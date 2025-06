Siamo entusiasti di presentare 5 pacchetti aggiuntivi per settore, una nuova estensione che migliora le capacità di modellazione ingegneristica integrando funzionalità avanzate su misura per esigenze specifiche in 5 settori: automobilistico, aerospaziale e della difesa, dei trasporti, elettronico e medico

Questi componenti aggiuntivi per settore includono:



Trasformazioni da modello a modello : per consentire una trasformazione efficiente di SysML in UML utilizzando regole personalizzabili, con estensibilità a Unified Architecture Framework (UAF), Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) e altri linguaggi specifici del dominio.

: per consentire una trasformazione efficiente di SysML in UML utilizzando regole personalizzabili, con estensibilità a Unified Architecture Framework (UAF), Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) e altri linguaggi specifici del dominio. Workflow incentrati sulla certificazione: supporto per modelli e strutture di modellazione specifici del dominio e in linea con gli standard di sicurezza e normativi.

supporto per modelli e strutture di modellazione specifici del dominio e in linea con gli standard di sicurezza e normativi. Librerie di componenti comuni: semplifica lo sviluppo con elementi costitutivi riutilizzabili per la modellazione, la simulazione e la convalida.

semplifica lo sviluppo con elementi costitutivi riutilizzabili per la modellazione, la simulazione e la convalida. Strumenti PowerPack : automatizza la modifica dei diagrammi, la generazione di contenuti e la creazione di report per una maggiore produttività.

: automatizza la modifica dei diagrammi, la generazione di contenuti e la creazione di report per una maggiore produttività. Supporto per sistemi integrati: include l'UML Real-time eXectution Framework (RXF) integrato.

Framework per C/C++ incorporato e supporto esteso per i moderni standard C++ (11, 14, 17, 20), che consente la generazione e la simulazione di codice scalabile e in tempo reale sulle piattaforme di destinazione.

Nota sulla licenza: l'accesso ai componenti aggiuntivi per settore è soggetto all'uso con licenza delle edizioni Rhapsody Designer o Rhapsody Developer. Queste edizioni richiedono prerequisiti obbligatori per l'installazione, l'attivazione e l'utilizzo di qualsiasi componente aggiuntivo per settore e devono essere acquistate separatamente in conformità con i termini di licenza applicabili.

IBM Engineering Systems Design Rhapsody: estensione AUTOSAR: è stato rinominato componente aggiuntivo IBM Engineering Rhapsody Automotive. Per ulteriori informazioni, vedere l'annuncio del software AD21-0683, datato 14 dicembre 2021.