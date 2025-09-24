Storage prevedibile, più tempo: estensione di IBM Cloud Object Storage One-Rate

E ora ti diamo più tempo per approfittarne. La promozione One-Rate è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 per consentirti di bloccare prezzo contenuto e prevedibile per i tuoi workload attivi.

Durante questa promozione, i clienti possono ottenere fino al 70% di risparmio con prezzi all-inclusive a partire da soli 12 USD/TB/mese. In particolare, i clienti che sottoscrivono il piano prima della scadenza bloccheranno questa tariffa promozionale per sempre.