Cloud DevOps

Storage prevedibile, più tempo: estensione di IBM Cloud Object Storage One-Rate

Autore

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

Prezzo unico. Tutto incluso. Questa è la promessa del piano IBM Cloud Object Storage One-Rate che include storage, retrieval, chiamate API ed egress, il tutto tramite un'unica tariffa mensile, senza sorprese né costi nascosti.

E ora ti diamo più tempo per approfittarne. La promozione One-Rate è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 per consentirti di bloccare prezzo contenuto e prevedibile per i tuoi workload attivi.

Durante questa promozione, i clienti possono ottenere fino al 70% di risparmio con prezzi all-inclusive a partire da soli 12 USD/TB/mese. In particolare, i clienti che sottoscrivono il piano prima della scadenza bloccheranno questa tariffa promozionale per sempre.

Perché scegliere One-Rate

  • Nessuna sorpresa: un prezzo fisso, tutto incluso, per lo storage, senza costi per recuperi, chiamate API o egress
  • Scala con te: la tariffa per GB diventa ancora più vantaggiosa con l'aumento dello storage
  • Pensato per un uso attivo: perfetto per un accesso frequente e ad alte prestazioni, così da potersi concentrare sui dati e non sulle bollette
  • Risparmio perpetuo: sottoscrivendo il piano entro il 31 dicembre 2025 bloccherai per sempre la tariffa promozionale
  • Durabilità e sicurezza di livello enterprise: supportato da IBM Cloud Object Storage, a cui si affidano le aziende più importanti del mondo

I benefici di One-Rate

La semplicità e la prevedibilità di One-Rate lo rendono perfetto per i workload moderni più attivi:

1. Data lakehouse AI: i progetti di AI richiedono un accesso costante ai dati di formazione, agli artefatti dei modelli e ai set di dati sintetici. Con One-Rate puoi:

  • Memorizzare dati strutturati e non strutturati su larga scala
  • Abilitare un accesso rapido e conveniente per l'addestramento e l'inferenza dei modelli
  • Evitare i costi nascosti durante i cicli di sperimentazione rapidi

2. Applicazioni cloud-native: le app basate su microservizi e contenitori spesso dipendono dall'object storage per log, configurazioni e dati degli utenti. One-Rate supporta:

  • Modelli di accesso con throughput elevato
  • Integrazione fluida con Kubernetes e OpenShift
  • Costi prevedibili per workload dinamici

3. Content store: dalle piattaforme di streaming agli archivi digitali, i sistemi con elevata quantità di contenuti richiedono uno storage affidabile e scalabile. One-Rate garantisce:

  • Accesso rapido agli asset multimediali
  • Nessuna penalità per le letture frequenti
  • Costi controllati per distribuzioni con volumi elevati

Blocca i risparmi 

Esplora il piano One-Rate
Esplora il piano One-Rate