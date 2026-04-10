È arrivata la gestione dei dispositivi in tempo reale: scopri MaaS360 Smart Device Groups

La piattaforma tradizionale di gestione dei dispositivi mobili (MDM) e la piattaforma di unified endpoint management (UEM) prevedono un numero ridotto di gruppi di dispositivi statici e una gestione manuale dei dispositivi. IBM MaaS360 può combinare oltre 40 attributi tra hardware, sistema operativo, utenti e metadati personalizzati. Ciò consente alle organizzazioni di classificare i dispositivi in modo molto più preciso e automatico.

I gruppi di dispositivi intelligenti utilizzano qualsiasi combinazione di oltre 40 attributi di dispositivi in quattro categorie:

Attributi hardware: modello del dispositivo, produttore, numero IMEI, numero di serie, modalità di registrazione e stato di gestione

Attributi del sistema operativo: nome del sistema operativo, versione, livello di patch e identificatori di rete

Attributi utente: nome utente, indirizzo e-mail, reparto e ruolo lavorativo

Attributi personalizzati: luogo, proprietario del dispositivo, stato della garanzia, livello di sicurezza, stato dell'assegnazione e qualsiasi metadato specifico dell'organizzazione

Questa ampiezza di attributi consente una classificazione precisa dei dispositivi che riflette i requisiti operativi unici e i processi aziendali dell'organizzazione.

Diamo uno sguardo agli Smart Device Group in azione nel portale di amministrazione MaaS360: