Workflow di progettazione pronti per le decisioni con IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

IBM® Rhapsody Systems Engineering 1.8 aiuta i team di ingegneria aziendali a trasformare i modelli SysML v2 da artefatti di progettazione a workflow di ingegneria attuabili lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo.
I moderni team di ingegneri stanno creando sistemi sempre più connessi, definiti dal software e configurabili, che coinvolgono diverse discipline distribuite. Tuttavia, il lavoro dei team di sistemi, software, hardware, meccanici, elettrici, di sicurezza e conformità spesso non è orchestrato attraverso un workflow unificato, ma si basa su passaggi frammentati, disconnessi o manuali. Questa mancanza di collaborazione e coordinamento crea rischi reali.
I workflow di ingegneria interconnessi contribuiscono a garantire che l'architettura e l'intento progettuale dei sistemi vengano trasferiti dall'ingegneria dei sistemi a monte ai domini a valle. Lavorando da una base condivisa basata su modelli che unifica il processo di modellazione, i requisiti, l'architettura, il comportamento, la variabilità e la collaborazione attraverso tutto il ciclo di vita ingegneristico, i team possono progettare programmi ampi e complessi mantenendo decisioni e evidenze di conformità tracciabili, riutilizzabili e più facili da convalidare man mano che i programmi evolvono.
Generalmente disponibile a partire dal 9 luglio 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 introduce innovazioni che aiutano i team ad adottare l'ingegneria dei sistemi SysML v2 in un ambiente cloud-native e basato sul web, con un focus su queste priorità critiche che determinano se gli MBSE mission-critical possono scalare con successo: compreso il modo in cui i team analizzano i modelli, collegano le catene di strumenti, raccolgono e governano le prove e operano su programmi e ambienti di ampio respiro.
Per i team tecnici, la reportistica non è semplicemente un'attività di fine progetto. I report supportano le revisioni di progettazione, le evidenze di conformità, le decisioni architetturali, la comunicazione interdisciplinare e la governance dei programmi. Tuttavia, gli ingegneri spesso perdono tempo a convertire la conoscenza del modello in documentazione pronta per le revisioni. Rhapsody SE 1.8 introduce funzionalità avanzate attraverso l'Integrazione con IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing, aiutando i team a generare report controllati a partire dai dati connessi del modello e del ciclo di vita. Collegando i workflow di reporting più direttamente alle informazioni del modello di sistema, Rhapsody SE 1.8 aiuta i team a ridurre lo sforzo manuale e a migliorare la coerenza dei dati ingegneristici condivisi con revisori e stakeholder.
Il lavoro di ingegneria dei sistemi raramente avviene in un solo strumento. Rhapsody SE 1.8 rafforza i workflow di ingegneria dei sistemi consentendo a strumenti di terze parti o altri strumenti della toolchain dei clienti di integrarsi con Rhapsody Systems Engineering tramite il drag and drop tra applicazioni. In questo modo i team riescono a ridurre il cambio di contesto, a preservare l'intento ingegneristico in modo più fluido e a spostare le informazioni ingegneristiche tra applicazioni con meno coordinazione manuale.
L'impatto e la coerenza del cambiamento tra i modelli sono difficili da valutare manualmente, soprattutto con la crescita dei programmi. Per consentire l'analisi simultanea di un singolo modello o di più modelli, questa release supporta un'API MCP AI che collega i dati in modo sicuro e dinamico, consentendo un'analisi consapevole del modello su architettura, comportamento, livelli di conformità e impatto sui cambiamenti, aiutando i team di ingegneria a confrontare i modelli e a mettere in evidenza le potenziali implicazioni nelle prime fasi del ciclo di vita.
I miglioramenti di HarmonyIQ trasformano la guida ai processi in un'esperienza continua, in tempo reale e consapevole dei modelli, completamente integrata con lo sviluppo del modello. Grazie alle viste di analisi delle dipendenze delle attività di processo, i team possono comprendere come sono correlate le attività di ingegneria, gli artefatti e le decisioni del modello, migliorando la visibilità sulle interdipendenze prima ancora che si trasformino in rischi a valle.
I programmi grandi e regolamentati richiedono una distribuzione in grado di adeguarsi ai vincoli operativi. Per rendere Rhapsody SE più facile da adottare e da utilizzare su larga scala, questa versione supporta l'uso in ambienti air-gapped e offre prestazioni potenziate, pronte per l'azienda, adattate a modelli di grandi dimensioni e a grandi team di utenti concorrenti.
Rhapsody SE v1.8 fornisce l'accesso anticipato alle funzionalità di integrazione che introducono Product Line Engineering (PLE) con PTC Pure Variants nel processo di ingegneria dei sistemi. I team possono così lavorare con SysML v2 per incorporare direttamente la modellazione della variabilità nei workflow. Poiché questa rappresenta la prima integrazione del PLE nella modellazione SysML v2, IBM e PTC utilizzeranno i primi feedback dei clienti per affinare e ottimizzare ulteriormente i workflow di product line engineering in questo contesto.
Insieme, queste funzionalità aiutano a estendere il valore del modello di sistema oltre la semplice creazione del modello. Contribuiscono a integrare i modelli SysML v2 in un workflow unitario, consentendo ai team di ingegneri di trasformare i dati del modello in informazioni pronte per il processo decisionale e scalabili su programmi di qualsiasi dimensione.
L'MBSE offre valore quando il modello diventa molto più di un semplice artefatto di design. Per gli ingegneri di sistema, il vero obiettivo non è creare modelli, ma renderli utili durante tutto il ciclo di vita ingegneristico. I team hanno bisogno di architettura di sistema, requisiti, comportamenti e varianti per rimanere connessi man mano che i progetti si evolvono, le revisioni avanzano e i team a valle prendono decisioni di implementazione.
IBM Rhapsody Systems Engineering è progettato a questo scopo, nello specifico per team di ingegneria che sviluppano sistemi complessi in settori come automotive, aerospaziale e difesa o dispositivi medici. Il suo ambiente moderno, cloud-native e basato sul web, supporta sia i professionisti dell'ingegneria dei sistemi sia gli stakeholder più ampi che devono rivedere, analizzare, commentare e consumare le informazioni dei modelli nel contesto.
Con il rilascio della v1.8, Rhapsody SE aiuta i team regolamentati a passare da pratiche incentrate sui documenti a un'ingegneria dei sistemi coerente e collaborativa. È progettato per organizzazioni multidisciplinari, con i modelli SysML v2 che diventano parte del workflow quotidiano per analisi, comunicazione, riutilizzo e processo decisionale in programmi complessi.
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