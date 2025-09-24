Storage prevedibile, più tempo: estensione di IBM Cloud Object Storage One-Rate

Prezzo unico. Tutto incluso. Questa è la promessa del piano IBM Cloud Object Storage One-Rate che include storage, retrieval, chiamate API ed egress, il tutto tramite un'unica tariffa mensile, senza sorprese né costi nascosti.
E ora ti diamo più tempo per approfittarne. La promozione One-Rate è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 per consentirti di bloccare prezzo contenuto e prevedibile per i tuoi workload attivi.
Durante questa promozione, i clienti possono ottenere fino al 70% di risparmio con prezzi all-inclusive a partire da soli 12 USD/TB/mese. In particolare, i clienti che sottoscrivono il piano prima della scadenza bloccheranno questa tariffa promozionale per sempre.
La semplicità e la prevedibilità di One-Rate lo rendono perfetto per i workload moderni più attivi:
1. Data lakehouse AI: i progetti di AI richiedono un accesso costante ai dati di formazione, agli artefatti dei modelli e ai set di dati sintetici. Con One-Rate puoi:
2. Applicazioni cloud-native: le app basate su microservizi e contenitori spesso dipendono dall'object storage per log, configurazioni e dati degli utenti. One-Rate supporta:
3. Content store: dalle piattaforme di streaming agli archivi digitali, i sistemi con elevata quantità di contenuti richiedono uno storage affidabile e scalabile. One-Rate garantisce:
Blocca i risparmi entro il 31 dicembre 2025.