Workflow di progettazione pronti per le decisioni con IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

L'MBSE offre valore quando il modello diventa molto più di un semplice artefatto di design. Per gli ingegneri di sistema, il vero obiettivo non è creare modelli, ma renderli utili durante tutto il ciclo di vita ingegneristico. I team hanno bisogno di architettura di sistema, requisiti, comportamenti e varianti per rimanere connessi man mano che i progetti si evolvono, le revisioni avanzano e i team a valle prendono decisioni di implementazione.

IBM Rhapsody Systems Engineering è progettato a questo scopo, nello specifico per team di ingegneria che sviluppano sistemi complessi in settori come automotive, aerospaziale e difesa o dispositivi medici. Il suo ambiente moderno, cloud-native e basato sul web, supporta sia i professionisti dell'ingegneria dei sistemi sia gli stakeholder più ampi che devono rivedere, analizzare, commentare e consumare le informazioni dei modelli nel contesto.

Con il rilascio della v1.8, Rhapsody SE aiuta i team regolamentati a passare da pratiche incentrate sui documenti a un'ingegneria dei sistemi coerente e collaborativa. È progettato per organizzazioni multidisciplinari, con i modelli SysML v2 che diventano parte del workflow quotidiano per analisi, comunicazione, riutilizzo e processo decisionale in programmi complessi.

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