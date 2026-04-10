È arrivata la gestione dei dispositivi in tempo reale: scopri MaaS360 Smart Device Groups

Elimina i ritardi e le lacune di sicurezza tipici del mobile device management statico.
IBM MaaS360 Smart Device Groups introduce un approccio dinamico alla gestione dei dispositivi classificando automaticamente i dispositivi e applicando le app, le policy e le configurazioni appropriate quasi in tempo reale.
Invece di affidarsi a gruppi di dispositivi statici che richiedono aggiornamenti manuali o cicli di aggiornamento programmati, la soluzione Smart Device Groups garantisce che i dispositivi ricevano le policy corrette non appena i loro attributi cambiano, aiutando così i team IT a gestire gli endpoint in modo più efficiente e sicuro.
Gli attributi dei dispositivi cambiano costantemente: gli aggiornamenti del sistema operativo (OS) vengono implementati durante la notte, i dispositivi si spostano tra sedi diverse, gli incidenti di sicurezza richiedono una quarantena immediata e gli operatori in prima linea scambiano le attrezzature di backup durante i cambi di turno. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme di mobile device management (MDM) si affida a gruppi statici che si aggiornano su programmi fissi di 12 o 24 ore, creando pericolosi vuoti in cui i dispositivi eseguono policy obsolete e le vulnerabilità di sicurezza persistono senza essere affrontate.
Le organizzazioni che gestiscono flotte di dispositivi mobili devono affrontare sfide operative critiche con i tradizionali gruppi di dispositivi statici:
Quando un team di sicurezza identifica un dispositivo compromesso, la riassegnazione manuale dei gruppi e l'applicazione delle policy possono richiedere ore, lasciando la minaccia attiva e potenzialmente in grado di diffondersi nella rete. I dispositivi che ricevono aggiornamenti del sistema operativo o cambiano posizione possono violare i requisiti di conformità per ore fino al successivo aggiornamento programmato del gruppo, creando rischi di audit e potenziali violazioni normative.
Gli Smart Device Group monitorano continuamente gli attributi dei dispositivi e li riclassificano automaticamente quasi in tempo reale, in genere entro pochi minuti dalla modifica di un attributo. App, policy, configurazioni OEM e regole di conformità aggiornate vengono applicate immediatamente.
Questo elimina il ritardo delle policy che crea vulnerabilità di sicurezza, violazioni della conformità e interruzioni della produttività negli ambienti tradizionali di Mobile Device Management (MDM).
Gli amministratori dedicano tempo prezioso a correggere manualmente l'assegnazione dei gruppi di dispositivi e a risolvere problemi di applicazione delle policy invece di concentrarsi su iniziative strategiche che generano valore aziendale. Smart Device Groups risolve questa inefficienza.
La soluzione Smart Device Groups utilizza la familiare interfaccia di ricerca dei dispositivi MaaS360 che gli amministratori già conoscono. Questo permette di:
Gli Smart Device Group coesistono con i gruppi statici tradizionali, consentendo alle organizzazioni di implementare la gestione dinamica dove offre il massimo valore, mantenendo i gruppi statici per popolazioni di dispositivi stabili.
La piattaforma tradizionale di gestione dei dispositivi mobili (MDM) e la piattaforma di unified endpoint management (UEM) prevedono un numero ridotto di gruppi di dispositivi statici e una gestione manuale dei dispositivi. IBM MaaS360 può combinare oltre 40 attributi tra hardware, sistema operativo, utenti e metadati personalizzati. Ciò consente alle organizzazioni di classificare i dispositivi in modo molto più preciso e automatico.
I gruppi di dispositivi intelligenti utilizzano qualsiasi combinazione di oltre 40 attributi di dispositivi in quattro categorie:
Questa ampiezza di attributi consente una classificazione precisa dei dispositivi che riflette i requisiti operativi unici e i processi aziendali dell'organizzazione.
Diamo uno sguardo agli Smart Device Group in azione nel portale di amministrazione MaaS360:
Di seguito sono riportati tre esempi su come migliorare la gestione degli endpoint, accelerare gli aggiornamenti dei dispositivi e colmare le lacune di sicurezza:
Scenario: la tua organizzazione mantiene i dispositivi di backup in magazzini con policy di base generiche. Quando il personale di supporto assegna un dispositivo di backup a un operatore in prima linea, gli aggiornamenti manuali delle policy ritardano la produttività.
Soluzione Smart Device Groups: etichetta i dispositivi di backup con l'attributo personalizzato "Stato: Backup" e li assegna a un gruppo di warehouse. Quando il supporto assegna un dispositivo e aggiorna l'attributo a "Stato: Assegnato", Smart Device Groups lo sposta automaticamente nel gruppo operativo, distribuendo immediatamente app specifiche per ruolo e policy kiosk.
Beneficio aziendale: il provisioning zero-touch elimina i ticket di supporto IT e rende i lavoratori immediatamente produttivi, riducendo il tempo medio di produttività da ore a minuti.
L'immagine mostra come creare uno Smart Device Group per automatizzare questo workflow di provisioning:
Scenario: il team di sicurezza rileva del malware su un dispositivo e deve metterlo immediatamente in quarantena per evitare movimenti laterali, tuttavia la riassegnazione manuale del gruppo crea ritardi nella risposta.
Soluzione Smart Device Groups: aggiorna l'attributo personalizzato "Stato di sicurezza" del dispositivo a "In quarantena". Smart Device Groups sposta immediatamente il dispositivo in un gruppo con restrizioni che applica un criterio di conformità delle app che blocca tutte le applicazioni.
Beneficio aziendale: il contenimento automatizzato delle minacce accorcia i tempi di risposta agli incidenti da ore a minuti, riducendo al minimo i potenziali danni e aiutando a contenere le minacce prima che si diffondano.
Scenario: i dispositivi che si spostano tra le sedi di magazzino richiedono aggiornamenti manuali delle policy per applicare configurazioni specifiche della posizione, impostazioni di rete e procedure operative.
Soluzione Smart Device Groups: crea Smart Device Group basati su intervalli di numeri di serie per ogni struttura. Quando un dispositivo cambia sede, aggiungendo il suo numero di serie al gruppo della struttura di destinazione le policy si aggiornano automaticamente.
Benefici per l'azienda: l'IT elimina la gestione manuale dei criteri per il trasferimento dei dispositivi in centinaia di sedi, riducendo i costi amministrativi e garantendo l'applicazione uniforme dei criteri.
Con Smart Device Groups, le organizzazioni possono sbloccare una serie di benefici in termini di sicurezza, conformità e produttività:
La soluzione Smart Device Groups è già disponibile e inclusa in tutte le edizioni di MaaS360 senza costi aggiuntivi per tutti i clienti MaaS360 in tutto il mondo:
Per i clienti MaaS360 esistenti, è possibile accedere immediatamente a Smart Device Groups tramite la console MaaS360:
Le organizzazioni che stanno valutando MaaS360 possono provare Smart Device Groups e la piattaforma completa MaaS360 con una prova gratuita di 30 giorni, senza che sia necessaria una carta di credito.
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