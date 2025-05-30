Reinventare l'assicurazione per la crescita dei premi e il rendimento del capitale

Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata riconosciuta come leader di mercato nel rapporto Insurance Services 2025 di HFS Horizons Research. Questo riconoscimento convalida il nostro approccio ad aiutare gli assicuratori non solo ad adattarsi al cambiamento, ma a guidarlo, accelerando la modernizzazione delle piattaforme, sbloccando ricavi da dati inesplorati, distribuendo un'AI che garantisce un ROI misurabile, permettendo una collaborazione fluida tra gli ecosistemi e ridefinendo l'erogazione dei servizi che crea vantaggi competitivi.

Gli assicuratori si trovano ad affrontare un'ondata di sfide complesse, dalla disruption digitale e dall'intensificazione delle pressioni normative, alle questioni di gestione dei dati, alla mancanza di standardizzazione e alle crescenti preoccupazioni riguardo alla prevenzione e al rilevamento delle frodi. Queste pressioni rendono sempre più difficile rimanere competitivi e soddisfare le crescenti aspettative dei clienti.

In qualità di unica società di consulenza globale all'interno di un importante leader tecnologico, IBM Consulting ottiene risultati ad alto impatto utilizzando un'AI avanzata e un approccio basato sulla scienza per affrontare le sfide più critiche. Combiniamo una profonda esperienza nel settore con la nostra piattaforma di distribuzione basata su AI IBM Consulting Advantage per offrire ai clienti una trasformazione fondamentale e un cambiamento duraturo. Infatti, secondo HFS Horizons, IBM si sta differenziando grazie alla combinazione di piattaforme specializzate nel settore, funzionalità di trasformazione end-to-end e modelli di co-innovazione. Stiamo modernizzando i sistemi legacy e guidando i risultati aziendali attraverso la gen AI, la distribuzione integrata, l'analytics avanzata e l'orchestrazione dell'ecosistema. La nostra capacità di unire consulenza, tecnologia e operazioni su larga scala ci posiziona come partner di trasformazione affidabile sia nel settore assicurativo Property and Casualty (P&C) che in quello Life and Annuities (L&A).