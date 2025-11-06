Dal prototipo alla produzione: Langflow e IBM watsonx Orchestrate semplificano i workflow agentici

Questo annuncio è un importante passo avanti nel ciclo di vita degli agenti AI: l'integrazione ottimale tra Langflow e watsonx Orchestrate porta sviluppatori, IT e team aziendali in un'unica pipeline sicura dalla sandbox alla scalabilità.

Langflow consente agli sviluppatori di creare visivamente RAG e agenti, così come di sperimentare localmente e agire rapidamente. Gli sviluppatori conoscono già il suo ecosistema, il che lo rende un'estensione naturale della loro toolchain, mentre l'integrazione sblocca ulteriori funzionalità di ottimizzazione e debug.

Qualunque cosa crei in Langflow diventa uno strumento all'interno di watsonx Orchestrate, immediatamente disponibile per l'utilizzo o la combinazione con altre competenze aziendali. Ciò crea un potente livello di interoperabilità degli strumenti, consentendo ai componenti costruiti con Langflow di inserirsi senza problemi in workflow più ampi e automazioni cross-domain.

Quando è il momento di scalare, Orchestrate fornisce il runtime di livello aziendale per eseguire gli agenti creati da Langflow in modo sicuro, completi di SSO, RBAC, audit trail e orchestrazione. Gli utenti business ottengono un'interfaccia no-code che si connette direttamente a sistemi come Workday, Salesforce e Slack, mentre l'IT mantiene il controllo centralizzato sulla governance e la conformità.

Insieme, Langflow e watsonx Orchestrate offrono non solo efficienza tecnica ma anche agilità aziendale, abbreviando il time-to-value, riducendo gli sforzi duplicati e garantendo che l'innovazione dell'AI arrivi alla produzione, in modo sicuro e su larga scala.

Inizia con Langflow e IBM watsonx Orchestrate