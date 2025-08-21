Grazie alle nuove caratteristiche di governance degli agenti di Orchestrate, gestire i sistemi multi-agente e mantenere la visibilità del sistema è ora più semplice.

Gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso non sono sufficienti per tracciare gli agenti AI. Questi agenti non solo richiedono il monitoraggio, ma necessitano anche di un ciclo di feedback per imparare e migliorare continuamente. La natura distribuita dei moderni sistemi AI complica ulteriormente le cose, rendendo essenziale il tracciamento distribuito. È qui che entrano in gioco le caratteristiche di observability di watsonx Orchestrate, che sfruttano standard come OpenTelemetry e Traceloop per fornire insight completi e in tempo reale sulle interazioni degli agenti e sullo stato di salute degli Agente AI.

Inoltre, per garantire la qualità e l'efficacia degli agenti AI, le funzionalità di Orchestrate offrono metriche come i tassi di completamento del percorso, l'accuratezza delle chiamate agli strumenti, la correttezza delle risposte e l'aderenza alle istruzioni. Queste metriche aiutano a creare un catalogo controllato di agenti AI, garantendo che vengano impiegati solo agenti di alta qualità e pronti per l'azienda.