Utilizzando le dashboard di Grafana e Prometheus, AI Optimizer for Z 2.1 fornisce un'osservabilità profonda e insight quasi in tempo reale sulle metriche delle prestazioni di inferenza, sull'utilizzo dell'hardware e di Spyre, sui pattern di utilizzo dei modelli e identifica i colli di bottiglia e le anomalie nella gestione dei modelli. Ad esempio, gli utenti possono interpretare dati complessi in modo intuitivo tramite uno dei dashboard, evitare l'over-provisioning e pianificare le future decisioni su infrastrutture e considerazioni di budget utilizzando queste metriche.