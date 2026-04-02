Gli attacchi ai ransomware moderni raramente si affidano a una crittografia rapida ed esplicita: gli aggressori si muovono silenziosamente. Con una singola credenziale compromessa, possono ottenere accesso in scrittura all'object storage e corrompere i dati in modo incrementale nel tempo. Questi cambiamenti lenti e di basso volume spesso sfuggono al rilevamento basato sulle anomalie e si fondono con l'attività normale.

Quando vengono attivati gli avvisi, il ransomware è già integrato nei dati. Nel frattempo, le attività di ransomware ed estorsione continuano ad accelerare e le violazioni che coinvolgono credenziali rubate richiedono più tempo per essere rilevate e contenute.

Il risultato è una lacuna comune ma pericolosa: le organizzazioni spesso non sono in grado di confermare quali dati siano puliti finché un incidente non è degenerato.