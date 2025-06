IBM estende e migliora i programmi e gli incentivi per i nuovi clienti su VMware Cloud Foundation on IBM Cloud

Mentre le aziende puntano ad adottare l'hybrid cloud e l'AI per garantire agilità e promuovere il cambiamento in modo sicuro, i recenti cambiamenti nel packaging e nei prezzi di VMware Cloud Foundation (VCF) le stanno spingendo a rivalutare il modo più efficiente per utilizzare VMware in futuro, ovvero in un modo meno complesso e più conveniente.

Con molti workload mission-critical distribuiti tra cloud e on-premises, possono presentarsi ostacoli in merito a dove risiedono i dati, a come vi si accede e alla sicurezza e la governance necessarie per garantire l'affidabilità, in particolare quando si utilizza la gen AI. Per le organizzazioni che desiderano sviluppare le loro strategie di posizionamento dei workload, soprattutto per i workload critici virtualizzati di mid- e back-office, è importante trovare opzioni di gestione adatte allo scopo, indipendentemente dalla fase in cui si trovano nel loro percorso, per cogliere le opportunità future e ottenere risultati.