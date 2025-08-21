21 agosto 2025
Novità: IBM® watsonx Orchestrate ha introdotto nuove funzionalità di osservabilità e governance degli agenti progettate per semplificare la gestione degli agenti AI e migliorare le prestazioni.
Grazie alle nuove caratteristiche di governance degli agenti di Orchestrate, gestire i sistemi multi-agente e mantenere la visibilità del sistema è ora più semplice.
Gli strumenti di monitoraggio tradizionali spesso non sono sufficienti per tracciare gli agenti AI. Questi agenti non solo richiedono il monitoraggio, ma necessitano anche di un ciclo di feedback per imparare e migliorare continuamente. La natura distribuita dei moderni sistemi AI complica ulteriormente le cose, rendendo essenziale il tracciamento distribuito. È qui che entrano in gioco le caratteristiche di observability di watsonx Orchestrate, che sfruttano standard come OpenTelemetry e Traceloop per fornire insight completi e in tempo reale sulle interazioni degli agenti e sullo stato di salute degli Agente AI.
Inoltre, per garantire la qualità e l'efficacia degli agenti AI, le funzionalità di Orchestrate offrono metriche come i tassi di completamento del percorso, l'accuratezza delle chiamate agli strumenti, la correttezza delle risposte e l'aderenza alle istruzioni. Queste metriche aiutano a creare un catalogo controllato di agenti AI, garantendo che vengano impiegati solo agenti di alta qualità e pronti per l'azienda.
IBM watsonx Orchestrate fornisce benefici di governance lungo l'intero ciclo di vita degli agenti, dalla creazione alla produzione.
Agent Observability funziona acquisendo e visualizzando i dati di telemetria degli agenti, fornendo insight in tempo reale. Si integra perfettamente con gli strumenti esistenti e segue gli standard del settore, garantendo compatibilità e facilità d'uso.
La governance, invece, opera attraverso un processo in più fasi. Durante la pre-implementazione, gli agenti vengono valutati tramite ADK o Agent Builder, con domande esplicite definite dall'utente o caricamenti di file. Il sistema quindi calcola e visualizza un'ampia gamma di metriche, tra cui il completamento del percorso, l'accuratezza delle chiamate agli strumenti e la pertinenza delle risposte.
Una volta soddisfatti delle prestazioni dell'agente, può essere spostato alla fase di produzione, dove il monitoraggio continuo e l'applicazione automatica delle politiche mantengono le prestazioni ottimali.
Le nuove funzionalità di osservabilità e governance degli agenti di IBM watsonx Orchestrate rappresentano un enorme passo avanti nella gestione di sistemi multi-agente complessi. Aumentando la visibilità, migliorando la qualità degli agenti e garantendo una solida governance, watsonx Orchestrate può aiutare a rivoluzionare il modo in cui le aziende utilizzano gli agenti AI, promuovendo in ultima analisi maggiore efficienza e valore su larga scala.