facilità d'uso e basso costo totale di proprietà, caratteristiche distintive dei dispositivi fisici DataPower.
Il gateway supporta un framework di sicurezza unificato per ambienti on-premise, cloud e ibridi. Distribuito all'edge della rete e nella DMZ, aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati, a mitigare gli attacchi denial-of-service e a ottimizzare l'instradamento del traffico. Quando combinato con DataPower Virtual Edition, le organizzazioni possono estendere lo stesso livello di protezione alle distribuzioni cloud, garantendo una sicurezza costante delle applicazioni in tutti gli ambienti. Il gateway protegge i servizi web tradizionali per i workload moderni, tra cui le applicazioni basate su API, i servizi basati su eventi e di streaming che utilizzano i servizi Kafka, gRPC e GraphQL.
IBM è un leader riconosciuto sia nel campo del quantum computing che della sicurezza informatica. I ricercatori IBM hanno sviluppato schemi crittografici adottati dal NIST come standard per rafforzare la crittografia a chiave pubblica. Il dispositivo DataPower Gateway X4 include funzionalità di crittografia post-quantistica (PQC) che possono essere configurate per le connessioni in entrata e in uscita utilizzando i profili server e client TLS. Sono inoltre forniti algoritmi crittografici ibridi, che combinano metodi quantistici e classici per bilanciare la sicurezza e le prestazioni. Con IBM DataPower, le organizzazioni possono proteggere, governare e ottimizzare con sicurezza l'erogazione dei servizi, riducendo allo stesso tempo lo sforzo di sviluppo e mitigando i rischi aziendali.
DataPower Gateway X4 è un dispositivo fisico plug-and-play e rapidamente implementabile, progettato per architetti aziendali, team di sicurezza e ingegneri di piattaforma, che offre:
Il dispositivo DataPower Gateway X4 sarà disponibile dal 26 marzo 2026. DataPower v11.0 sarà inoltre disponibile a partire da tale data per la distribuzione sotto la titolarità DataPower Virtual Edition.
Leggi i dettagli completi del rilascio
Qualsivoglia dichiarazione relativa a orientamento e intenzioni future di IBM è suscettibile di modifiche o smentite senza preavviso e rappresenta unicamente obiettivi e scopi.