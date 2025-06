Ottimizza i tuoi ambienti VMware e OpenShift con IBM Turbonomic

Turbonomic, la principale soluzione per l'application resource management (ARM), è lieta di annunciare la sua ultima integrazione con Red Hat OpenShift Virtualization.

Turbonomic è la soluzione principale per l'application resource management (ARM), un approccio gerarchico e basato sulle applicazioni che analizza continuamente il fabbisogno di risorse delle applicazioni e genera azioni completamente automatizzabili per garantire che le applicazioni ottengano sempre ciò di cui hanno bisogno per funzionare. OpenShift è una piattaforma affidabile, completa e coerente, progettata per scalare con le esigenze dei workload di virtualizzazione di oggi. OpenShift Virtualization consente ai clienti di eseguire e gestire le loro virtual machines in un paradigma cloud-native tramite la base Kubernetes di OpenShift.

L'observability di Turbonomic aiuta le organizzazioni a ottenere insight attuabili sull'utilizzo delle risorse, sulle prestazioni e sui costi dei workload delle virtual machines per la piattaforma OpenShift Virtualization, consentendo al contempo agli utenti di intraprendere azioni suggerite per massimizzare l'utilizzo delle risorse dell'infrastruttura e migliorare le prestazioni delle applicazioni.