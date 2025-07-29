Ridefinire la business intelligence con IBM watsonx BI

watsonx BI è più di uno strumento di business intelligence. Si tratta di un agente di insight conversazionale che comprende la tua attività e fornisce insight attuabili. Basta fare una domanda e analizza tutti i tuoi dati per rivelare cosa sta succedendo, perché è importante, le tendenze emergenti e le possibilità future. Ogni risposta è trasparente e mostra fonti di dati, filtri, colonne e la logica di query sottostante, rendendo le informazioni spiegabili e affidabili.

Nonostante le grandi quantità di dati disponibili per le organizzazioni, molti team aziendali hanno ancora difficoltà a ricavare rapidamente insight attuabili. Gli utenti continuano a riscontrare attriti tra i workflow: troppe dashboard, troppo difficili da gestire e troppo lente per fornire un valore reale. Ciò che accade troppo spesso è che le dashboard diventano sovraffollate di metriche, rendendole difficili da utilizzare per l'utente business medio. Di conseguenza, gli sforzi vengono spesi per gestire i dati invece di agire in base agli insight.

watsonx BI integra il potere dell'AI generativa con un modello semantico governato per fornire insight coerenti di livello aziendale. Acquisendo la logica aziendale in un livello semantico centralizzato, consente alle organizzazioni di definire metriche in linea con i loro standard e definizioni unici. Ciò garantisce che ogni insight sia basato sulle definizioni della tua azienda, non su presupposti generici dell'AI, promuovendo fiducia, accuratezza e allineamento tra i team.