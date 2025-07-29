Ridefinire la business intelligence con IBM watsonx BI

29 luglio 2025
Ora disponibile al pubblico, watsonx BI è un agente di analisi aziendale che aiuta a sbloccare il valore dei dati e a trasformarli in insight chiari e attuabili per prendere decisioni intelligenti e rapide. Si collega agli strumenti che già utilizzi per fornire risposte intelligenti su misura per le tue esigenze aziendali.
watsonx BI è più di uno strumento di business intelligence. Si tratta di un agente di insight conversazionale che comprende la tua attività e fornisce insight attuabili. Basta fare una domanda e analizza tutti i tuoi dati per rivelare cosa sta succedendo, perché è importante, le tendenze emergenti e le possibilità future. Ogni risposta è trasparente e mostra fonti di dati, filtri, colonne e la logica di query sottostante, rendendo le informazioni spiegabili e affidabili.
Nonostante le grandi quantità di dati disponibili per le organizzazioni, molti team aziendali hanno ancora difficoltà a ricavare rapidamente insight attuabili. Gli utenti continuano a riscontrare attriti tra i workflow: troppe dashboard, troppo difficili da gestire e troppo lente per fornire un valore reale. Ciò che accade troppo spesso è che le dashboard diventano sovraffollate di metriche, rendendole difficili da utilizzare per l'utente business medio. Di conseguenza, gli sforzi vengono spesi per gestire i dati invece di agire in base agli insight.
watsonx BI integra il potere dell'AI generativa con un modello semantico governato per fornire insight coerenti di livello aziendale. Acquisendo la logica aziendale in un livello semantico centralizzato, consente alle organizzazioni di definire metriche in linea con i loro standard e definizioni unici. Ciò garantisce che ogni insight sia basato sulle definizioni della tua azienda, non su presupposti generici dell'AI, promuovendo fiducia, accuratezza e allineamento tra i team.
watsonx BI aumenta la produttività dei team di dati e analytics semplificando l'intero processo di generazione di insight.
Con connettori integrati per diverse fonti di dati, interpreta in modo intelligente i metadati per scoprire relazioni, classificare i tipi di dati e arricchire i set di dati con il contesto aziendale. L'automazione basata su AI accelera ogni fase, dall'arricchimento alla creazione di metriche, riducendo lo sforzo manuale e consentendo insight più rapidi e affidabili.
Gli amministratori dei dati svolgono un ruolo chiave nella definizione della logica e delle metriche di business attraverso un processo di modellazione governato. Possono creare manualmente metriche o perfezionare quelle suggerite dall'AI in base a modelli di dati, garantendo precisione e controllo.
watsonx BI supporta una selezione accurata di modelli linguistici di grandi dimensioni, inclusi quelli di IBM e quelli di altri fornitori leader. Ciò offre alle organizzazioni la flessibilità di allineare le scelte relative all'AI alle esigenze di conformità e governance.
watsonx BI si integra senza sforzo con la tua infrastruttura esistente, connettendosi al tuo data lakehouse, ai workflow di automazione e agli strumenti di reporting. Fornisce insight direttamente all'interno delle piattaforme già utilizzate dai tuoi team, riducendo le barriere all'adozione e contribuendo a migliorare il ROI dei tuoi investimenti in dati e tecnologia.
Progettato per l'interoperabilità, watsonx BI supporta modelli di integrazione aperti, headless e integrati. Può utilizzare metriche da livelli semantici di terze parti e pubblicare le proprie metriche per il riutilizzo in applicazioni di dati esterne. Con API robuste, watsonx BI può anche essere incorporato in app di terze parti, consentendo un'integrazione, un implementazione più rapida e un accesso coerente a insight affidabili in tutto il tuo ecosistema.
IBM® watsonx BI segna una nuova era nel processo decisionale basato sui dati. Offre agli utenti business un modo semplice e intuitivo per ottenere risposte, senza il rumore di analytics o dashboard complesse. Con informazioni basate sull'AI di ultima generazione, basate sulla logica aziendale e su metriche controllate, watsonx BI consente un processo decisionale rapido e intelligente in tutte le unità di business.
Consenti ai tuoi team di smettere di cercare dati e iniziare ad agire. Scopri come IBM watsonx BI può trasformare i tuoi dati in insight fruibili. Scopri le sue potenti caratteristiche e funzionalità e inizia a utilizzarlo oggi stesso per prendere decisioni intelligenti e di impatto.