Dal prototipo alla produzione: Langflow e IBM watsonx Orchestrate semplificano i workflow agentici

Offriamo una corsia preferenziale per gli agenti AI enterprise-ready con l'integrazione di Langflow in watsonx Orchestrate. Crea rapidamente, implementa in modo sicuro e scala con fiducia.

Gli strumenti di AI open source hanno consentito agli sviluppatori di creare prototipi più velocemente che mai, tuttavia la maggior parte degli agenti non arriva mai alla produzione. I team realizzano demo fantastiche, per poi scontrarsi con un muro quando si tratta di scalare in modo sicuro, integrare workflow e soddisfare i requisiti aziendali.

Consentire agli sviluppatori di creare prototipi più velocemente

Gli sviluppatori chiedono: "Dove posso eseguirlo in modo sicuro in produzione?" e "Come posso approfondire i workflow e gli LLM?" Il problema non è l'innovazione, bensì la sua implementazione.

Attualmente non esiste un percorso fluido che passi dalla prototipazione open source a sistemi di livello aziendale affidabili, conformi e scalabili. Con l'esplosione dell'adozione dell'open source, i team di AI sono bloccati al passaggio più critico, ovvero trasformare le idee in soluzioni pronte per la produzione.

Colmiamo questa lacuna, offrendo agli sviluppatori l'infrastruttura e i workflow per portare i loro progetti dal prototipo all'implementazione senza alcun compromesso.

Elimina il divario di sviluppo con Langflow e watsonx Orchestrate

Questa versione può eliminare il divario tra la prototipazione open source e l'implementazione aziendale:

  • Cicli di innovazione più rapidi: gli sviluppatori creano rapidamente in Langflow, quindi eseguono questi flussi facilmente in watsonx Orchestrate.
  • Sicurezza e governance di livello aziendale: l'IT ottiene il pieno controllo con accesso basato sui ruoli, audit trail e approvazioni.
  • Impatto aziendale su larga scala: i team aziendali possono accedere ed estendere in sicurezza i flussi tramite chat o API, accelerando l'automazione in ambito HR, finance, legale e molto altro.
  • Un'unica pipeline unificata: dalla sperimentazione alla produzione, i team rimangono allineati, conformi e veloci.

Un importante passo avanti nel ciclo di vita degli agenti AI

Questo annuncio è un importante passo avanti nel ciclo di vita degli agenti AI: l'integrazione ottimale tra Langflow e watsonx Orchestrate porta sviluppatori, IT e team aziendali in un'unica pipeline sicura dalla sandbox alla scalabilità.

Langflow consente agli sviluppatori di creare visivamente RAG e agenti, così come di sperimentare localmente e agire rapidamente. Gli sviluppatori conoscono già il suo ecosistema, il che lo rende un'estensione naturale della loro toolchain, mentre l'integrazione sblocca ulteriori funzionalità di ottimizzazione e debug.

Qualunque cosa crei in Langflow diventa uno strumento all'interno di watsonx Orchestrate, immediatamente disponibile per l'utilizzo o la combinazione con altre competenze aziendali. Ciò crea un potente livello di interoperabilità degli strumenti, consentendo ai componenti costruiti con Langflow di inserirsi senza problemi in workflow più ampi e automazioni cross-domain.

Quando è il momento di scalare, Orchestrate fornisce il runtime di livello aziendale per eseguire gli agenti creati da Langflow in modo sicuro, completi di SSO, RBAC, audit trail e orchestrazione. Gli utenti business ottengono un'interfaccia no-code che si connette direttamente a sistemi come Workday, Salesforce e Slack, mentre l'IT mantiene il controllo centralizzato sulla governance e la conformità.

Insieme, Langflow e watsonx Orchestrate offrono non solo efficienza tecnica ma anche agilità aziendale, abbreviando il time-to-value, riducendo gli sforzi duplicati e garantendo che l'innovazione dell'AI arrivi alla produzione, in modo sicuro e su larga scala.

Inizia con Langflow e IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

