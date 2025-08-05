5 agosto 2025
Gli agenti AI non sono più solo assistenti virtuali che rispondono a semplici richieste, ma collaborano autonomamente ed eseguono flussi di lavoro complessi su sistemi, strumenti e processi. Ma mentre molte organizzazioni hanno esplorato progetti pilota, poche sono riuscite a estendere gli agenti all'intera organizzazione. Gli ostacoli sono noti: infrastrutture frammentate, lacune di governance, problemi di sicurezza e lunghi cicli di procurement.
Ecco perché l'annuncio all'AWS Summit di New York è così fondamentale: watsonx Orchestrate di IBM è ora disponibile nella nuova categoria "Agenti AI e strumenti" di AWS Marketplace. Questa mossa strategica non solo semplifica la distribuzione, ma apre la strada alle aziende per scalare l'automazione dell'AI attraverso le linee di business con la fiducia e l'infrastruttura che si aspettano.
Di seguito sono riportati i 5 motivi principali per cui questo è importante e perché le aziende dovrebbero agire ora.
Implementare software aziendali è stato storicamente un processo lungo e frammentato, che richiede ampie approvazioni interne, integration testing e procurement. Ora che watsonx Orchestrate è accessibile tramite AWS Marketplace, gran parte di questa complessità viene eliminata.
Le aziende possono distribuire watsonx Orchestrate direttamente nel loro ambiente AWS esistente, utilizzando contratti preapprovati, spese impegnate e un'infrastruttura che i loro team già comprendono. Non è necessaria una lunga revisione della sicurezza o una nuova procedura di onboarding dei fornitori. Invece, le organizzazioni possono passare dall'interesse all'implementazione in pochi giorni.
Ciò accelera notevolmente il time-to-value. Nell'ambiente competitivo odierno, la capacità di spostarsi rapidamente, senza compromettere la qualità, è un netto vantaggio. Quando un'unità di business identifica un workflow ripetitivo e maturo per l'automazione, non deve più aspettare per mesi che l'IT lo raggiunga. Con watsonx Orchestrate su AWS, può iniziare subito.
Scalare gli agenti AI non significa solo farli funzionare, ma anche renderli sicuri, conformi e affidabili. Ecco perché la sicurezza e la governance sono fondamentali per il design di watsonx Orchestrate.
Quando distribuito tramite AWS, watsonx Orchestrate eredita tutte le pratiche di sicurezza cloud su cui si basano le aziende. Ciò include la gestione delle identità e degli accessi, la crittografia dei dati, i controlli di rete e la registrazione degli audit. Ma IBM fa un ulteriore passo avanti con watsonx.governance: un livello integrato che supervisiona il modo in cui gli agenti vengono formati, distribuiti e monitorati.
Questo livello di governance offre trasparenza sul comportamento del modello, garantisce la spiegabilità e aiuta a gestire i rischi normativi. Per settori come i servizi finanziari, l'assistenza sanitaria e la pubblica amministrazione, questo non è solo un bonus, è un requisito. L'AI responsabile non è più un dibattito filosofico. È un mandato operativo.
Combinando il meglio dell'infrastruttura AWS con gli strumenti di governance di IBM, le aziende possono muoversi in avanti con fiducia, sapendo che i loro agenti AI non sono solo efficaci ma responsabili.
Le aziende moderne non operano in sistemi chiusi. Usano piattaforme SaaS, strumenti proprietari, tecnologie open source e servizi cloud-native, spesso tutti contemporaneamente. Ecco perché watsonx Orchestrate è stato progettato pensando all'integrazione ibrida.
Su AWS, watsonx Orchestrate si connette a un'ampia gamma di servizi e applicazioni, tra cui Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack e altro. Funziona anche con strumenti nativi di AWS come SageMaker, Bedrock e RDS. Che un'azienda stia orchestrando un workflow di reclutamento che estrae dati da Workday o automatizzando un processo finanziario che interagisce con i sistemi ERP interni, watsonx Orchestrate funge da hub centrale che unifica tali esperienze.
Supporta anche l'uso di più modelli, sia che tu desideri utilizzare i modelli Granite di IBM o integrarli con foundation model esterni. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di distribuire agenti profondamente integrati nel flusso di lavoro, in ambienti strutturati e non strutturati.
Gli agenti non sono utili se non riescono a integrarsi nel modo in cui lavorano i tuoi team. watsonx Orchestrate incontra le aziende ovunque si trovino.
Molte organizzazioni hanno successo con piccoli progetti pilota di AI, ma hanno difficoltà quando arriva il momento di scalare. La gestione di dozzine o centinaia di agenti tra i reparti richiede più della semplice potenza di calcolo. Richiede standardizzazione, osservabilità e disciplina operativa.
Watsonx Orchestrate offre tutti e tre. Fornisce un catalogo di agenti riutilizzabile, un generatore a uso limitato di codice per la prototipazione rapida, monitoraggio e analisi integrati e supporto per il controllo delle versioni. Ciò consente alle organizzazioni di progettare una volta, testare e poi replicare in diverse aree geografiche o funzioni aziendali.
Quando viene eseguita su AWS, la piattaforma trae beneficio dalla scalabilità elastica, dalla portata globale e dalla profonda integrazione con i servizi cloud-native. Le organizzazioni possono espandersi senza riscrivere il codice, riprogettare le pipeline o aggiungere un sovraccarico operativo significativo.
Questa scalabilità trasforma l'automazione da centro di costo a leva di crescita. Che tu stia distribuendo 10 agenti nel procurement o mille nel servizio clienti, watsonx Orchestrate su AWS può supportare la complessità senza attriti.
La tecnologia da sola non garantisce il successo. Ciò che fa davvero spostare l'ago della bilancia è l'esecuzione, ed è qui che la partnership strategica tra IBM e AWS gioca un ruolo cruciale.
I clienti che distribuiscono watsonx Orchestrate tramite AWS marketplace beneficiano di un supporto congiunto per il go-to-market. Ciò include l'accesso a entrambi i team di vendita, risorse tecniche condivise, acceleratori di soluzioni specifici del settore e visibilità sulle roadmap congiunte. Questo livello di allineamento si traduce in risultati aziendali reali: rollout più rapidi, integrazioni più fluide e maggiore coinvolgimento dei dirigenti.
Consente inoltre di sbloccare l'accesso agli ampi ecosistemi di partner IBM e AWS. Che tu abbia bisogno di supporto per l'implementazione, servizi di consulenza o personalizzazione del settore, l'ecosistema è progettato per accelerare, non bloccare, il tuo percorso verso l'AI.
Per le aziende, questo significa non ottenere semplicemente una piattaforma. Stai stipulando una partnership strategica con due dei nomi più affidabili nel campo della tecnologia aziendale, focalizzati sul tuo successo.
Gli agenti AI si stanno evolvendo rapidamente: da strumenti che assistono nelle attività a sistemi autonomi che eseguono workflow completi. watsonx Orchestrate rappresenta la fase successiva di questa evoluzione. Consente ai team di alleggerire il lavoro ripetitivo, accelerare i processi e migliorare la precisione, senza dover ricablare il modo in cui funzionano.
Con il lancio su AWS Marketplace, watsonx Orchestrate è ora più accessibile, sicuro e scalabile che mai. Le aziende possono distribuire in modo nativo negli ambienti cloud di cui già si fidano, con la governance, la flessibilità e la velocità di cui hanno bisogno per vincere nell'economia basata sull'AI.
Questo segna un cambiamento strategico: dalle interfacce di chat ai motori di esecuzione, dalla sperimentazione a scalare. Gli agenti AI non si limitano più ad assistere. Agiscono.
Categoria Agenti e strumenti AI di AWS Marketplace