Gli agenti AI non sono più solo assistenti virtuali che rispondono a semplici richieste, ma collaborano autonomamente ed eseguono flussi di lavoro complessi su sistemi, strumenti e processi. Ma mentre molte organizzazioni hanno esplorato progetti pilota, poche sono riuscite a estendere gli agenti all'intera organizzazione. Gli ostacoli sono noti: infrastrutture frammentate, lacune di governance, problemi di sicurezza e lunghi cicli di procurement.

Ecco perché l'annuncio all'AWS Summit di New York è così fondamentale: watsonx Orchestrate di IBM è ora disponibile nella nuova categoria "Agenti AI e strumenti" di AWS Marketplace. Questa mossa strategica non solo semplifica la distribuzione, ma apre la strada alle aziende per scalare l'automazione dell'AI attraverso le linee di business con la fiducia e l'infrastruttura che si aspettano.

Di seguito sono riportati i 5 motivi principali per cui questo è importante e perché le aziende dovrebbero agire ora.