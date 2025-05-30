Reinventare l'assicurazione per la crescita dei premi e il rendimento del capitale

Siamo orgogliosi di annunciare che IBM è stata riconosciuta come leader di mercato nel rapporto Insurance Services 2025 di HFS Horizons Research. Questo riconoscimento convalida il nostro approccio ad aiutare gli assicuratori non solo ad adattarsi al cambiamento, ma a guidarlo, accelerando la modernizzazione delle piattaforme, sbloccando ricavi da dati inesplorati, distribuendo un'AI che garantisce un ROI misurabile, permettendo una collaborazione fluida tra gli ecosistemi e ridefinendo l'erogazione dei servizi che crea vantaggi competitivi.
Gli assicuratori si trovano ad affrontare un'ondata di sfide complesse, dalla disruption digitale e dall'intensificazione delle pressioni normative, alle questioni di gestione dei dati, alla mancanza di standardizzazione e alle crescenti preoccupazioni riguardo alla prevenzione e al rilevamento delle frodi. Queste pressioni rendono sempre più difficile rimanere competitivi e soddisfare le crescenti aspettative dei clienti.
In qualità di unica società di consulenza globale all'interno di un importante leader tecnologico, IBM Consulting ottiene risultati ad alto impatto utilizzando un'AI avanzata e un approccio basato sulla scienza per affrontare le sfide più critiche. Combiniamo una profonda esperienza nel settore con la nostra piattaforma di distribuzione basata su AI IBM Consulting Advantage per offrire ai clienti una trasformazione fondamentale e un cambiamento duraturo. Infatti, secondo HFS Horizons, IBM si sta differenziando grazie alla combinazione di piattaforme specializzate nel settore, funzionalità di trasformazione end-to-end e modelli di co-innovazione. Stiamo modernizzando i sistemi legacy e guidando i risultati aziendali attraverso la gen AI, la distribuzione integrata, l'analytics avanzata e l'orchestrazione dell'ecosistema. La nostra capacità di unire consulenza, tecnologia e operazioni su larga scala ci posiziona come partner di trasformazione affidabile sia nel settore assicurativo Property and Casualty (P&C) che in quello Life and Annuities (L&A).
Il successo assicurativo non è più definito da operazioni autonome: è determinato dalla tua capacità di orchestrare un ecosistema dinamico e interconnesso.
In IBM, stiamo guidando questo cambiamento, aiutando gli assicuratori a reimmaginare il modo in cui operano, a collaborare attraverso la catena del valore, a trasformare la distribuzione e a sbloccare una crescita redditizia. Il nostro IBM Insurance Services HubTM accelera l'integrazione dei sistemi core con una rete di partner esterni e sistemi interni, consentendo workflow fluidi tra amministrazione delle polizze, sinistri, contact center e fatturazione. Questo livello di orchestrazione è reso possibile dalla nostra comprensione di come massimizzare l'uso dei dati, consentendo esperienze integrate, incentrate sull'uomo e a valore aggiunto per clienti, agenti e partner.
L'integrazione di AI e gen AI è una tendenza chiave nel settore assicurativo, e IBM è in prima linea in questa trasformazione.
Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value, gli assicuratori che utilizzano in larga misura la gen AI nei sistemi dei clienti stanno riscontrando notevoli miglioramenti nella soddisfazione rispetto agli assicuratori che non utilizzano affatto la gen AI, compreso un tasso di fidelizzazione più alto del 14% e un Net Promoter Score più alto del 48%. Le soluzioni basate sull'AI di IBM, come watsonx, Cognitive Document Processing e Insurance Insights Platform, sono già profondamente integrate nei workflow assicurativi critici. Dalla sottoscrizione e dal rilevamento delle frodi al triage, fino alla gestione dei sinistri, i nostri foundation model AI pre-addestrati stanno accelerando il processo decisionale e offrendo risultati misurabili per i nostri clienti. HFS Horizons osserva che IBM non si limita a incorporare funzionalità di AI, ma aiuta i clienti a ottenere reali guadagni in termini di efficienza, crescita ed esperienza del cliente.
Poiché la modernizzazione delle piattaforme legacy rimane una priorità assoluta per molti assicuratori, il framework hybrid cloud di IBM offre un percorso pragmatico e a bassa interruzione per modernizzare, ottimizzare e migrare i workload assicurativi fondamentali in ambienti più agili, sicuri e scalabili.
Aiutiamo i clienti a ottenere vittorie rapide, sia attraverso l'ottimizzazione del workflow sia con il processo decisionale più rapido, garantendo al contempo l'allineamento con i requisiti in evoluzione di sicurezza, rischio e conformità normativa. Stiamo anche investendo in tecnologie pronte per il futuro, come il quantum computing, per affrontare modellazioni complesse, previsioni del rischio e analytics delle catastrofi. Queste innovazioni stanno gettando le basi per la nuova generazione di funzionalità attuariali e di resilienza aziendale.
IBM è molto più di un semplice fornitore di servizi di outsourcing di tecnologie e processi aziendali. È un partner per l'innovazione e la creazione di valore. Aiutiamo gli assicuratori Danni e infortuni (P&C), Vita e rendite (L&A) e Benefici del gruppo a rendere operativo il futuro del lavoro migliorando il potenziale umano con automazione intelligente e asset digitali per creare insieme modelli di servizio. Inoltre, mentre continuiamo a scalare le nostre funzionalità BPO e ad espandere le nostre collaborazioni insurtech, IBM rimane concentrata sul ruolo di partner di trasformazione affidabile per gli assicuratori che affrontano la complessità di oggi e le possibilità di domani.
Il settore assicurativo sta assistendo a un passaggio significativo verso ecosistemi di piattaforme e soluzioni modulari, in cui gli assicuratori sono alla ricerca di soluzioni personalizzabili progettate per soddisfare esigenze specifiche.
I nostri clienti del settore assicurativo beneficiano delle partnership strategiche di IBM con AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe e Palo Alto, oltre alle collaborazioni con piattaforme specifiche del settore e le principali insurtech. Questo approccio all'ecosistema aiuta le compagnie a portare sul mercato nuove soluzioni più velocemente - che si tratti di assicurazioni integrate, esperienze del cliente AI-first o gestione digitale dei sinistri.
HFS Horizons mette in evidenza la leadership di IBM nelle esperienze con i dati e l'AI, riconoscendo il nostro impegno nell'aiutare gli assicuratori a prendere decisioni più intelligenti, più rapide e più conformi, che portino a risultati aziendali misurabili.
Il futuro del settore assicurativo appartiene alle organizzazioni che sanno utilizzare al meglio la tecnologia, i dati e gli ecosistemi per offrire esperienze eccezionali, gestendo al contempo i rischi e promuovendo una crescita redditizia. Costruiamo insieme il futuro dell'assicurazione.
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HFS Horizons Research è una società globale leader nel settore ricerca e consulenza che aiuta aziende Fortune 500 a raggiungere la trasformazione IT e aziendale con insight audaci e strategie concrete.
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