Potenzia la tua esperienza con i dati: PostgreSQL 17 è ora disponibile su IBM Cloud

Per soddisfare la forte domanda di funzionalità AI da parte dei clienti, IBM Cloud Databases for PostgreSQL incorpora strategicamente il supporto per i dati vettoriali tramite PGVector. L'embedding della ricerca vettoriale direttamente in PostgreSQL consente ai clienti di sviluppare applicazioni AI all'avanguardia con un'architettura meno complessa, portando a uno sviluppo e a una distribuzione notevolmente più veloci. A complemento di ciò, le varie estensioni supportate su IBM Cloud Databases for PostgreSQL ampliano ulteriormente l'applicabilità della piattaforma a un'ampia gamma di casi d'uso.