Rivoluzionare la gestione degli agenti AI con le funzionalità di osservabilità e governance degli agenti in IBM watsonx Orchestrate

Intelligenza artificiale

21 agosto 2025

Autori

Mithun Katti

Technical Product Manager, IBM watsonx Orchestrate

IBM

Novità: IBM® watsonx Orchestrate ha introdotto nuove funzionalità di osservabilità e governance degli agenti progettate per semplificare la gestione degli agenti AI e migliorare le prestazioni. 

Grazie alle nuove caratteristiche di governance degli agenti di Orchestrate, gestire i sistemi multi-agente e mantenere la visibilità del sistema è ora più semplice.

Gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso non sono sufficienti per tracciare gli agenti AI. Questi agenti non solo richiedono il monitoraggio, ma necessitano anche di un ciclo di feedback per imparare e migliorare continuamente. La natura distribuita dei moderni sistemi AI complica ulteriormente le cose, rendendo essenziale il tracciamento distribuito. È qui che entrano in gioco le caratteristiche di observability di watsonx Orchestrate, che sfruttano standard come OpenTelemetry e Traceloop per fornire insight completi e in tempo reale sulle interazioni degli agenti e sullo stato di salute degli Agente AI.

Inoltre, per garantire la qualità e l'efficacia degli agenti AI, le funzionalità di Orchestrate offrono metriche come i tassi di completamento del percorso, l'accuratezza delle chiamate agli strumenti, la correttezza delle risposte e l'aderenza alle istruzioni. Queste metriche aiutano a creare un catalogo controllato di agenti AI, garantendo che vengano impiegati solo agenti di alta qualità e pronti per l'azienda.

3 funzionalità chiave di IBM watsonx Orchestrate:

IBM watsonx Orchestrate fornisce benefici di governance lungo l'intero ciclo di vita degli agenti, dalla creazione alla produzione.

  • Agent Observability offre ai costruttori di agenti una visione olistica del loro ambiente di agenti. Possono monitorare facilmente l'utilizzo, le percentuali di successo e la latenza, il tutto da una dashboard. Fondamentalmente, questa funzionalità consente di scendere ai livelli delle singole transazioni, fornendo dettagliate informazioni sulla qualità di output di ciascun agente.
  • Le funzionalità di Agent Governance in watsonx Orchestrate forniscono un solido framework per la valutazione pre-implementazione degli agenti. Utilizzando l'Agent Development Kit (ADK) o l'Agent Builder no-code, gli sviluppatori possono valutare i propri agenti su più dimensioni, tra cui il completamento del percorso, la pertinenza delle risposte e l'accuratezza delle chiamate agli strumenti. Orchestrate supporterà anche la governance dell'onboarding degli agenti attraverso un'area di staging che consente test rigorosi di qualità, sicurezza, costi e latenza prima che un agente venga aggiunto al catalogo. Il sistema calcola un punteggio di qualità sulla base di queste valutazioni, fornendo un benchmark trasparente per la disponibilità degli agenti.
  • Il monitoraggio della produzione degli agenti AI garantisce l'applicazione automatica di guardrail e policy predefiniti, prevenendo problemi come attacchi di iniezione di prompt e accesso non autorizzato ai dati.

Come funziona?

Agent Observability funziona acquisendo e visualizzando i dati di telemetria degli agenti, fornendo insight in tempo reale. Si integra perfettamente con gli strumenti esistenti e segue gli standard del settore, garantendo compatibilità e facilità d'uso.

La governance, invece, opera attraverso un processo in più fasi. Durante la pre-implementazione, gli agenti vengono valutati tramite ADK o Agent Builder, con domande esplicite definite dall'utente o caricamenti di file. Il sistema quindi calcola e visualizza un'ampia gamma di metriche, tra cui il completamento del percorso, l'accuratezza delle chiamate agli strumenti e la pertinenza delle risposte.

Una volta soddisfatti delle prestazioni dell'agente, può essere spostato alla fase di produzione, dove il monitoraggio continuo e l'applicazione automatica delle politiche mantengono le prestazioni ottimali.

La gestione di sistemi multi-agente è diventata più semplice 

Le nuove funzionalità di osservabilità e governance degli agenti di IBM watsonx Orchestrate rappresentano un enorme passo avanti nella gestione di sistemi multi-agente complessi. Aumentando la visibilità, migliorando la qualità degli agenti e garantendo una solida governance, watsonx Orchestrate può aiutare a rivoluzionare il modo in cui le aziende utilizzano gli agenti AI, promuovendo in ultima analisi maggiore efficienza e valore su larga scala.

Scopri watsonx Orchestrate

Prova watsonx Orchestrate gratuitamente

